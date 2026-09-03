 București–Giurgiu pe autostradă: CNIR alege două variante din cele 7 propuse | adevarul.ro
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București–Giurgiu pe autostradă: CNIR alege două variante din cele 7 propuse

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Șapte posibile trasee sunt analizate în prezent pentru viitoarea Autostradă București–Giurgiu, proiectul de drum de mare viteză care va asigura legătura rutieră dintre Capitală și frontiera cu Bulgaria.

Șapte variante pentru Autostrada București–Giurgiu.
Șapte variante pentru Autostrada București–Giurgiu. Foto: Facebook / CNIR

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) anunță că proiectantul a transmis variantele de traseu, acestea fiind concepute astfel încât să permită conexiunea cu viitorul Pod Giurgiu–Ruse 2 și cu autostrada Ruse–Veliko Târnovo, aflată în construcție în Bulgaria.

Proiectul prevede legături cu principalele autostrăzi care pornesc din București, respectiv A1 București–Pitești, A0 Autostrada Bucureștiului și A2 Autostrada Soarelui. În plan sunt incluse și conexiuni cu viitoare investiții în infrastructură, printre care Autostrada A6 București–Alexandria.

„În urma analizei multi-criteriale de traseu (AMC1), din studierea condițiilor de teren, a legăturilor de trafic asigurate, dar și având în vedere criteriile tehnice, economice și de mediu, Compania Națională de Investiții Rutiere va selecta, pentru a fi analizate în etapa următoare, AMC2, primele două variante care vor obține cel mai bun punctaj”, au transmis reprezentanții CNIR.

Ce beneficii ar urma să aducă noul drum

Autostrada București–Giurgiu ar urma să ofere o legătură rutieră modernă între Capitală, municipiul Giurgiu și punctul de trecere a frontierei Giurgiu–Ruse. Proiectul este menit să faciliteze conexiunea cu rețeaua de autostrăzi din zona Bucureștiului, să îmbunătățească siguranța rutieră și să contribuie la reducerea poluării.

Contractul pentru proiectarea investiției are o valoare de 33 de milioane de lei și o durată de 18 luni. Proiectarea este realizată de asocierea Activ Proiectare Infrastructură, în calitate de lider, și Emay Uluslararasi Muhendislik ve Mușavirlik Anonim Șirketi.

Bulgaria avansează cu autostrada spre Veliko Târnovo

Pe partea bulgară a frontierei, lucrările la Autostrada Ruse–Veliko Târnovo continuă. Ministrul bulgar al Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice, Ivan Șișkov, a declarat pe 31 august, în timpul unei vizite pe șantier în apropierea localității Peychinovo, din regiunea Ruse, că tronsonul Ruse–Biala, inclusiv varianta de ocolire a orașului Biala, este programat să fie finalizat până la sfârșitul anului 2028.

Autostrada bulgară va avea în total 132,84 kilometri și este împărțită în trei sectoare. Primul, Ruse–Biala, are 40,14 kilometri și beneficiază deja de proiect tehnic, proceduri de expropriere și autorizație de construire.

Al doilea tronson este varianta ocolitoare Biala, cu o lungime de 35,4 kilometri, unde lucrările au început în decembrie 2023. Ultima secțiune, Biala–Veliko Târnovo, se întinde pe 57,2 kilometri.

Pentru această ultimă porțiune, Agenția pentru Infrastructură Rutieră din Bulgaria a lansat în martie 2025 procedura pentru proiectarea și construirea autostrăzii. Contractul, estimat la aproape 1,5 miliarde de euro, a fost însă suspendat în august, după ce au fost constatate probleme în metodologia de evaluare a ofertelor. Acestea nu puteau fi corectate fără modificarea condițiilor licitației.

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