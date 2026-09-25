Dorit și de „U” Cluj, Nicolae Stanciu ar putea ajunge în cele din urmă la FCSB

Președinte al Consiliului de Administrație la FCSB, Mihai Stoica a declarat că problema revenirii lui Nicolae Stanciu la echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf este rezolvată în proporție de peste 75%. Oficialul a spus că el, patronul Gigi Becali și noul antrenor își doresc ca mijlocașul să revină la gruparea bucureșteană.

Nicolae Stanciu s-a întâlnit cu fanii după ce a venit în cantonamentul naționalei Foto: Sportpictures

Potrtivit Agerpres, Mihai Stoica a spus că „mai mult de 75% este rezolvată problema. Laurențiu Reghecampf îl vrea, eu îl vreau, Gigi Becali îl vrea categoric. Astăzi am avut o discuție și cu Denis Drăguș, care a spus că îi oferă și numărul de pe tricou, numai să se întoarcă. Deci facem presiuni din toate părțile ca Nicușor Stanciu să se întoarcă acasă, pentru că ultima performanță a acestei echipe s-a realizat cu Reghecampf pe bancă și cu Nicușor Stanciu unul dintre protagoniști”.

Numit antrenor principal al echipei FCSB, zilele acestea, Laurențiu Reghecampf a fost prezentat oficial într-o conferință de presă desfășurată în baza de la Berceni. Tehnicianul a afirmat, la rândul său, că și-ar dori foarte mult să-l aibă din nou pe Stanciu în lot.

Laurențiu Reghecampf și Mihai Stoica vor ca Nicolae Stanciu să revină la FCSB Foto: Sportpictures

Reghe îl consideră drept unul dintre cei mai buni fotbaliști români: „Îl cunoaștem foarte bine. Este un jucător extraordinar și are un caracter foarte frumos. În secunda doi, dacă s-ar putea, aș spune da. Nu există niciun dubiu. Nu cunosc situația lui, dar mi-aș dori foarte mult să vină, pentru că eu îl cunosc foarte bine și a avut o perioadă foarte bună cu noi aici”.

Nicolae Stanciu (33 de ani) a evoluat la FCSB între 2013 și 2016, perioadă în care a câștigat titlul de campion al României și Cupa Ligii. În vara lui 2016, el a fost transferat la Anderlecht Bruxelles. Căpitan al echipei de fotbal a României, acesta a mai evoluat în carieră la echipe precum FC Vaslui, Sparta Praga, Al Ahli, Slavia Praga, Wuhan Three Towns, Damac și Dalian Yingbo.

În 1 septembrie anul acesta, Nicolae Stanciu a marcat unicul gol prin care Dalian Yingbo s-a calificat în semifinalele Cupei Chinei după ce a învins-o pe Shanghai Shenhua, pe teren propriu. Acesta face parte din lotul convocat de Gheorghe Hagi pentru meciurile României în Liga Națiunilor.

În ultimele zile, s-a vorbit despre venirea lui Nicolae Stanciu la Universitatea Cluj.