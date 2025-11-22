A fost deschisă o nouă stradă în Sectorul 4. De sâmbătă, acces mai rapid între două mari bulevarde

A fost deschisă o nouă arteră rutieră în Sectorul 4, care face o legătură directă între Șoseaua Berceni și strada Emil Racoviță, două bulevarde pe care șoferii pierdeau zilnic timp prețios din cauza blocajelor.

Sâmbătă, 22 noiembrie, a fost deschisă circulației o stradă nouă în Sectorul 4, un drum construit integral de la zero și gândit cu scopul de a decongestiona traficul de pe două mari bulevadre din zonă.

Noua arteră, aflată încă în procedura legală de atribuire a numelui oficial, se va numi „Europa Unită” și oferă pentru prima dată o legătură directă între două bulevarde esențiale, extrem de aglomerate: Șoseaua Berceni și strada Emil Racoviță.

Proiectul, realizat pe un teren expropriat în colaborare cu Primăria Municipiului București, a fost motivat de recomandările repetate ale specialiștilor în trafic, care au semnalat de ani buni blocaje majore în zone precum Fântâna Florilor, Piața Sudului sau intersecțiile Turnu Măgurele și Apărătorii Patriei. Analizele au arătat constant că lipsa unei legături rutiere directe între cele două artere principale producea întârzieri semnificative pentru zeci de mii de locuitori și pentru accesul către numeroase instituții și spitale din apropiere.

„În fiecare dimineață, aici, între Berceni și Racoviță, fiecare om pierdea 15-20 de minute doar ca să ocolească aproape 2 kilometri. Asta înseamnă timp furat din viața oamenilor. Strada Europa Unită înseamnă 500 de metri creați de la zero, într-o zonă în care, înainte, erau efectiv doar bălării. Acum avem stradă cu utilități complete: curent, apă, canal, iluminat public, trotuare, legătură adevărată între două bulevarde sufocate care acum respiră”, a declarat primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, în conferința de presă susținută cu ocazia inaugurării.

Daniel Băluță a profitat de ocazia pentru a sublinia că proiectul reprezintă un exemplu de bune practici urbanistice, subliniind că astfel de intervenții ar trebui realizate, coordonat, la nivelul întregului oraș, nu fragmentat între instituții care lucrează separat.

„Așa ar trebui să se lucreze în tot Bucureștiul: repede, complet, coordonat. Nu se întâmpla asta în Capitală acum nu pentru că orașul e prea mare ca să fie condus, ci pentru că e prea fragmentat ca să funcționeze. Șase sectoare, o primărie generală și instituții care lucrează separat. Rezultatul: blocaje, întârzieri, trafic sufocat. Dacă vrem să fluidizăm traficul în tot orașul, nu putem aborda mobilitatea ca pe șase proiecte separate. Avem nevoie de un sistem unic”, a spus Daniel Băluţă.