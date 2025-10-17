search
Vineri, 17 Octombrie 2025
Adevărul
S-a deschis dosar penal cu privire la explozia din Rahova. Se fac cercetări pentru distrugere din culpă

Publicat:

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a preluat ancheta în cazul exploziei devastatoare din Sectorul 5 al Capitalei, produsă vineri dimineață la un bloc din Rahova, în urma căreia trei persoane au murit și alte 13 au fost rănite.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a preluat ancheta. FOTO: Inquam Photos/Tudor Pană
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a preluat ancheta. FOTO: Inquam Photos/Tudor Pană

Decizia a fost luată „având în vedere complexitatea cauzei”, în temeiul articolului 325 din Codul de procedură penală, potrivit unui comunicat transmis de Compartimentul de Informare și Relații Publice al Parchetului.

Dosarul, înregistrat inițial la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București, a fost preluat de procurorii de la Curtea de Apel pentru continuarea cercetărilor în vederea stabilirii cauzelor și a responsabilităților.

Anchetatorii efectuează investigații in rem sub aspectul comiterii infracțiunii de distrugere din culpă, prevăzută de articolul 255 alineatele 1 și 2 din Codul penal.

„În vederea aflării adevărului judiciar și stabilirii împrejurărilor concrete care au condus la producerea exploziei, precum și a identificării persoanelor responsabile, sunt administrate mijloace de probă specifice acestui gen de cauze: cercetarea la fața locului, audieri de martori, ridicarea de înscrisuri, expertize tehnice și orice alte mijloace apreciate a fi concludente și utile”, se arată în comunicatul Parchetului.

Activitățile de anchetă se desfășoară cu sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Investigații Criminale, precum și al Serviciului Omoruri și Serviciului Vătămări și Ucideri din Culpă din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

Parchetul menționează că, pe măsură ce ancheta va avansa și împrejurările vor permite, vor fi comunicate informații suplimentare despre caz.

Explozia, produsă în dimineața zilei de 17 octombrie, a distrus o parte a blocului de opt etaje din cartierul Rahova, provocând o tragedie care a zguduit Capitala. Autoritățile au declarat clădirea cu risc de colaps, iar investigațiile continuă pentru a stabili cauza exactă a deflagrației.

