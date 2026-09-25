 Ce a făcut suspectul crimei din Vâlcea după ce a aruncat valiza cu trupul Valentinei în râul Olt. Mama acestuia a fost audiată | adevarul.ro
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Ce a făcut suspectul crimei din Vâlcea după ce a aruncat valiza cu trupul Valentinei în râul Olt. Mama acestuia a fost audiată

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Anchetatorii au refăcut traseul lui Vlad Bălţățeanu, principalul suspect al crimei din județul Vâlcea, după comiterea faptei.

Vlad Băltățeanu și Valentina Tănăsie
Vlad Băltățeanu și Valentina Tănăsie Foto: Facebook/Valentina Tănăsie

Noi detalii ies la iveală în cazul crimei din Vâlcea, unde Valentina, o tânără de 28 de ani, a fost ucisă în bătaie de iubitul său, pusă în valiză și aruncată în râul Olt. Mama tânărului a fost audiată joi, iar ea le-a spus anchetatorilor că în seara când s-ar fi produs evenimentul tragic în casa băiatului ei era o petrecere.

Din cauza boxelor care erau date la maxim, femeia, care locuiește în aceeași curte cu fiul ei, nu a auzit și nu și-a dat seama că s-ar fi întâmplat ceva rău în casă și nu a văzut nici mașina băiatului ei ieșind din curte.

Potrivit surselor din anchetă, imediat după ce și-a dat seama că și-a ucis iubita, tânărul de 30 de ani  a așezat-o dezbrăcată în valiză, a pus-o în mașină și a condus până la barajul Ionești, unde a aruncat-o în râul Olt. De aici, bărbatul a pornit cu mașina direct spre Sibiu, unde a abandonat-o, scrie Observator.

Ulterior, ar fi apelat la un prieten să îl ducă până în Ungaria sub pretextul că i s-ar fi stricat mașina, iar șoferul, fără să bănuiască nimic, l-a dus în țara vecină.

 Când a aflat despre anchetă și că este căutat pentru crimă, sibianul s-ar fi prezentat în fața organelor de cercetare penală și le-ar fi povestit anchetatorilor cum l-a ajutat pe suspect să fugă.

Tatăl fetei ucise crede că în seara crimei  între Valentina și Vlad a izbucnit o ceartă, în timp ce organizau o petrecere, care a degenerat și s-a încheiat tragic.

Bărbatul de 30 de ani a fost dat în urmărire de Poliţia Română. S-a deschis, totodată, un dosar penal pentru omor pe numele lui.

Amintim că rezultatele necropsiei arată că tânăra a murit în urma unei agresiuni violente, cu o zi înainte de găsirea trupului.

Ce au stabilit medicii legiști

Medicii legiști au identificat traumatisme severe la nivelul capului, coaste rupte și multiple leziuni pe membre, concluzionând că moartea a fost provocată prin șoc traumatic și hemoragic. Leziunile ar fi fost produse prin lovire cu obiecte dure, posibil un cuțit, și prin comprimare toraco‑abdominală. stabilindu-se că „moartea acesteia a fost violentă şi datează din 21.09.2026.

„La acest moment cercetările se desfăşoară «in personam», faţă de o persoană de sex masculin, în vârstă de 30 de ani, din judeţul Vâlcea, care are calitatea de suspect şi cu privire la care există informaţii ar fi părăsit teritoriul ţării anterior descoperirii faptei”, a declarat purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, procurorul Adrian Vrăbete, citat de News.ro.

Trupul femeii a fost descoperit marți de câțiva pescari, care au observat o valiză plutind aproape de mal. Geamantanul, de aproximativ 80 de centimetri lungime și 50 lățime, era confecționat din material impermeabil, ceea ce a permis plutirea. Victima era dezbrăcată complet în momentul găsirii.

După alertarea autorităților, polițiștii și procurorii au deschis o anchetă pentru omor, iar investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor crimei și localizarea suspectului.

Valentina Ioana Tănăsie, tânăra al cărei cadavru a fost aruncat în Olt, era originară din Filiași, județul Dolj și avea 28 de ani. Potrivit primelor informații, ea s-ar fi mutat în Vâlcea și ar fi locuit cu iubitul ei, care în prezent este căutat de autorități, relatează presa locală.

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