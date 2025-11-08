De ce crede Daniel Băluţă că îl poate învinge pe Cătălin Drulă la Primăria Capitalei: „Mă simt la fel de susţinut ca oricare candidat pro-european”

Candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, afirmă că se simte la fel de susţinut de preşedintele Nicuşor Dan ca orice alt candidat pro-european și pro-atlantic, motiv pentru care a intrat cu încredere în cursa electorală. Primarul Sectorului 4 explică că decizia de a candida a fost determinată de solicitările oamenilor și de dorința de a extinde transformările implementate în sectorul său la întreaga Capitală, subliniind importanța menținerii sectoarelor și experiența sa administrativă.

Băluţă: sprijin pro-european și pro-atlantic

Daniel Băluţă susține că se simte sprijinit de președintele Nicuşor Dan la fel cum sunt susținuți toți candidații pro-europeni și pro-atlantici. „Eu mă simt la fel de susţinut ca oricare candidat pro-european şi pro-atlantic în această competiţie”, a declarat Băluţă, în emisiunea Insider Politic de la Prima TV, întrebat de ce crede că îl poate învinge pe Cătălin Drulă, care are susţinerea fostului primar.

Întrebat dacă se simte sprijinit direct de Nicuşor Dan, Băluţă a precizat: „La fel de mult cât sunt ceilalţi candidaţi care împărtăşesc aceeaşi viziune pe care preşedintele o are. Nu m-am considerat dezavantajat în niciun moment, nu am niciun fel de frustrare vizavi de chestiunea asta”.

El a explicat că sprijinul președintelui se bazează pe rezultatele colaborării avute cu Nicuşor Dan atunci când acesta era primar al Bucureștiului.

„În ceea ce mă priveşte, relaţia pe care am avut-o cu primarul Nicuşor Dan a fost una pragmatică, onestă, de susţinere a proiectelor, nu l-am văzut niciodată pe Nicuşor Dan să spună «Nu facem lucrul ăsta pentru că tu eşti PSD-ist, sau pentru că tu eşti USR-ist… nu există aşa ceva!»”, a adăugat oficialul PSD.

Alegeri locale și viziunea asupra sectoarelor

Băluţă a subliniat că alegerile parţiale pentru Primăria Capitalei nu sunt la fel ca scrutinurile parlamentare sau prezidențiale, unde votul este politic:

„La acest scrutin este vorba despre administraţie şi despre oameni”, explicând de ce sigla PSD nu este foarte vizibilă pe afișele sale preelectorale.

Primarul Sectorului 4 consideră că menținerea sectoarelor Bucureștiului este necesară: „Am considerat şi consider că sunt absolut necesare sectoarele Bucureştiului pentru că de unul singur nu este normal şi nici raţional să conduci o comunitate atât de mare, cu atât de multe probleme… împreună cu ceilalţi primari de sector, lucrând sinergic, putem să ajungem acolo unde toţi bucureştenii ne dorim”.

El a mai subliniat că sectoarele au oferit „energie” Bucureștiului, dar primarul general trebuie să asigure viziunea unitară a orașului.

Experiența administrativă și motivația candidaturii

Băluţă a explicat că decizia de a candida pentru Primăria Capitalei a fost motivată de solicitările oamenilor: „Primul motiv este că un număr important de oameni mi-au solicitat să o fac şi, întotdeauna, vox populi, vox dei, este un argument esenţial pe care îl am”.

Candidatul PSD vrea să extindă transformările realizate în Sectorul 4 la întreaga Capitală: „Niciunul dintre contracandidaţii mei nu are experienţa pe care eu și echipa mea o avem în administrație”. De când conduce Sectorul 4, primăria a atras peste 5 miliarde de euro, bani care au intrat „nu doar în sectorul 4, ci și în București și România, generând plus valoare”.

Sprijinul lui Piedone și relația cu Grindeanu

Despre sprijinul arătat de fostul primar al Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, Băluţă a spus: „Paradoxul este că nu l-am convins. Aflând că m-am înscris în această competiţie, am avut bucuria şi plăcerea ca domnul Cristian Popescu Piedone să declare că atunci când va intra în cabina de vot, va vota Daniel Băluţă. Este o recunoaştere a faptului că am făcut o treabă bună în Sectorul 4”.

În PSD, Băluţă are o relaţie bazată pe încredere cu preşedintele Sorin Grindeanu: „Spre surprinderea foarte multor oameni din afara partidului, preşedintele Sorin Grindeanu mă susţine din tot sufletul, el, Claudiu Manda şi organizaţia Bucureşti”.

Background profesional și viața personală

Daniel Băluţă a respins acuzațiile de impostură, explicând că timp de 12 ani a fost asistent universitar la Facultatea de Stomatologie: „Am avut 12 generaţii de studenţi cărora le-am predat și mi-a făcut o plăcere deosebită. Ca atare n-aş avea cum să fiu un impostor”. Soția sa este, de asemenea, medic dentist, iar fratele și cumnata sa sunt stomatologi.