Un copil de 11 ani a murit după ce a căzut de pe bicicletă în Alba. Polițiștii au deschis un dosar penal

Un copil de 11 ani a murit, miercuri, după ce a căzut de pe bicicletă în localitatea Heria, județul Alba. Echipajele medicale sosite la fața locului au încercat să îl resusciteze, însă manevrele nu au avut rezultat.

Un copil de 11 ani a murit, miercuri, după ce a căzut de pe bicicletă. Foto: arhivă

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Alba, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ocna Mureș au fost sesizați printr-un apel la 112 cu privire la producerea incidentului.

Din primele cercetări efectuate la fața locului a reieșit că băiatul, domiciliat în localitatea Heria, se deplasa cu bicicleta pe DC 3. La un moment dat, acesta ar fi pierdut controlul bicicletei și a căzut pe acostament.

În urma căderii, copilul a suferit leziuni grave. Echipajele medicale sosite la locul accidentului i-au acordat îngrijiri și au efectuat manevre de resuscitare, însă minorul nu a răspuns acestora și a fost declarat decedat.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia. În acest caz a fost deschis un dosar penal, cercetările fiind efectuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.