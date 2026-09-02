Un tronson de 30 de kilometri din Autostrada Transilvania (A3) Cluj-Napoca – Oradea a ajuns la final, însă inaugurarea lui, așteptată în 2026, depinde de finalizarea celor mai spectaculoase viaducte proiectate pe traseu.

Viaductul Nădășelu în șantier. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Două viaducte spectaculoase, intrate în șantier în urmă cu mai puțin de doi ani, au rămas de realizat din cei peste 42 de kilometri ai tronsonului Nădășelu - Poarta Sălajului, din Autostrada Transilvania (A3), tronson care va conecta județele Cluj și Sălaj prin autostradă. Un segment de 13 kilometri al acestei secțiuni a fost finalizat și deschis circulației recent.

Construcțiile spectaculoase de pe Autostrada Transilvania

Viaductul de la Nădășelu, cu o lungime de 1,2 kilometri, construit prin metoda consolei echilibrate, și viaductul de la Topa Mică, de peste doi kilometri, au intrat în șantier în primăvara anului 2025, iar, potrivit reprezentanților Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, lucrările ar putea fi finalizate până la sfârșitul acestui an.

La Nădășelu, lucrările la structura segmentului construit în consolă au fost realizate.

„La Viaductul Nădășelu (1,2 kilometri): mai sunt de montat 48 de grinzi din totalul de 192 de bucăți. Pe acest viaduct se utilizează și metoda consolei dublu echilibrate, o metodă inginerească rar folosită în România, care permite deschideri mari și posibilitatea de a construi fără cofraje sau piloni de sprijin provizorii. La Viaductul Topa Mică (doi kilometri) s-a finalizat montarea grinzilor, iar în prezent se lucrează la placa de suprabetonare, informa recent Cristian Pistol, directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

După finalizarea montării grinzilor și a plăcilor de suprabetonare la cele două viaducte, constructorii vor mai avea de efectuat următoarele lucrări: hidroizolația, structura rutieră, montarea parapetelor de protecție, instalarea sistemelor ITS și de semnalizare, realizarea marcajelor rutiere, precum și lucrările de mediu și de amenajare peisagistică.

„În momentul de față, antreprenorii sunt mobilizați în șantier cu 356 de muncitori și 239 de utilaje, iar stadiul fizic a ajuns la 76,30 la sută. Valoarea contractului este de 995 de milioane de lei (fără TVA), iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport (PT) 2021–2027”, informa CNAIR.

Viaductele construite în mai puțin de doi ani

Cele două proiecte presupun lucrări complexe de infrastructură, necesare pentru traversarea unor zone cu relief dificil și terenuri afectate de instabilitate.

Autostrada Transilvania, în fața primei inaugurări din 2026. Cum arată nodurile rutiere care deschid calea spre nord-vest

Viaductul de la Nădășelu a fost proiectat după modificarea traseului inițial al autostrăzii, ca urmare a instabilității terenului din zona deluroasă a localității. Proiectul prevedea inițial ocolirea satului pe malul drept al văii Nadășului, însă traseul a fost coborât cu aproximativ 100 de metri, mai aproape de gospodării. Noua variantă a însemnat realizarea unui viaduct lung de 1,2 kilometri, construit prin metoda consolei echilibrate, care traversează inclusiv zona cimitirului din Nădășelu.

Viaductul de la Topa Mică este construit pe un sector de autostradă cu o lungime aproape dublă față de cel de la Nădășelu. Pentru evitarea terenurilor instabile, traseul a fost mutat pe versantul opus celui prevăzut în proiectul inițial.

Tronsonul Nădășelu–Zimbor–Poarta Sălajului completează Autostrada Transilvania pe traseul din nord-vestul României, spre municipiile Zalău și Oradea.

Primii 13 kilometri ai secțiunii, cu o lungime totală de aproximativ 43 de kilometri, au fost deschiși traficului în luna august, între Zimbor și Poarta Sălajului, iar tronsonul Nădășelu–Zimbor va putea fi inaugurat odată cu finalizarea lucrărilor la noile viaducte.

Construcția marilor viaducte de pe Autostrada Transilvania, la final. Aproape 600 de grinzi, montate la Nădășelu și Topa Mică

Autostrada intrată în șantier din 2004

Autostrada Transilvania (A3) a fost proiectată inițial pentru a lega Brașovul de Oradea și de frontiera cu Ungaria, prin vama Borș. Traseul actual va lega orașele Târgu Mureș, Cluj-Napoca, Zalău și Oradea de frontiera cu Ungaria. Lucrările au început în 2004, în nord-vestul României, pe unele segmente dintre Cluj-Napoca și Oradea.

1/26 Viaductul Topa Mică în șantier Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (1) jpg Foto: Picasa

Până în prezent, cea mai lungă porțiune continuă deschisă circulației are aproximativ 113 kilometri, între Târgu Mureș și Nădășelu. Ultimele sectoare din zona orașului Zalău, dintre Poarta Sălajului și Nușfalău, care cuprind și tunelul Meseș, lung de aproape trei kilometri, sunt estimate pentru finalizare până în 2031.

După realizarea lucrărilor la cele două viaducte și la secțiunile rămase dintre Nădășelu și Poarta Sălajului, cu o lungime totală de 43 de kilometri, se va putea circula continuu pe aproximativ 155 de kilometri de autostrada A3 între Poarta Sălajului și Târgu Mureș.