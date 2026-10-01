 Politico: Pentagonul exclude aliați-cheie dintr-o reuniune NATO. „Dacă încearcă să împartă NATO în buni și răi, este periculos pentru SUA" | adevarul.ro
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Remus Pricopie, invitat la „Interviurile Adevărul”, de la ora 10:00

Politico: Pentagonul exclude aliați-cheie dintr-o reuniune NATO. „Dacă încearcă să împartă NATO în buni și răi, este periculos pentru SUA"

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Unele dintre cele mai mari state europene în materie de cheltuieli militare, aliate ale SUA, nu au fost invitate la o reuniune organizată de Pentagon pentru a discuta despre viitorul Alianței.

Elbridge Colby, șeful politicii de apărare a Pentagonului
Elbridge Colby, șeful politicii de apărare a Pentagonului/FOTO:X

Administrația președintelui american Donald Trump nu a invitat mai mulți aliați cheie la o reuniune a membrilor NATO de luna viitoare, după amenințările anterioare de a întocmi o listă a țărilor „ascultătoare și neascultătoare” din Alianță, scrie Politico .

Întâlnirea, care va avea loc în Polonia și este coordonată de Elbridge Colby, șeful politicii de apărare a Pentagonului, este în esență un grup de lucru dedicat viitorului NATO, potrivit a șase diplomați familiarizați cu pregătirile. Multe dintre țările care nu au primit invitație, printre care Marea Britanie, Franța și statele baltice, cheltuiesc sume importante pentru apărare și au roluri-cheie în Alianță. Diplomații acestora se întreabă de ce sunt lăsați deoparte.

Ei se tem că administrația americană își alege favoriții într-un mod care ar putea diviza și mai mult o alianță deja pusă la încercare de agresivitatea tot mai mare a Rusiei și de epuizarea stocurilor de armament.

„Facem tot ce ni se cere"

„Facem tot ce ni se cere", a declarat un oficial dintr-un stat aliat exclus. „Încercăm să înțelegem care sunt criteriile și care este scopul acestor reuniuni. Deocamdată, am primit puține informații."

Casa Albă nu a răspuns solicitării de comentarii, iar Pentagonul a refuzat să comenteze.

De când a revenit la putere, președintele Donald Trump și apropiații săi au criticat în repetate rânduri NATO, de la refuzul unor membri de a sprijini războiul din Iran până la faptul că unele țări nu alocă 5% din PIB pentru apărare.

„Am considerat întotdeauna că NATO, unde cheltuim sute de miliarde de dolari pe an pentru a proteja aceleași țări, este o stradă cu sens unic: noi le protejăm, dar ele nu fac nimic pentru noi, mai ales când avem nevoie", a scris Trump într-o postare pe Truth Social, la începutul acestui an. Luna trecută, el a pus în încurcătură un alt aliat, Coreea de Sud, reducând brusc amploarea unui exercițiu militar comun planificat și reproșând Seulului că a refuzat să se alăture războiului împotriva Iranului.

În aprilie, Casa Albă a întocmit un fel de listă a aliaților „în grații" și a celor „în dizgrație", în contextul în care căuta modalități de a pedepsi statele care nu au respectat dorințele lui Trump, scrie Politico.

Secretarul apărării, Pete Hegseth, a susținut aceeași viziune. El a încurajat „aliații model" și a avertizat că cei care nu sprijină interesele SUA vor suporta consecințe.

Deși detaliile despre noul grup de lucru NATO rămân vagi, inițiativa vine după amenințarea cu recompensarea unor state în detrimentul altora.

Colby a organizat deja două reuniuni similare

Colby a organizat deja două reuniuni similare, la care au fost invitate Norvegia, Suedia, Finlanda, Polonia, Germania și Țările de Jos. Statele participante, reunite în formatul numit „Grupul de la Bergen", susțin că inițiativa nu urmărește să fractureze Alianța, a declarat un diplomat dintr-unul dintre statele invitate. Potrivit sursei, grupul vrea să formuleze idei pe care să le prezinte ulterior întregii Alianțe, pentru a fi testate mai riguros.

„Acesta poate fi un motor al transformării" pentru întreaga Alianță, a spus diplomatul. El a recunoscut că unii aliați sunt nemulțumiți că au fost excluși, cu atât mai mult cu cât mulți dintre ei au atins sau chiar au depășit țintele de cheltuieli cerute de administrația Trump.

SUA ar putea adăuga Danemarca în acest club restrâns, după acordul încheiat între cele două țări pentru extinderea prezenței militare americane în Groenlanda, potrivit unei alte persoane familiarizate cu planurile.

„Dacă încearcă să împartă NATO în buni și răi, este periculos pentru SUA"

Colby, cel care a impulsionat inițiativa, a găzduit prima reuniune de acest fel la Bergen, în Norvegia, în iunie, și a invitat cele șase state favorizate. La întâlnire erau vizați aliații NATO „care își îndeplinesc rapid angajamentele de cheltuieli de la Haga, au capacitatea de a contribui și sunt pregătiți să treacă la lucruri practice", a scris el pe rețelele sociale după eveniment.

Luna aceasta, la o conferință la Washington, Colby a spus că „ideea este ca întreaga Alianță să fie trasă după noi". El a adăugat că rezultatul va fi „o Alianță mai bună și mai puternică, mai durabilă", care să ofere Europei mai multă capacitate militară.

Colby este de multă vreme interesat de discuții în formate restrânse între state NATO. În anii trecuți, s-a concentrat pe readucerea Germaniei în postura de putere militară, pentru a ține în frâu Rusia, și pe alocarea trupelor americane pentru a face față ascensiunii Chinei.

Chiar și printre aliații invitați, unii se întreabă însă de ce Colby și alți oficiali din domeniul apărării au ales cu grijă participanții și au lăsat pe dinafară unele dintre cele mai mari puteri militare ale continentului, precum Marea Britanie.

„Dacă încearcă să împartă NATO în buni și răi, este periculos pentru SUA", a declarat un alt diplomat dintre cei șase. „Dar pentru Europa, este vorba despre supraviețuire."

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