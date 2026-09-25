Prețurile carburanților vineri, 27 septembrie. Benzina și motorina s-au scumpit din nou

Prețurile carburanților au atins noi niveluri record în România, după o nouă rundă de scumpiri aplicată la începutul zilei de vineri. Motorina a trecut de pragul de 11 lei pe litru, iar benzina a depășit 10 lei pe litru în întreaga țară.

Benzina s-a scumpit din nou Foto: Shutterstock

Prețurile carburanților au crescut din nou vineri dimineață, după ce liderul pieței a majorat cu 8 bani pe litru tarifele pentru benzină și motorină.

În stațiile OMV, un litru de motorină standard a ajuns la 11,05 lei, depășind astfel pentru prima dată pragul de 11 lei. În stațiile Petrom, prețul motorinei a urcat la 10,99 lei pe litru. Și benzina a trecut de un nou prag psihologic. După majorarea de vineri, litrul de benzină standard costă 10,07 lei în stațiile Petrom și 10,13 lei în stațiile OMV.

Potrivit datelor Peco Online, Cea mai ieftină benzină standard este disponibilă la stația Dacma din comuna Lungulețu, județul Dâmbovița, la un preț de 9,87 lei pe litru. În celelalte stații, benzina se vinde în general cu prețuri cuprinse între 9,93 și 9,99 lei pe litru.

În cazul motorinei standard, prețul în marile orașe ajunge la 10,91 lei pe litru în București, Constanța și Iași, 10,89 la Cluj Napoca, în timp ce în Timișoara un litru costă aproximativ 10,89 lei.

Cel mai mic preț indicat de Peco Online pentru motorină este de 10,7- lei pe litru, la stația CellyRo din Pitești, județul Argeș.

Șoferii care folosesc GPL plătesc aproximativ 4,67 lei pe litru în București, 4,69 lei în Cluj-Napoca și Constanța și 4,71 lei în Timișoara și Iași. La GPL, prețurile se mențin constante.