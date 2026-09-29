 Un copil de aproape doi ani a fost eutanasiat în Țările de Jos. Este cel mai tânăr caz cunoscut | adevarul.ro
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Un copil de aproape doi ani a fost eutanasiat în Țările de Jos. Este cel mai tânăr caz cunoscut

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Un copil de aproape doi ani a devenit cea mai tânără persoană cunoscută din lume care a murit prin eutanasiere. Copilul, în vârstă de „aproape 24 de luni”, a murit la sfârșitul anului trecut, a dezvăluit o comisie olandeză de evaluare, după ce anterior fusese raportat doar că acesta avea sub 12 ani.

bebelus spital
Copilul suferea de mai multe afecțiuni severe, inclusiv paralizie cerebrală Foto: Shutterstock

Copilul, al cărui sex nu a fost făcut public, suferea de leziuni cerebrale severe, paralizie cerebrală, deficiențe de vedere și crize epileptice. De asemenea, avea dificultăți de respirație și suferea de infecții repetate, care au dus la septicemie, scrie The Telegraph.

Potrivit raportului, eutanasierea a fost realizată prin sedare progresivă, folosindu-se „substanțe care induc coma”.

Eutanasierea copiilor cu vârste între unu și 12 ani care suferă de boli incurabile este legală în Țările de Jos de doi ani. Înainte de această modificare, procedura era posibilă doar în cazul nou-născuților și al persoanelor cu vârsta de peste 12 ani. Potrivit legislației olandeze, părinții trebuie consultați, iar copilul trebuie să sufere în mod insuportabil, fără nicio perspectivă de recuperare.

Legalizată în 2002

Olanda a fost prima țară care a legalizat eutanasierea, în 2002, pentru persoanele cu boli incurabile care provoacă suferințe fizice sau psihice insuportabile. Procedura este permisă doar în anumite condiții și beneficiază de un sprijin public semnificativ.

În 2014, Belgia vecină a devenit prima țară în care eutanasierea a fost disponibilă pentru copii de toate vârstele. Înainte de această reformă, nu exista o politică clară privind eutanasierea copiilor cu vârste între unu și 12 ani, deoarece aceștia erau considerați incapabili să ia singuri astfel de decizii.

Cel mai tânăr caz cunoscut de eutanasiere a unui copil înainte de acest caz a fost cel al unui copil de nouă ani din Belgia, căruia i s-a administrat o injecție letală în 2016 sau 2017.

Raportul olandez, întocmit de Comisia pentru întreruperea sarcinii în stadiu avansat și încetarea vieții nou-născuților și copiilor, a dezvăluit că micuțul se născuse prematur, în timpul unei vacanțe în străinătate, la doar 26 de săptămâni de sarcină.

„Fiecare aspect al «condiției umane» în ceea ce privește abilitățile motorii, comportamentul și personalitatea era grav afectat și nu exista nicio perspectivă de îmbunătățire. Copilul avea o întârziere foarte severă în dezvoltare; la vârsta de aproape doi ani, vârsta sa de dezvoltare era estimată la nivelul unui bebeluș de șase săptămâni”, se arată în raport.

După ce au stabilit că starea copilului nu avea să se îmbunătățească, medicul și părinții au decis să îi pună capăt vieții. Investigația comisiei a stabilit că medicul care a efectuat eutanasierea a acționat cu respectarea obligațiilor de diligență și a consultat alți medici pentru a obține o a doua opinie.

„Acești medici au stabilit că, la acel moment, copilul nu suferea în mod continuu și insuportabil. Epilepsia provoca un disconfort considerabil, însă crizele epileptice nu erau continue. Concluzia lor a fost că existau în continuare alternative rezonabile, precum îngrijirea paliativă și alte medicamente care ar fi putut duce la un control mai bun al crizelor epileptice”, se arată în document.

Copilul a fost eutanasiat după ce medicul a solicitat o altă opinie medicală, iar medicul consultat a concluzionat că erau îndeplinite condițiile pentru încetarea vieții și că „suferința insuportabilă era vizibilă în mod clar”.

Raportul a concluzionat că medicul a făcut evaluarea corectă atunci când a decis să efectueze eutanasierea copilului.

Medicii care efectuează ilegal eutanasieri în Țările de Jos riscă până la 12 ani de închisoare și pot fi, de asemenea, sancționați cu amendă.

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