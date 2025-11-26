Sectorul 4 demarează proiectul de interconectare a liniilor de tramvai între Piața Sf. Vineri și Piața Unirii. Daniel Băluță și Ciprian Șerban, în vizită pe șantier

În perioada următoare, vor începe lucrările pentru realizarea unei noi conexiuni de tramvai între Piața Sf. Vineri și Piața Unirii, proiect considerat esențial pentru fluidizarea traficului din centrul Capitalei. Anunțul a fost făcut de primarul Daniel Băluță, în timpul unei vizite pe șantierul Planșeului Unirii, alături de ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban.

„Urmare a semnării protocolului de asociere cu Primăria Municipiului București, Sectorul 4 a devenit autoritate contractantă pentru realizarea conexiunii dintre estul și vestul orașului prin interconectarea liniei de tramvai de la Piața Sf. Vineri la Piața Unirii, în zona Mitropoliei. Din acest moment, mai ales că am preluat de la Primăria Capitalei și studiul de fezabilitate, putem semna și contractul de proiectare și de execuție. Apreciez că în maximum un an, vom avea gata proiectul tehnic și vom putea începe execuția efectivă a acestui proiect adiacent lucrărilor de aici, de la Planșeul Unirii”, a precizat Daniel Băluță, potrivit unui comunicat emis de Sectorul 4 București.

Între timp, lucrările la Planșeul Unirii avansează rapid. Constructorii au reușit deja să toarne prima secțiune a noii structuri. Aproape 60% din vechea placă degradată a fost dezafectată, iar 200 din cei 256 de piloți forați necesari susținerii noii construcții sunt deja realizați. Specialiștii estimează că planșeul modernizat va avea o durată de viață de cel puțin 100 de ani.

„Faptul că prima secțiune a planșeului nou este turnată arată că ritmul este unul consistent și că avem deja o parte de infrastructură complet nouă, modernă și stabilă. Continuăm lucrările și pregătim turnarea următoarelor bucăți ale planșeului. În același timp, având sprijinul tuturor instituțiilor publice cu atribuții în privința transportului public, Sectorul 4 va demara și alte proiecte și lucrări majore în zonă, cum ar fi consolidarea și modernizarea Pasajului Unirii, construirea unui pasaj pietonal nou, care să lege eficient și sigur stațiile Unirii 1 cu Unirii 2 – pentru că actualul tunel este depășit de fluxul zilnic, dar și interconectarea liniei de tramvai dintre Piața Sf. Gheorghe și Piața Unirii.

→ Imaginea 1/3: Vizită pe șantier. FOTO: Sectorul 4 București

Toate aceste noi facilități vor fi conectate între ele cu scări fixe, lifturi și escalatoare, astfel încât oamenii care ajung cu tramvaiul la Piața Unirii să poată ajunge la metrou, în subteran, chiar din refugiul stației de tramvai și invers. Ele vor transforma zona Unirii într-un nod intermodal modern, similar cu ce am făcut la Eroii Revoluției”, a subliniat primarul.

Băluță a insistat asupra faptului că refacerea Planșeului Unirii este un proiect de siguranță metropolitană, nu doar local:

„Este un exemplu de cum trebuie reconstruite infrastructurile esențiale dintr-un oraș mare: complet, coordonat, cu toate instituțiile la aceeași masă. Așa trebuie refăcute și podurile, și pasajele, și clădirile publice ale Capitalei. Bucureștiul nu poate funcționa pe improvizații și pe speranța că „mai rezistă încă un an.”

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a apreciat colaborarea dintre Sectorul 4 și Metrorex, subliniind necesitatea unor intervenții rapide pentru îmbunătățirea mobilității urbane:

„Traficul din București are nevoie de soluții rapide și concrete. Lucrările de la Planșeul Unirii sunt un exemplu de intervenție făcută cu responsabilitate și cu impact direct asupra siguranței și mobilității bucureștenilor. Un exemplu de bune practici pentru relația dintre primăria Sectorului 4 și Metrorex, astfel încât stațiile de pe M1 și M2 vor deveni și mai sigure.”