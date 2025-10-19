Video Un bărbat prins la furat în AFI Cotroceni a fost bătut de agentul de pază, care a fost reținut. Agresiunea a fost filmată

Incident violent într-un magazin din AFI Cotroceni, unde un bărbat bănuit că a furat haine a fost lovit de agentul de pază. La Poliție au ajuns ambii bărbați: unul pentru furt calificat, celălalt pentru purtare abuzivă.

Un agent de securitate în vârstă de 31 de ani a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Capitală după ce a agresat fizic un bărbat pe care îl oprise pentru furt dintr-un magazin HalfPrice din mall AFI Cotroceni.

Potrivit anchetatorilor, un bărbat în vârstă de 31 de ani și o femeie de 30 de ani au fost surprinși încercând să fure o geacă și o pereche de blugi din magazin, după ce au îndepărtat sistemele antifurt. Femeia a părăsit magazinul purtând geaca, fără să achite contravaloarea produselor în valoare de aproximativ 800 de lei.

Agentul de securitate i-a oprit pe cei doi în afara magazinului și l-a condus pe bărbat într-un spațiu retras, unde, conform imaginilor de supraveghere, l-a lovit cu palma de trei ori peste față.

Toate persoanele implicate au fost duse ulterior la secția de poliție pentru audieri. Poliția a început urmărirea penală față de cei doi presupuşi hoți, sub acuzația de furt calificat, iar față de agentul de securitate a fost dispusă reținerea pentru 24 de ore.