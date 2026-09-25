Hagi e optimist înaintea debutului în Liga Națiunilor: „Putem face un meci bun cu Suedia”

Antrenor al echipei de fotbal a României, Gheorghe Hagi a vorbit, într-o conferinţă de presă, înaintea meciului din Suedia, despre potențialul jucătorilor convocați. Selecționerul consideră că prima reprezentativă are o marjă de progres foarte mare în acest moment.

Gică Hagi a fost zâmbitor la conferința de presă de dinaintea partidei din Suedia Foto: Sportpictures

Numit la cârma naționalei în acest an, Hagi s-a referit la primul meci, cel din această seară (ora 21.40), din Suedia: „Ştim că întâlnim o echipă puternică. Ştim că trebuie să ne apărăm foarte, foarte bine, dar trebuie să şi atacăm foarte bine. Trebuie să facem ambele faze. Suntem la nivel european şi trebuie să ne ridicăm la acest nivel. Am încredere că vom face un meci foarte bun. Dacă le-am spus că sunt la 50%. Atunci înseamnă că eu cred în acest lucru şi avem marjă. Cred eu că naţionala României, dacă pot să spun ceva foarte direct, are o marjă de progres foarte, foarte mare în acest moment".

Selecţionerul a estimat că jucătorii convocați la echipa României nu mai au motive să aibă emoţii: „Este al doilea stagiu pe care îl am cu echipa naţională (n.a. - în al doilea mandat al său). Au venit nişte băieţi tineri care cred eu că sunt foarte buni şi au un viitor foarte bun în faţă. Plus ceilalţi, care au o experienţă destul de mare pentru că au jucat un European de tineret, iar cei de vârstă foarte bună au jucat şi un European (de seniori) în Germania. Deci, o echipă care a făcut performanţă şi sperăm să mergem să câştigăm ce putem să câştigăm, meciurile pe care le vom juca, şi să începem să ne ducem mai sus. Emoţia a trecut. Debutul a fost în vară. Acum ştiu că sunt încă la început, dar în fiecare antrenament, în fiecare zi, arătăm mai bine, ei mă cunosc pe mine mai bine, eu îi cunosc pe ei mai bine. De aceea am convocat 32 de jucători, ca să-i am acolo, să-i cunosc, să-i văd, să mă cunoască şi ei pe mine, pentru că fiecare antrenor are cerinţele lui".

Selecționerul spune că acum își va evalua jucătorii

Hagi a estimat că abia în noiembrie va începe competiţia pentru naţionala noastră: „După aceea, din noiembrie încolo începe competiţia, pentru că acest timp pe care îl avem în patru meciuri o să-mi permită să-mi dau seama şi să evaluez foarte bine. După aceea, cred eu că din noiembrie o să înceapă competiţia",

„Regele” a precizat că Suedia este o formaţie axată pe atac, dar vulnerabilă în defensivă: „Este o echipă care marchează goluri. În zece meciuri a marcat 18 goluri, dar a primit şi multe. Aşa că primeşte şi sperăm ca noi, cum am spus, să ne apărăm foarte bine şi mâine (n.a. - azi) să jucăm ofensiv foarte, foarte bine. Ei au doi atacanţi foarte buni. Noi îi avem pe ai noştri. Cu toate că nouă ne lipsesc doi atacanţi care cred eu că erau foarte valoroşi, Coman şi Drăguş. Dar nu sunt aici să vorbesc de cei care nu sunt. Cei care sunt cred că sunt atacanţi de valoare şi veţi vedea mâine (n.a. - azi). Îi simt în fiecare zi foarte bine, mai bine. Noi trebuie să stăm împreună. Încă sunt la început de drum şi este clar că e nevoie de timp. Dar, bineînţeles, trebuie să fim pragmatici. Obiectivul nostru este să încercăm să câştigăm fiecare meci, să jucăm, să facem ambele faze foarte bine, să creştem de la meci la meci în omogenitate, în tot ce pot ei să mă cunoască pe mine, fotbalul pe care îl vreau eu. Şi, bineînţeles, la rezultate clar că avem de progresat foarte mult".

Hagi va folosi echipe schimbate în primele meciuri

Legat de planul tactic propus, Hagi a afirmat totodată că nu are de gând să surprindă în vreun fel Suedia şi că va pune accent pe păstrarea resurselor lotului în cele patru partide: „Am primul unsprezece de vreo trei zile, l-am antrenat. Nu pregătesc nicio surpriză. Lucrurile sunt normale. O echipă va juca mâine, o echipă va juca atunci când mergem acasă, pentru că trebuie să împărţim efortul pentru toţi. De aceea am luat atât de mulţi jucători, 29 de jucători de câmp şi trei portari, 32. Mâine va fi o echipă, plus ce vor veni după încă cinci jucători, iar după aceea voi face alta în România, când vom juca cu Bosnia-Herțegovina”, a spus selecționerul, potrivit Agerpres.

Selecționerul s-a referit și la ceea ce unește grupul: „Totul pleacă de la încredere, cred eu. Ei în mine, eu în ei. Trebuie să lucrăm la aspectul ăsta şi, bineînţeles, lucrurile pe care le-am zis din prima zi de când am venit. Cred foarte mult în potenţialul acestui grup. Cred că România are încă un potenţial foarte mare, jucători foarte buni. Trebuie să devenim o echipă puternică, să avem o mentalitate foarte bună. Dacă ajungem acolo, acel lucru necesită timp, să construim o mentalitate de învingători. Uşor, uşor, drumul acesta, direcţia este aceasta. Bineînţeles că în fotbal o să şi câştigi, poate şi pierzi, dar important este să ştii obiectivul pe care îl ai pe termen mediu şi lung", a mai spus Gheorghe Hagi.

România debutează astăzi (vineri, 25 septembrie), la ora 21:45 (ora României), pe Strawberry Arena din Solna, în Grupa B4 a Ligii Naţiunilor, contra Suediei. Celelalte meciuri din această perioadă: România - Bosnia-Herţegovina, în 28 septembrie (Arena Naţională din București, fără spectatori), Polonia - România, în 2 octombrie (Stadion Narodowy - Varşovia), şi România - Suedia, în 5 octombrie (Arena Naţională).