Centura Bacăului ar putea fi deschisă integral sâmbătă. UMB a accelerat lucrările

Variantă Ocolitoare a municipiului Bacău ar urma să fie deschisă circulației sâmbătă, 5 septembrie. Inițial, deschiderea era programată pentru săptămâna viitoare.

Varianta Ocolitoare Foto: CNAIR

Potrivit surselor Bacău.net, constructorul UMB a accelerat lucrările în ultimele zile, astfel încât traficul să poată fi eliberat înainte de începerea noului an școlar și să fie redusă aglomerația din municipiul Bacău.

Este vizat Nodul Rutier Bacău Nord și sectorul rămas al centurii, ceea ce va permite folosirea integrală a Variantei Ocolitoare în legătură cu Autostrada A7.

Asfaltarea principalelor conexiuni a fost finalizată, iar echipele UMB lucrează la marcaje, parapete și semnalizare.

Deschiderea Nodului Bacău Nord va permite traficului de pe A7 să continue pe întreaga centură până în zona Bogdan Vodă, reducând presiunea asupra Căii Bârladului și a arterelor din municipiu.

Pe 31 august, s-a deschis tronsonul de la Adjud la Bacău al Autostrăzii Moldovei. Noul segment, inaugurat are 47,1 kilometri. Șoferii pot circula acum pe 241,62 km din totalul celor 319 km ai A7.

Recent, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioșteanu, a anunțat că a parcurs traseul București - Bacău pe autostradă în 2 ore și 11 minute, după deschiderea noilor segmente de drum de mare viteză.

Cât despre secțiunea Bacău – Pașcani, un alt proiect așteptat cu nerăbdare de șoferi, aceasta are o lungime de 77,38 km, este în execuție și are ca termen de deschidere anul 2026. Secțiunea este împărțită în trei loturi:

Lotul 1 Săucești (Bacău) – Trifești Târg, cu o lungime de 30,30 km, este construit de asocierea SA&PE CONSTRUCT SRL – SPEDITION UMB SRL – TEHNOSTRADE SRL, pentru 1,63 miliarde de lei fără TVA. Contractul, semnat în februarie 2023, are un termen de execuție de 30 de luni.

Lotul 2 Trifești – Gherăiești, cu o lungime de 18,99 km, este realizat de aceeași asociere, pentru 1,28 miliarde de lei fără TVA. Contractul a fost semnat în februarie 2023, iar termenul de execuție este de 30 de luni.

Lotul 3 Mircești – Pașcani, cu o lungime de 28,09 km, este construit tot de asocierea SA&PE CONSTRUCT SRL – SPEDITION UMB SRL – TEHNOSTRADE SRL, pentru 1,76 miliarde de lei fără TVA. Contractul a fost semnat în februarie 2023, cu un termen de execuție de 30 de luni.