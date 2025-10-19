search
Duminică, 19 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Șofer urmărit de polițiști, după ce a lovit un biciclist după un conflict și a fugit de la locul faptei

0
0
Publicat:

Un șofer de 37 de ani a fost reținut de polițiști după ce a lovit, pe o pistă de biciclete din București, un bărbat de 31 de ani și a plecat de la locul faptei. În urma incidentului de vineri, 17 octombrie, victima a fost transportată la spital.

„La data de 17 octombrie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Independent de Reținere și Arestare Preventivă au intervenit prompt pentru a elimina din trafic un potențial pericol la adresa siguranței publice, după ce un conducător auto nu a oprit în urma unui incident rutier.

În fapt, polițiștii aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu au observat un șofer care, după ce ar fi accidentat o persoană aflată pe bicicletă, și-a continuat drumul”, transmite Poliția Capitalei.

Polițiștii au pornit în urmărirea autoturismului, pe care l-au oprit la scurt timp.

FOTO: Poliția Română
FOTO: Poliția Română

„Doi polițiști au procedat la imobilizarea bărbatului aflat la volan, în timp ce al treilea a acordat primul ajutor persoanei accidentate. Totodată, polițiștii din cadrul Secției 17 au condus la sediul subunității persoanele implicate pentru audieri”, adaugă sursa citată.

Potrivit autorităților, biciclistul, de 31 de ani, aflat pe pista de biciclete, a fost acroșat de un autoturism condus de un bărbat de 37 de ani, pe fondul unui conflict spontan în trafic.

Persoana accidentată și-a rezervat dreptul de a depune plângere penală, fiind transportată la o unitate medicală pentru investigații suplimentare.

Cei doi bărbați au fost testați cu aparatul AlcoolTest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările continuă sub coordonarea Secției 17 Poliție și sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.

București

Top articole

Partenerii noștri

image
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”
digi24.ro
image
În 1916, România a dăruit Rusiei 90 de tone de aur – acum valorează 8 mld. de euro și le vrea înapoi. BNR: „O datorie morală”
stirileprotv.ro
image
Andrei Caramitru, atac dur la adresa Flaviei Groșan! Medicul se zbate între viață și moarte: „Femeia era, clar, dusă cu pluta”
gandul.ro
image
Jaf la Luvru. Hoții au reușit să fugă cu mai multe bijuterii; muzeul a fost închis / Reacțiile oficialilor francezi
mediafax.ro
image
Ion Țiriac, gest superb pentru familiile din blocul din Rahova, devastat de explozie. ”Rămânem implicați”
fanatik.ro
image
FOTO. Preț halucinant pe tarabele din Piața Obor: 700 de lei. „E scump, dom’le, dar ne facem și noi pofta”
libertatea.ro
image
FOTO Diana Șoșoacă, după ce s-a întors din Rusia: „Dacă Zelenski îndrăznește să vină în Parlament, îi rup picioarele”
digi24.ro
image
Scandal imens între fani și jucătorii FCSB! Imagini incredibile: s-au înjurat pe teren
gsp.ro
image
Gigi Becali: ”Gata. Îmi văd de viața mea”
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin
antena3.ro
image
"Palatul Împăratului", vila modernizată de RA-APPS pentru Iohannis, scoasă la închiriere. Cât costă
observatornews.ro
image
Ce posta Vasilica Enache înainte să fie ucisă în Rahova! Mesajul premonitoriu: 'Când murim…'
cancan.ro
image
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
prosport.ro
image
Dreptul fraţilor la moştenire când defunctul nu are copii. Ce spune Codul Civil
playtech.ro
image
Câți bani câștigă un jucător de tenis de masă!? Cea mai bine cotată româncă, dezvăluiri incredibile. „O diferență foarte mare, nici nu se compară!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cristi Chivu i-a lăsat ”mască” pe italieni! Ce le-a spus la microfon, după marea victorie din Italia
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
Ți se rupe sufletul! Mirela a murit în explozia tragică din Rahova... Era însărcinată în 7 luni și urma să aibă o fetiță. Familia este devastată și apropiații cer ajutor după ce au rămas fără locuință: „O familie distrusă de durere și complet lipsită de s
kanald.ro
image
Cât curent consumă o centrală electrică în funcție de putere: 6 kW, 9 kW, 12 kW și 24 kW
playtech.ro
image
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
wowbiz.ro
image
Ea e tânăra însărcinată care a murit în explozia din Rahova. Mirela era gravidă în 7 luni și la finalul anului urma să-și cunoască fetița!
romaniatv.net
image
Inedit! S-a lansat aplicația care îți poate citi cartea de identitate de la distanță
mediaflux.ro
image
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Jocuri clasice regândite: Fleet Hunters, un nou joc românesc pregătit de lansare pe Steam
actualitate.net
image
Orașul din România unde o casă costă cât o mașină second-hand. Ce dotări are locuința
click.ro
image
Mărturisirea cutremurătoare a Iustinei Loghin: „Tatăl meu și bunica paternă nu m-au dorit. Au vrut să mă avorteze”
click.ro
image
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?
click.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
„Credea că are dreptul din naștere să se culce cu mine”. Mărturia care-l îngroapă pe fiul Reginei Elisabeta
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Foto: Camelia Săvescu, Referent de Specialitate, Biroul de Marketing, Muzeul Olteniei
O „ghetuță” de acum 3500 de ani, descoperită în județul Dolj
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
image
Orașul din România unde o casă costă cât o mașină second-hand. Ce dotări are locuința

OK! Magazine

image
Ea este adevărată rebelă de la Palatul Buckingham. Puțini știu cum arată, deși e verișoara lui William și-a lui Harry

Click! Pentru femei

image
Tu ai petrece 9 ore pe săptămână la cosmetică? Așa își menține această vedetă obrazul fin!

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze