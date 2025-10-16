Bărbat din Brașov acuzat că și-a ucis iubita. Agresorul este recidivist

Un bărbat de 40 de ani, recidivist, a fost reținut, fiind acuzat că și-a ucis iubita, în vârstă de 30 de ani. Crima a avut loc în localitatea Vulcan din județul Brașov.

Bărbatul este cercetat pentru comiterea infracțiunii de violență în familie în forma omorului calificat, transmite Radio Brașov.

Anchetatorii spun că, din cercetările efectuate până în prezent de procuror cu sprijinul organelor de cercetare penală din cadrul IPJ Brașov – Serviciul de investigații criminale, a rezultat că în noaptea de 14/15 octombrie 2025, inculpatul, în vârstă de 40 de ani, a suprimat viața concubinei sale, în vârstă de 30 de ani.

Anterior, inculpatul fusese condamnat pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la omor calificat (2005) și alte infracțiuni cu violență și contra patrimoniului (tâlhării, furturi calificate), iar acum se afla în stare de recidivă postcondamnatorie ca urmare a condamnării pentru o infracțiune de furt calificat.

Aceasta înseamnă că, deși își ispășise întreaga pedeapsă, o eventuală nouă condamnare îi va aduce un surplus la noua pedeapsă.

Cifre alarmante

Potrivit Consiliului European, violența împotriva femeilor și fetelor este una dintre cele mai răspândite și sistematice încălcări ale drepturilor omului la nivel global. Țările din Uniunea Europeană nu fac excepție. Una din trei femei a trecut prin experiențe de violență fizică sau sexuală, cel mai adesea comise de partenerii lor intimi. Între 45% și 55% dintre femeile din UE au fost victime ale hărțuirii sexuale după vârsta de 15 ani

Parlamentul României a adoptat marți, 30 septembrie 2025, o Declarație intitulată „România fără violență domestică”, prin care condamnă ferm toate formele de abuz – fizic, psihologic, economic sau sexual – și solicită instituțiilor statului să întărească măsurile de prevenire și sancționare.

Documentul prevede sprijinirea victimelor, dezvoltarea programelor educaționale și o colaborare mai strânsă între autorități și organizațiile neguvernamentale.

Declarația subliniază necesitatea alocării de resurse pentru adăposturi și servicii sociale, dar și promovarea numărului unic 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice.