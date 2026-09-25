 Situație tragică în școlile din România: profesorilor le e greu să predea, din cauza gradului de analfabetism funcțional al elevilor | adevarul.ro
search
Vineri, 25 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Situație tragică în școlile din România: profesorilor le e greu să predea, din cauza gradului de analfabetism funcțional al elevilor

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Expertul în educație Marian Staș, cadru didactic asociat la Universitatea București și Harvard Kennedy School, a examinat pentru „Adevărul” concluziile unei analize a organizației Friedrich Ebert Stiftung România privind ultimul val PISA 2025.

catalog de elevi
Rata de analfabetism funcțional a crescut cu 14% în ultimii 10 ani Foto: Arhiva Adevărul

Analiza indică o creștere de 14%, în ultimul deceniu, a proporției elevilor români care se situează sub pragul competențelor de bază, adică în zona analfabetismului funcțional. Marian Staș apreciază că măsurile României, din ultimii 10 ani, pentru îmbunătățirea actului educațional au rămas, în esență, forme fără fond.

„În ultimul deceniu, România a avut mai mulți miniștri ai educației, mai multe legi, mai multe strategii și miliarde de euro din fonduri europene. Cu toate acestea, analfabetismul funcțional a crescut cu 14 puncte procentuale. În opinia mea, toată această colecție de componente de politici publice legate de PISA reprezintă, în esență, forme fără fond. Ceea ce face învățământul preuniversitar din România și ceea ce se cere pentru a avea succes la PISA sunt două lumi paralele. Prin urmare, dacă alocăm resurse doar pentru a cosmetiza aceeași stare de fapt, rezultatele nu au cum să fie bune.

Mă refer aici la planurile-cadru, la programele școlare și la întreaga arhitectură a sistemului preuniversitar. Toate acestea, împreună cu decalajele socio-economice profunde dintre rural și urban, au dus la situația actuală, pentru că, de fapt, ne-am făcut că facem. Nu am atacat cauzele profunde, care țin de un model educațional depășit de vreme, extrem de puternic ancorat în memorare. Nu am ținut cont de nevoile comunităților locale. Evident, rezultatele au fost cele care au fost, iar la fiecare trei ani ne-am lamentat”, a declarat expertul în educație.

Analfabetismul funcțional este atât de crescut încât profesorilor le este dificil să predea

Gradul de analfabetism funcțional a crescut atât de vertiginos încât profesorilor le este dificil să predea, sugerează Marian Staș, oferind și un exemplu.

„Vreau să dau și un exemplu negativ, pe care l-am întâlnit direct. Am discutat cu o doamnă profesoară despre o problemă de fizică formulată astfel: „Poziționați muchiile teșite ale celor două rigle astfel încât să formeze un șgheab.” Discuția a continuat cu întrebările: „Doamnă profesoară, ce înseamnă muchie?”, „Ce înseamnă teșite?” și „Ce înseamnă șgheab?” Aici s-a încheiat discuția despre alfabetizare sau analfabetism. Copii întrebau sensul unor cuvinte, într-adevăr, poate mai puțin obișnuite, dar nu mi-aș fi închipuit vreodată că, la clasa a șasea sau a șaptea, un copil nu înțelege ce înseamnă șgheab”, a mai precizat expertul în educație.

De asemenea, Marian Staș le-a oferit și o serie de sfaturi părinților îngrijorați de cifrele alarmante privind analfabetismul funcțional, care vor să se asigură că cei mici nu se află în aceeași situație.

„Cel mai bun lucru pe care îl pot face părinții este să acționeze cu blândețe și să nu îi intimideze pe copii. Îi pot lua deoparte și pot citi împreună cu ei ceva ce îi pasionează. Apoi, este important să îi întrebe cum a gândit personajul principal sau ce lucruri le-au reținut atenția. Cu alte cuvinte, acolo unde există interes pentru lectură, o modalitate directă este ca părintele să stea împreună cu copilul, să se uite cu el pe un text, să comenteze și să discute despre ce este vorba în textul respectiv. Astfel, ne putem da seama imediat cum stau lucrurile. Nu știu în ce măsură obiceiul de a citi este prezent în familii, dar aceasta este o metodă directă”, a mai transmis expertul în educație.

România, campioană la analfabetism digital: „Avem dotări ca-n Evul Mediu, dar așteptări ca-n Silicon Valley”

Expertul în educație susține că unul dintre motivele acestei scăderi în ultimii 10 ani poate fi strâns legat de modul în care învățământul din România s-a adaptat la pandemie.

„Este limpede că sistemul a dovedit o conduită constant contraproductivă. Atunci când, de atâta timp, fără excepție, rezultatele devin tot mai slabe, este clar că măsurile gândite și resursele alocate au fost, cum spuneam, forme fără fond. Uneori a lipsit până și fondul. Efectul cumulativ negativ s-a văzut, coroborat, aș spune, și cu o reziliență extrem de scăzută a societății și a sistemelor noastre publice, pusă la încercare de pandemie. Din punctul meu de vedere, acesta a fost un factor agravant”, susține expertul în educație.

Datele analizei FES privind creșterea analfabetismului funcțional din ultimii 10 ani

O analiză a organizației guvernamentale Friedrich Ebert Stiftung (FES) România semnalează o creștere de 14% a procentului de elevi români care se situează sub pragul competențelor de bază în ultimul deceniu, în cadrul evaluării internaționale PISA. Situația este descrisă în analiză drept zona analfabetismului funcțional. Analiza compară situația României și media OCDE în 2025 cu valorile raportate cu 10 ani înainte, în 2015. 

analfabetism functional fes romania
Infografic privind analfabetismul funcțional Foto: FES România

Potrivit analizei, deși atât România, cât și media OCDE au înregistrat scăderi similare în rezultatele elevilor la competențele de Matematică, Citire și Științe în perioada dată, rezultatele României sunt sistematic sub cele medii din OCDE. 

Analiza FES România prezintă, în datele citate, următoarea situație: „Testele PISA din 2025 arată că aproximativ 38,5% dintre elevii de 15 ani din România se situează sub nivelul 2 în toate cele 3 discipline. Cu alte cuvinte, aproape 4 din 10 elevi nu ating pragul asociat competențelor de bază nici la matematică, nici la lectură, nici la științe.

Comparativ, în anul 2015, aproximativ 24,3% se situau sub nivelul 2 la toate cele trei discipline, creșterea fiind de aproximativ 14 puncte procentuale. Prin comparație, media OCDE este de 19,7%, creșterea față de 2015 fiind de aproximativ 7 puncte procentuale. În UE27, doar Cipru și Bulgaria înregistrează o pondere mai mare în anul 2025, de 43,5% și 41,9%, respectiv.”

Aceeași analiză notează că, la polul opus, ponderea elevilor de 15 ani cu rezultate foarte bune la oricare dintre cele trei discipline, respectiv nivelul 5 sau 6 de competență PISA, a crescut foarte puțin în ultimul deceniu, de la 4,1% în 2015 la 4,8%. Valoarea este de peste două ori mai mică decât cea atinsă de țările OCDE, în medie, în 2025, după o scădere de câteva puncte procentuale față de 2015. 

