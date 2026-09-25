Absolventele de 10 care au ales România. „Vreau să văd cum e și în postura de profesor”/„Voi urma Facultatea de Drept”

Tinerele din Olt care au reușit să obțină note de 10 la toate cele trei probe scrise ale Bacalaureatului 2026 au fost premiate, joi, 24 septembrie. Ana-Maria Știrbescu și Sara Băbărelu vor studia mai departe în România, prima alegând Literele, cea de-a doua Dreptul.

Ana Maria Știrbescu (st.) și Sara Băbărelu, alături de șefa IȘJ Olt, Mariana Gheorghe Foto: Alina Mitran

Ana_Maria Știrbescu este absolventă a Colegiului Național „Radu Greceanu” din Slatina, iar Sara Băbărelu a absolvit Colegiul Național „Ion Minulescu”, tot din Slatina. Ele sunt elevele care au reușit să obțină note de 10 la toate cele trei probe ale examenului de Bacalaureat, susținut în vară.

Joi, 24 septembrie 2026, tinerele au fost premiate pentru rezultatele lor de către inspectorul școlar general al inspectoratului Școlar Județean Olt, Mariana Gheorghe, Ministerul Educației stabilind acordarea de premii individuale în valoare de 5.000 lei elevilor cu media 10 la Bacalaureat.

„Mă simt onorată și emoționată în același timp să am alături două eleve care au demonstrat ce înseamnă performanță, ce înseamnă valoare, ce înseamnă seriozitate și au făcut cinste învățământului pe care îl desfășurăm în județul Olt. (...) Cu siguranță despre ele vom mai auzi în următorii an”, a spus inspectorul școlar-general Mariana Gheorghe.

Teatru, Științele Naturii, Litere

„Sunt mândră să spun că am făcut parte din familia celor din Greceanu. Sunt mândră să spun că am fost primită cu căldură acolo, că am învățat foarte multe lucruri despre mine, dar că cel mai important lucru învățat este că a trebuit să rămân eu, așa cum sunt”, a spus Ana Maria.

A mărturisit că îi place literatura, de aceea a ales să urmeze studiile Facultății de Litere din București, în ciuda faptului că în liceu a studiat Științele Naturii.

„Sunt pasionată de literatură de mult timp și cumva am încercat să aduc un strop de literatură în viața mea de zi cu zi la școală și să depășesc dificultățile în ceea ce privește învățatul la materiile de profil real. Arta, literatura, m-au ajutat”, a mai mărturisit tânăra.

A amintit de artă pentru că, încă din gimnaziu, este pasionată de teatru. A jucat teatru în trupa liceului și așa s-a și convins că, deși îi place să interpreteze pe scenă roluri, să scrie, de fapt, iubește.

Ana Maria Știrbescu a dezvăluit, pentru „Adevărul”, că a ales la liceu Științele Naturii ca un compromis. Deși nu i-au plăcut foarte mult disciplinele exacte studiate, a învățat, convinsă că trebuie să aibă o cultură generală solidă.

„Eu aspiram să dau admitere la Teatru, doar că mama mea a fost mai sceptică și fiindcă am fost copilul care a învățat la toate materiile a decis că hai să alegem un profil de mijloc. Cam prin 2022 era la modă să se spună că profilul de Științele Naturii e profil de mijloc, adică nici Mate-Info, nici Filologie. Era ideea aceea că dacă mergi la un profil de Real, ai o deschidere mai mare în ceea ce privește facultatea la care să te duci, pentru că la Real făceai de toate. Nu m-am regăsit, doar că am avut prin totdeauna abilitatea pentru a înțelege științele exacte și atunci nu mi-a fost greu să lucrez la Matematică, la Fizică sau la Chimie, deși nu mi-a plăcut, ce-i drept. Mi s-a implantat ideea aceasta că trebuie să am cultură generală și am transformat-o într-un țel. Și mi-am propus să învăț din fiecare câte ceva și atunci nu am simțit-o ca pe o corvoadă neapărat”, a spus tânăra.

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În liceu a testat și Teatrul, timp de un an, după care s-a îndreptat definitiv către Limba și literatura română.

„Mi-am dat seama că sunt mai bună la a crea un personaj decât de a interpreta unul”, a adăugat Ana Maria.

N-a fost tentată să studieze în afara țării, deși este dornică de cunoaștere și prin prisma schimburilor interculturale. Îi plac comunitățile mici, așa că nu respinge ideea de a se întoarce acasă, la Slatina, după facultate.

S-a gândit să se întoarcă în școală după facultate, ca profesor. Știe că pentru discipline precum Limba română posturile în învățământ sunt bob numărat, însă își asumă riscul.

„În principiu cred că învățământ aș vrea să fac. M-aș întoarce la școală. Am iubit ceea ce am făcut la școală, mi-a plăcut în postura de elev, vreau să văd și cum e în postura de profesor. Nu garantez că învățământul este drumul meu sigur, dar cumva tot timpul am avut o aplecare către a-i învăța pe ceilalți, de a le preda, de a le explica lucruri”, a mai spus Ana Maria Știrbescu.

Premiul, a mai spus tânăra, este o bucurie, dar nu neapărat prin prisma banilor primiți, ci, spune Ana Maria, pentru că li se recunoaște efortul și valoarea. „Sunt emoționată și mă bucur că Ministerul Educației s-a gândit să ne certifice valoare. Cumva, banii nu constituie decât un supliment. Important pentru noi este să credem că suntem apreciați pentru ceea ce suntem, asta contează cel mai mult”, a mai spus tânăra.

Sara, olimpica liceului la Limba germană

Sara Băbărelu a ales și ea tot România pentru facultate, deși în toți anii de liceu a făcut performanță la Germană, câștigând premii la etapa națională a olimpiadei școlare de profil.

„Mă bucur că am făcut parte din acest colectiv și că am reușit să aduc premii și onoare acestui liceu prin participările mele la olimpiada de Limba germană, pe tot parcursul liceului, și de asemenea prin nota obținută la Bacalaureat. Pe viitor voi urma facultatea de Drept, în cadrul Universității de Vest din Timișoara, și îmi doresc să duc mai departe modul în care sunt obișnuită să îmi depășesc limitele și să îmi doresc mereu mai mult”, a spus Sara.

Fire sportivă (face sport în fiecare zi), spune că a fost obișnuită să învețe constant și să depună efort, deși recunoaște că cele mai intense luni au fost ultimele trei de dinainte de examen.

A luat și meditații, însă a avut și un alt mare avantaj: mama ei este profesoară de Limba română.

„Mama a fost parte din meditatorii mei, pentru că este profesoară de limba română și m-a ajutat mult mai mult decât putea orice alt profesor să o facă”, a mai spus tânăra.

Premiul, care este o sumă importantă, îi va fi de folos la început de an universitar, a mai spus tânăra în chiar ziua în care a pornit către orașul în care își va petrece la facultate următorii ani.

Printre planurile imediate este să reia studiul Limbii germane, pentru că în perioada Bacalaureatului s-a concentrat pe disciplinele de examen, iar după și-a permis să ia o pauză de relaxare.