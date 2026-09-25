Un copil de 13 ani pe o trotinetă electrică a fost urmărit de o mașină de poliție pe un drum din cartierul Tomis Plus din Constanța.

Copilul a fost surprins în trafic în cursul serii de joi, 24 septembrie, împreună cu alți băieți trotinetiști.

Speriaţi, ceilalți au fugit care cum au putut, însă un băiat de 13 ani a ales varianta să accelereze. O mașină de poliție a pornit în urmărirea sa pe un drum de pământ din cartier, momentul fiind surprins în imagini video de localnici.

Poliţiştii l-au prins repede și au descoperit cu această ocazie că băiatul nu purta cască şi nici măcar nu avea voie să conducă trotineta pe drumurile publice.

Conform codului rutier din România, vârsta minimă pentru a conduce o trotinetă electrică pe drumurile publice este de 14 ani. Copiii sub această vârstă nu au voie să folosească acest vehicul pe carosabil sau piste de pe drumurile publice.

Aventura băiatului s-a terminat la poliţie, iar părinţii săi au fost chemaţi la audieri.