 Un copil de 11 ani a murit după ce a căzut de pe bicicletă în Alba. Polițiștii au deschis un dosar penal | adevarul.ro
search
Joi, 1 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠
Remus Pricopie, invitat la „Interviurile Adevărul”, de la ora 10:00

Un copil de 11 ani a murit după ce a căzut de pe bicicletă în Alba. Polițiștii au deschis un dosar penal

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un copil de 11 ani a murit, miercuri, după ce a căzut de pe bicicletă în localitatea Heria, județul Alba. Echipajele medicale sosite la fața locului au încercat să îl resusciteze, însă manevrele nu au avut rezultat.

Un copil de 11 ani a murit, miercuri, după ce a căzut de pe bicicletă.
Un copil de 11 ani a murit, miercuri, după ce a căzut de pe bicicletă. Foto: arhivă

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Alba, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ocna Mureș au fost sesizați printr-un apel la 112 cu privire la producerea incidentului.

Din primele cercetări efectuate la fața locului a reieșit că băiatul, domiciliat în localitatea Heria, se deplasa cu bicicleta pe DC 3. La un moment dat, acesta ar fi pierdut controlul bicicletei și a căzut pe acostament.

În urma căderii, copilul a suferit leziuni grave. Echipajele medicale sosite la locul accidentului i-au acordat îngrijiri și au efectuat manevre de resuscitare, însă minorul nu a răspuns acestora și a fost declarat decedat.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia. În acest caz a fost deschis un dosar penal, cercetările fiind efectuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Surpriza hoților care au furat două remorci de TIR cu logo-ul Nvidia, crezând că se vor îmbogăți din procesoare
digi24.ro
image
Mirabela Grădinaru, vizită în Cehia la ONG-uri pentru copii și tineri. Ce a discutat cu Prima Doamnă, Eva Pavlová
stirileprotv.ro
image
Cele mai mari facturi la energie din UE în țara cu cea mai cruntă sărăcie. Românii au ajuns să-și dea o mare parte din venituri doar pentru a se încălzi la iarnă
gandul.ro
image
Rusia LOVEȘTE din nou. Piața motorinei tremură, iar Europa așteaptă impactul asupra prețurilor
mediafax.ro
image
Cristi Borcea pregătește un nou tun imobiliar! Zona cu potențial imens în care va construi 150 de apartamente
fanatik.ro
image
CTP decriptează arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: „Convergență tacită PSD-AUR. Simion îl disprețuiește pe Georgescu, îl consideră nebun”
libertatea.ro
image
Este sau nu obligat Nicușor Dan să dizolve Parlamentul, după ce Mureșan n-a obținut 233 de voturi? Explicațiile foștilor judecători CCR
digi24.ro
image
Scandal la naționala Portugaliei! Ronaldo și-a chemat avionul și a plecat: „Le voi spune tuturor adevărul”
gsp.ro
image
"Trădare": selecționerul Portugaliei l-a mințit în față pe Cristiano Ronaldo, după ce i-a cerut iertare!
digisport.ro
image
Incident neobișnuit în Ilfov. Un polițist a ajuns la spital după ce a consumat droguri la o petrecere sexuală
click.ro
image
Kelemen Hunor cere indexarea obligatorie a pensiilor de la 1 ianuarie 2027, cu rata inflației din 2025: „Puterea de cumpărare a căzut”
antena3.ro
image
Cum au pierdut aproape toţi românii 1500 de lei în mai puţin de 2 luni fără să-şi dea seama
zf.ro
image
Telefoanele second hand, tot mai căutate. Ce prețuri au modelele după 3 luni de la lansare
observatornews.ro
image
Jignită de colega ei la Asia Express, Ana-Maria Mocanu dă din casă: A dezvăluit ce făcea Loredana Chivu în tinerețe, pentru bani
cancan.ro
image
Cu cât crește punctul de pensie din 1 ianuarie? De ce unii pensionari cu grupe de muncă nu iau bani în plus?
newsweek.ro
image
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
prosport.ro
image
Pensia pe care Emil Constantinescu o primește de la stat. Cum arată fostul președinte al României la 26 de ani de la plecarea de la Cotroceni
playtech.ro
image
Noua Dacia, surprinsă pe străzile din București! Cum arată modelul înainte de lansare
fanatik.ro
image
Fundătura Rusiei din Ucraina, după 1.679 de zile de război: Vladimir Putin mai are doar 2 opțiuni pe masă
ziare.com
image
Apar primele informații despre moartea patronului de fotbal din Bulgaria: "A primit amenințări"
digisport.ro
image
Surpriză pentru concurenții Asia Express în casele chinezilor. Maurice Munteanu a rămas mască: „Aia nu era masă, fetiță!”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Florin Piersic din Cluj. Locuința este renovată recent, este cochetă și cu un farmec aparte. Aici este locul în care marele actor locuiește cu soția lui, Anna Torok / FOTO
romaniatv.net
image
Acoperământul Maicii Domnului, sărbătoare cu cruce roșie. Ce nu ai voie să faci pe 1 octombrie pentru a nu aduce ghinionul asupra ta
mediaflux.ro
image
Noua Dacia, scoasă în probe pe străzile din București! Ultimele imagini cu modelul
gsp.ro
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român
actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani
actualitate.net
image
Laura Cosoi, sinceră despre căsnicia cu Cosmin Curticăpean după venirea celui de-al cincilea copil: „Cuplul suferă”
click.ro
image
Acoperământul Maicii Domnului, sărbătorit pe 1 octombrie. Este una dintre cele mai importante sărbători dedicate Fecioarei Maria
click.ro
image
Alexandra Stan, dezvăluiri despre problemele de sănătate de după naștere. „Am început să simt că mi se scurge viața din mine”
click.ro
FotoJet Lady Worsley jpg
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal
okmagazine.ro
sharon stone sydney sweeney GettyImages (2) jpg
A renunțat la sex una dintre cele mai sexy actrițe ale tuturor timpurilor? ”Este fantastic să fii single!”
okmagazine.ro
Greta Garbo și John Gilbert, în filmul „Love” (1927), o adaptare a romanului „Anna Karenina”, de Lev Tolstoi
Ce rost are, de fapt, sexul? Răspunsuri la o întrebare veche de când lumea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Gina Pistol, dezvăluiri despre Josephine, după ce micuța a început școala: „Ne mai apucă nostalgia”. Cum își împart îndatoririle de părinți
image
Laura Cosoi, sinceră despre căsnicia cu Cosmin Curticăpean după venirea celui de-al cincilea copil: „Cuplul suferă”

OK! Magazine

image
A renunțat la sex una dintre cele mai sexy actrițe ale tuturor timpurilor? ”Este fantastic să fii single!”