AAV‑7, noua armă a Forțele Navale Române. Primele 9 astfel de vehiculele amfibii intră dotarea Regimentului 307 Infanterie Marină „Heracleea”





Forțele Navale Române vor marca, luni, 28 septembrie, intrarea în serviciu a primelor nouă vehicule amfibii de asalt AAV‑7 (Amphibious Assault Vehicle), în cadrul unei ceremonii organizate în garnizoana Babadag. Vehiculele au în dotarea standard o mitralieră grea M2 și un aruncător de grenade MK‑19.

Foto: Captură TVR Info

Achiziția AAV-7 din Statele Unite ale Americii a fost demarată în anul 2024 și prevede dotarea Regimenteului 307 Infanterie Marină „Heracleea” cu 21 de vehicule AAV-7 în etapa I și 44 de vehicule AAV-7 în etapa a II-a.

Perioada de livrare este 2026-2027.

„AAV‑7 este un vehicul de asalt amfibiu pe șenile, cu o capacitate de manevră adecvată zonei de responsabilitate a infanteriștilor marini, modernă și interoperabilă cu celelalte structuri militare similare din cadrul NATO”, precizează Forțele Navale Române într-un comunicat.

Instituția subliniază că noile vehicule vor crește semnificativ puterea de foc și mobilitatea militarilor în Delta Dunării și pe litoralul Mării Negre.

Potrivit Forțelor Navale Române acest tip de vehicul are un echipaj format din trei membri și poate transporta până la 21 de infanteriști marini complet echipați de luptă sau cinci tone de încărcătură.

„Vehiculul are în dotarea standard o mitralieră grea M2, calibrul 12,7 mm, și un aruncător de grenade MK‑19, calibrul 40 mm, ambele sisteme fiind montate într-o turelă comună”, se mai arată în comunicat.

Regimentul 307 Infanterie Marină se antrenează de peste un deceniu alături de U.S. Marine Corps, participând la numeroase exerciții multinaționale în care au fost folosite vehicule AAV‑7 aflate în dotarea Statelor Unite.