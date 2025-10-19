Video Șofer urmărit de polițiști, după ce a lovit un biciclist după un conflict și a fugit de la locul faptei

Un șofer de 37 de ani a fost reținut de polițiști după ce a lovit, pe o pistă de biciclete din București, un bărbat de 31 de ani și a plecat de la locul faptei. În urma incidentului de vineri, 17 octombrie, victima a fost transportată la spital.

„La data de 17 octombrie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Independent de Reținere și Arestare Preventivă au intervenit prompt pentru a elimina din trafic un potențial pericol la adresa siguranței publice, după ce un conducător auto nu a oprit în urma unui incident rutier.

În fapt, polițiștii aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu au observat un șofer care, după ce ar fi accidentat o persoană aflată pe bicicletă, și-a continuat drumul”, transmite Poliția Capitalei.

Polițiștii au pornit în urmărirea autoturismului, pe care l-au oprit la scurt timp.

„Doi polițiști au procedat la imobilizarea bărbatului aflat la volan, în timp ce al treilea a acordat primul ajutor persoanei accidentate. Totodată, polițiștii din cadrul Secției 17 au condus la sediul subunității persoanele implicate pentru audieri”, adaugă sursa citată.

Potrivit autorităților, biciclistul, de 31 de ani, aflat pe pista de biciclete, a fost acroșat de un autoturism condus de un bărbat de 37 de ani, pe fondul unui conflict spontan în trafic.

Persoana accidentată și-a rezervat dreptul de a depune plângere penală, fiind transportată la o unitate medicală pentru investigații suplimentare.

Cei doi bărbați au fost testați cu aparatul AlcoolTest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările continuă sub coordonarea Secției 17 Poliție și sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.