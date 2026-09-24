Alertă în Bacău. Un copil de 4 ani a dispărut după ce a plecat de acasă

Un copil în vârstă de patru ani din Bacău a fost dat dispărut joi, 24 septembrie, după ce a plecat de la domiciliul său din comuna Dofteana.

Avram Iosif-Laurențiu Foto: Poliția Română

„La data de 24.09.2026, în jurul orelor 14.00, minorul AVRAM IOSIF-LAURENȚIU, în vârstă de 4 ani, a plecat, în mod voluntar, de la domiciliul său din sat/com. Dofteana, jud. Bacău, și nu a mai revenit, până în prezent.

Semnalmente: înălțime 1,20 metri, păr șaten deschis, tuns scurt, 19 kg, ochi albaștri, gropițe în obraji, fără semne particulare.

La momentul plecării, minorul era îmbrăcat cu pantaloni lungi mulați de culoare gri, tricou albastru, desculț”, transmit autoritățile.

Cu o zi înainte, polițiștii băcăuani anunțau că luni, 21 septembrie, un bărbat de 81 de ani, din comuna Glăvănești, a plecat de acasă și nu s-a mai întors.

Pruteanu Ion Foto: IPJ Bacău

„La data de 21 septembrie a.c., poliţiştii din cadrul Poliției municipiului Bacău au fost sesizaţi cu privire la plecarea voluntară a numitului Pruteanu Ion, de 81 de ani, din comuna Glăvănești. Bărbatul a plecat voluntar de la domiciliu și nu a revenit până în prezent.

SEMNALMENTE: înălţime - aproximativ 1,60 m, ochi căprui. La momentul plecării era îmbrăcat cu o salopetă de culoare verde, pe cap purta o pălărie de culoare verde și era încălțat cu pantofi sport”, transmite IPJ Bacău.

Autoritățile transmit cetățenilor care dețin informații cu privire la un minor să contacteze Poliția municipiului Bacău, la numărul de telefon 0234.202.056, Dispeceratul I.P.J. Bacău, la 0234.202.000, sau să apeleze numărul de urgență 112.