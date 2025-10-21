Video Conflict violent în trafic în urma unei tamponări. Momentul în care un bărbat este lovit și cade pe asfalt

Un bărbat de 65 de ani a fost atacat de un tânăr în vârstă de 21 de ani, care îl considera vinovat după o tamponare. Incidentul a fost surprins în imagini, iar agresorul a fost reținut.

”Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Braşov - Secţia 4 Poliţie s-au sesizat din oficiu şi au întocmit un dosar penal, în care a fost dispusă măsura reţinerii unui bărbat, după ce ar fi agresat fizic o persoană implicată într-un accident rutier soldat cu avarii”, a anunțat, marţi, IPJ Braşov.

În urma cercetărilor efectuate, au fost identificate toate persoanele implicate în eveniment.

”La data de 20 octombrie a.c., pe Calea Bucureşti, din municipiul Braşov, în urma unui incident rutier soldat cu pagube materiale, un tânăr de 21 de ani, din oraşul Râşnov, care se afla într-un alt vehicul, neimplicat în incident, a coborât din acesta şi l-a agresat fizic pe conducătorul auto considerat responsabil de producerea evenimentului. Deşi persoana vătămată, un bărbat de 65 de ani, din municipiul Bistriţa, nu a sesizat incidentul, agresiunea a fost surprinsă video de un martor, iar pe baza imaginilor poliţiştii s-au autosesizat şi au întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de «lovirea sau alte violenţe»”, au mai anunţat poliţiştii, citați de News.ro.

Sursa: Facebook

Autoritățile au mai precizat că evenimentele rutiere soldate cu pagube materiale se soluţionează exclusiv în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, în mod amiabil între conducătorii auto implicaţi sau la sediul unităţii de poliţie.

”Apelarea la orice formă de agresivitate în trafic este tratată cu maximă fermitate, iar manifestările violente atrag măsuri imediate de pedepsire, potrivit Codului Penal”, a mai transmis IPJ Braşov.