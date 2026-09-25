Siegfried Mureșan merge la Cotroceni cu programul de guvernare și lista miniștrilor. Sunt programate și ședințe la PNL, USR și UDMR

Premierul desemnat Siegfried Mureșan se întâlnește vineri cu președintele Nicușor Dan, căruia îi va prezenta forma finală a programului de guvernare și lista miniștrilor propuși pentru viitorul cabinet. Mureșan este susținut oficial de PNL, USR și UDMR, partide cu care a lucrat în această săptămână la programul de guvernare și la componența Executivului.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan. Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Cele trei partide nu dispun singure de o majoritate parlamentară. Mureșan trebuie să prezinte și situația susținerii politice de care beneficiază în Parlament, în condițiile în care pentru învestirea Guvernului este necesar votul majorității deputaților și senatorilor.

Premierul desemnat a exclus negocierile cu AUR și a purtat discuții cu grupul parlamentar al minorităților naționale. În ceea ce privește PSD, Mureșan a anunțat că este dispus să discute cu liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, însă la Parlament. Cei doi nu s-au întâlnit la sediul PSD, după ce Grindeanu îl invitase pe premierul desemnat la discuții. Mureșan a explicat că preferă ca negocierile privind învestirea Guvernului să aibă loc în Parlament.

Poziția PSD s-a conturat. Biroul Permanent Național al partidului a decis să recomande Consiliului Politic Național să nu susțină Guvernul propus de Siegfried Mureșan. Sorin Grindeanu a declarat că PSD nu va vota Executivul, urmând ca decizia statutară finală să fie luată în cadrul partidului.

Vineri sunt programate și ședințe la PNL, USR și UDMR, în cadrul cărora urmează să fie validate forma finală a programului de guvernare și lista miniștrilor. Potrivit calendarului discutat între liderii politici, audierile miniștrilor propuși în comisiile parlamentare ar urma să aibă loc luni, iar votul de învestitură în plenul reunit al Parlamentului este programat marți.

Siegfried Mureșan a fost desemnat premier de președintele Nicușor Dan pe 17 septembrie, după consultările cu partidele parlamentare. El este al treilea candidat desemnat pentru funcția de prim-ministru în contextul actualei crize politice.