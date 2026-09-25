 „Spune-i șefului tău: ajunge!” Momentul în care ministrul polonez de Externe îl confruntă pe omologul său rus la ONU | adevarul.ro
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Video „Spune-i șefului tău: ajunge!” Momentul în care ministrul polonez de Externe îl confruntă pe omologul său rus la ONU

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Ministrul polonez de Externe Radosław Sikorski i-a transmis Rusiei un mesaj dur în timpul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU. El i-a cerut lui Serghei Lavrov să-i transmită lui Vladimir Putin că „ajunge”.

Radosław Sikorski
Radosław Sikorski, ministrul de Externe polonez Foto: Facebook/Radosław Sikorski

Sikorski a intervenit după ce Lavrov îl menționase în discursul său.  Ministrul polonez de Externe a respins afirmațiile Moscovei despre evenimentele din Ucraina și a criticat războiul declanșat de Rusia, scrie Mediafax.

„Puteți ucide mulți oameni, dar nu puteți câștiga”

Adresându-se delegației ruse, Sikorski a afirmat că Rusia încearcă să cucerească Donbasul de mai bine de 12 ani și Kievul de peste patru ani. El a susținut că Ucraina, în ciuda unei economii mult mai mici decât cea a Rusiei, a reușit să împiedice Moscova să-și atingă obiectivele.

„Puteți încă să ucideți mulți oameni, dar nu puteți câștiga”, a spus ministrul polonez. Sikorski a cerut Rusiei să pună capăt ceea ce a numit „războiul imperial” și să nu pună în pericol Europa și restul lumii.

„Puteți opri acest război în orice moment. Nu mai puneți în pericol Europa și lumea. Nu mai distrugeți viitorul Rusiei”, a declarat el. Apoi s-a adresat direct lui Lavrov, care părăsise deja sala. „Serghei, știu că asculți. Spune-i șefului tău: ajunge”!

Polonia acuză Rusia de escaladare în Europa

În discursul său, ministrul polonez a făcut referire și la incidente recente din apropierea graniței polono-ucrainene și la presupuse acte de sabotaj. Sikorski a susținut că atacurile, operațiunile clandestine și presiunile militare fac parte dintr-un tipar mai larg și a acuzat Rusia că escaladează situația după ce nu și-ar fi atins obiectivele în Ucraina.

Înaintea dezbaterii de la Consiliul de Securitate, 51 de țări, inclusiv statele Uniunii Europene, au semnat o declarație comună prin care condamnă atacurile Rusiei și efectele acestora asupra unor țări europene. Statele Unite nu s-au alăturat declarației.

Intervenția lui Sikorski vine într-un moment de tensiuni sporite între Polonia și Rusia. Varșovia a denunțat în ultimele săptămâni incidente care implică securitatea teritoriului polonez și riscurile asociate războiului din Ucraina. Mesajul ministrului polonez a fost publicat și în înregistrarea oficială a discursului său la ONU.

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