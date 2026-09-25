Un bărbat de 105 ani este anchetat pentru crime comise într-un lagăr nazist

Procurorii germani anchetează un bărbat în vârstă de 105 ani, acuzat că ar fi complice la mai multe crime comise într-un lagăr nazist în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Lagăr nazist Foto: Arhive

Bărbatul în vîrstă de 105 ani a fost gardian de lagăr la Stalag 326 VI K din Senne, în nord-vestul Germaniei. Un caz similar a implicat un al doilea fost gardian al lagărului de la Senne, dar acesta a murit acum câteva luni, la vârsta de 99 de ani.

Nu au fost făcute publice alte detalii despre cei doi foști gardieni, însă cele două cazuri evidențiază dificultățile cu care se confruntă procurorii care continuă să investigheze crimele din epoca nazistă, majoritatea suspecților fiind deja morți, potrivit BBC.

Lagărul de prizonieri de război de la Stalag sau Senne a fost unul dintre cele mai mari.

Unul din trei prizonieri de război sovietici care au intrat în Germania nazistă între 1941 și 1945 a trecut prin complexul de la Senne, potrivit sitului memorial, și adesea au ajuns să facă muncă forțată în regiune.

Condițiile de viață de la Stalag erau îngrozitoare, iar prizonierii se confruntau cu maltratări îngrozitoare și malnutriție.

Dintre cei 180.000-200.000 de prizonieri de război sovietici înregistrați acolo, mulți au murit, iar zeci de mii sunt îngropați acolo. La Senne au fost deținuți și prizonieri de război din Franța, Polonia, Serbia și Belgia.

Procurorul a precizat că ancheta privind bărbatul în vârstă de 105 ani este încă în desfășurare și că acuzațiile de complicitate la multiple crime erau legate de activitățile sale de la Stalag 36.

În Germania nu a existat niciun termen de prescripție pentru crimă sau complicitate la crimă din 1979, care să permită urmărirea penală a crimelor din epoca nazistă. Aducerea autorilor în fața justiției, la mai bine de 80 de ani după război, este acum plină de dificultăți.

Acum patru ani, un gardian al lagărului de concentrare în vârstă de 101 ani a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru complicitate la crima de la Sachsenhausen. Josef Schütz a fost cel mai în vârstă criminal nazist adus vreodată în fața justiției.