„În ceea ce privește ponderea elevilor cu rezultate bune la oricare dintre cele trei discipline (nivelul 5 sau 6 de competență pe scala PISA), numai 4,8% dintre elevii de 15 ani din România s-au aflat în această situație, în ușoară creștere față de 2015, când procentul era de 4,1%. În rândul statelor UE27, România se află printre țările cu cele mai mici ponderi, alături de Bulgaria și Grecia. Media țărilor OCDE este de 11,9% în anul 2025, în scădere față de 15,3% cât se înregistra în 2015”, arată FES România.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Javier Milei, dezlănțuit la tribuna ONU: „O organizaţie inutilă, care nu serveşte decât la a alimenta o castă de paraziţi”
digi24.ro
image
Părinții Valentinei, ucisă și aruncată în Olt, fac declarații tulburătoare: „M-a bătut patru ore”
stirileprotv.ro
image
Ștefan Popescu: România la New York. Diferența între o deplasare externă și o politică externă
gandul.ro
image
România ar putea spune adio leului. Planul lui Siegfried Mureșan pentru trecerea la euro
mediafax.ro
image
Mamadou Thiam, țeapă și după plecarea de la FCSB. Câți bani a pierdut Gigi Becali
fanatik.ro
image
„Doctorul în securitate” Lucian Pahonțu contraatacă în instanță. Șeful SPP susține că nici măcar judecătorii nu-i pot desființa teza de doctorat
libertatea.ro
image
Misterul morții nepoatei lui Hitler, după 95 de ani. Documente noi sugerează o posibilă mușamalizare
digi24.ro
image
Craiova a cerut suspendarea lui Reghecampf, Gigi Becali a avut un nou derapaj rasist în direct: „Ce, sunt țigan?”
gsp.ro
image
32.000.000 de euro! Ignorat de statul român, David Popovici a răbufnit
digisport.ro
image
Transplantul de păr nu mai este doar pentru bărbați. De ce tot mai multe femei merg în Turcia pentru această procedură?
click.ro
image
Cazul tinerei găsite moartă în valiză, în râul Olt. Filmul crimei și mărturia unui martor. Iubitul Valentinei este dat în urmărire
antena3.ro
image
Cum a ajuns uzina BMW de la Debreţin, oraş maghiar aflat la o oră de mers cu maşina de Oradea, să facă istorie pentru marele constructor auto german
zf.ro
image
Top 3 bugetari cu salarii de zeci de mii de euro, şefi la companii cu pierderi de miliarde
observatornews.ro
image
Ce i-a spus Vlad Bălțățeanu mamei sale înainte să dispară fără urmă. Ultima conversație pe care au avut-o
cancan.ro
image
Ce bani iei în plus la pensie pentru 8 ani în grupa I sau grupa a II-a de muncă. Anii sunt contributivi?
newsweek.ro
image
Lindsey Vonn și-a făcut iubit cu 11 ani mai tânăr ca ea! Campioana, apariție în bikini cu partenerul ei
prosport.ro
image
Nu toți anii recunoscuți la pensie te ajută să ieși mai devreme din activitate. Diferența dintre stagiul contributiv și cel asimilat
playtech.ro
image
România lui Gică Hagi cu surprize mari în Liga Națiunilor: Ianis Hagi titular, Stanciu scos din primul 11
fanatik.ro
image
Prăbușirea podului din Bacău confirmă temerile NATO. De ce infrastructura României poate ține pe loc Alianța, în caz de război
ziare.com
image
Corinna Schumacher, declarații în premieră despre Michael Schumacher: ”Și astăzi plâng”
digisport.ro
image
Fenomenul care destramă cuplurile din Generația Z. De ce tot mai mulți tineri aleg să dispară fără explicații după prima întâlnire
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Elena Udrea, anunț BOMBĂ despre Nicușor Dan după sărutul pasional cu Mirabela Grădinaru
romaniatv.net
image
Pensionarii trebuie să depună acte suplimentare. Veniturile mai puțin cunoscute care se iau în calcul la pensie
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac a scos «bestia» din colecție! Cum arată limuzina din 1968 pe care au avut-o John Lennon, Coco Chanel, Ceaușescu și Saddam Hussein
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Muhammet Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală”
actualitate.net
image
Își caută mama care a abandonat-o în maternitate, în urmă cu 54 de ani! Nicoleta Voicu: „Vreau să știu al cui suflet l-am moștenit!”
click.ro
image
Puya, surprins într-un incident în trafic. Reacția artistului după ce imaginile au apărut online. „Merg haotic”
click.ro
image
Christina Ich, speriată după ce două necunoscute au intrat peste ea în casă: „Viața bate filmul”
click.ro
Barbara Villiers (1640 1709) amanta regelui Charles al II lea Pictură din 1670 de John Wright, profimedia 0733618392 jpg
Ducesa delicios de decadentă! A fost metresa Regelui Charles, iar promiscuitatea sa a transformat Curtea Angliei într-un carusel de sex, gelozie și trădări
okmagazine.ro
Prințul Charles, Prințesa Diana foto GettyImages jpg
"Ești atât de proastă! Nu pot să cred că Charles s-a însurat cu o idioată!" Cuvintele care au dus la bătaia dintre Diana și femeia pe care o ura
okmagazine.ro
Inelul roman de aur descoperit la Hoghiz, județul Brașov
Inelul roman de aur descoperit la Hoghiz, județul Brașov, decorat cu un simbol al concordiei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Dani Oțil, reacție savuroasă după ce Gabriela Prisăcariu a postat imagini din Grecia. „Unde vă este soțul?”
image
Își caută mama care a abandonat-o în maternitate, în urmă cu 54 de ani! Nicoleta Voicu: „Vreau să știu al cui suflet l-am moștenit!”

OK! Magazine

image
"Ești atât de proastă! Nu pot să cred că Charles s-a însurat cu o idioată!" Cuvintele care au dus la bătaia dintre Diana și femeia pe care o ura