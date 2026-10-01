Președintele FIFA a pierdut și sprijinul federației din Elveția

Situația lui Gianni Infantino este tot mai complicată. Federația Elvețiană de Fotbal (SFV) a anunțat că își retrage sprijinul pe care îl acordase acestuia în tentativa sa de a fi reales președinte al forului mondial, în 2027. Elvețianul de 56 de ani se află sub presiune după ce trei confederații continentale au respins planul său de a înființa o companie care să administreze aspectele comerciale ale turneelor FIFA, precum Cupele Mondiale masculine și feminine, și de a vinde 20% din acțiunile acesteia unor investitori privați. Ulterior, Infantino a renunțat la acest plan.

Gianni Infantino a pierdut sprijinul unor federații importante din Europa Foto: EPAImages

Într-un comunicat, Comitetul Executiv al SFV a explicat că a luat decizia în urma „unei analize aprofundate a evoluțiilor din ultimele luni”. Iar federația din Elveția nu este singura care a acționat astfel. La mijlocul acestei luni, președintele Bundesligii, Hans-Joachim Watzke, s-a alăturat opiniei exprimate de șeful Federației Germane de Fotbal, Bernd Neuendorf, și i-a cerut demisia președintelui FIFA, Gianni Infantino. „El trebuie să plece. Fără negocieri, fără compromisuri”, a spus Watzke la Festivalul Big Bang AI de la Berlin.

Șeful Bundesliga a invocat trei puncte principale ale criticilor adresate oficialului elvețian: acordarea așa-numitului premiu FIFA al păcii președintelui Donald Trump, ridicarea suspendării atacantului american Folarin Balogun la Cupa Mondială din acest an și planul prin care dorea vânzarea drepturilor comerciale ale Cupei Mondiale către investitori privați din cercul lui Donald Trump.

Watzke a catalogat cea din urmă propunere a lui Infantino drept „complet nebunească”, adăugând faptul că nici vicepreședinții sau Consiliul FIFA nu știa despre acest demers. Planul acesta ar fi condus la o Cupă Mondială condusă asemenea unei pâini tăiate felii, a mai scos în evidență șeful Bundesligii. „De ce vrei investitori? Nu ai nevoie de ei deloc. FIFA este așezată pe un munte uriaș de bani care de fapt ne aparțin nouă, federațiilor naționale”, a mai spus acesta.

După Cupa Mondială din SUA, Mexic și Canada, când a făcut public planul privind drepturile comerciale ale Cupei Mondiale, Infantino s-a confruntat cu cel mai mare val de critici în cei zece ani de când este la conducerea forului mondial. Acesta intenționează să candideze pentru un nou mandat în 2027.

Pe de altă parte, Uniunea Europeană de Fotbal Asociație (UEFA) vrea să preîntâmpine realegerea lui Infantino, însă oficialul FIFA are susținători în alte confederații de fotbal la nivel mondial după ce a mărit accesul echipelor participante la Cupa Mondială. Federații naționale din Franța, Italia, Olanda și din țările scandinave au luat deja atitudine împotriva lui Infantino.

Președintele DFB, Jens Neuendorf, a declarat în această săptămână într-un interviu pentru televiziunea RTL că „este important să se pună capăt sistemului lui Infantino”. Un alt mesaj a fost transmis deunăzi de preşedintele UEFA, Aleksander Ceferin. „Fotbalul nu are nevoie de împăraţi”, i-a spus acesta preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, în urma eşecului planului său, abandonat în cele din urmă, de a deschide forul conducător către investitori privaţi, scrie AFP.

Ceferin spune că fotbalul n-are nevoie de un împărat

Șeful forului european de fotbal și-a continuat ideea în cadrul Adunării Generale a European Football Clubs (EFC) de la Copenhaga: „Da, să ne dezvoltăm, să inovăm, să facem cluburile şi competiţiile noastre şi mai bune, dar să nu uităm niciodată că fotbalul este mai presus de cei care îl conduc. Noi suntem gardienii săi, nu proprietarii săi. Nimeni nu are dreptul să-i vândă viitorul".

Aleksander Ceferin e unul dintre adversarii lui Gianni Infantino Foto: EPAImages

Șeful FIFA îl ridică din nou în slăvi pe președintele american Donald Trump

În discursul său, Ceferin a făcut referire la basmul „Hainele cele noi ale împăratului” de Hans Christian Andersen, criticând retorica folosită de FIFA pentru a apăra proiectul „FIFA Forward Enterprise” al lui Infantino, proiect la care ulterior s-a renunţat. „Acum aproape 200 de ani, s-a scris Hainele cele noi ale împăratuluiť. Cu toţii cunoaştem povestea. Un împărat este convins că poartă haine magnifice, haine despre care i se spune că doar cei proşti sau incompetenţi nu le pot vedea. Curtea sa îi susţine iluzia, până când un copil spune pur şi simplu cu voce tare ceea ce toată lumea vede: împăratul este dezbrăcat", a punctat Ceferin.

Șeful UEFA a continuat pe același ton: „Poate că morala poveştii este că vorbele convenabile nu pot schimba realităţile incomode. Recent, lumea fotbalului a auzit câteva cuvinte foarte convenabile: dezvoltare, democratizare, consultare, cuvinte folosite, de fapt, pentru a descrie contrariul. Vânzarea unei părţi din viitorul fotbalului nu devine dezvoltare doar pentru că spui că este dezvoltare. A pune asociaţiile naţionale în faţa unui fapt împlinit nu înseamnă democratizare, chiar dacă o numeşti democratizare. Oricât de mare ar fi cecul. Şi secretomania nu devine consultare doar pentru că o numeşti consultare".

Ceferin le-a cerut apoi conducătorilor de cluburi să-şi imagineze cum unul dintre oficialii lor de rang înalt ar negocia în secret cedarea controlului asupra „bijuteriilor coroanei" clubului, fără ştirea consiliului de administraţie, a jucătorilor sau a suporterilor, tranzacţia fiind aproape finalizată în momentul în care aceştia ar fi aflat de ea. "Ce ar face consiliul vostru de administraţie?", a întrebat el. Apoi a continuat făcând referire la o situaţie ipotetică în care aceeaşi persoană ar institui o distincţie pentru un politician, iar la scurt timp după aceea, politicianul ar da un telefon în urma căruia „regulile nu mai sunt aceleaşi. De câte ori ar trebui să se întâmple acest lucru la cluburile voastre înainte ca lumea să spună ajunge? Ei bine, prieteni, cred că a sosit momentul să spunem ajunge".

Slovenul şi-a încheiat discursul acuzând anumiţi factori de decizie - pe care nu i-a nominalizat - că încalcă regulile atunci când acestea devin incomode, că îi ignoră pe cei care ar trebui să aibă un cuvânt de spus şi că tratează viitorul fotbalului ca pe „încă o monedă de schimb".

FIFA a acuzat UEFA de dezinformare

Intervenția lui Ceferin n-a rămas fără răspuns. Federaţia Internaţională de Fotbal Asociație (FIFA) a acuzat Uniunea Europeană de Fotbal Asociație (UEFA) că desfăşoară o „campanie de dezinformare” şi încearcă să influenţeze cursa pentru preşedinţia sa, în timp ce forul mondial a solicitat unei instanţe din SUA să respingă o cerere de obţinere a unor documente legate de o propunere de investiţii controversată.

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În august trecut, UEFA a solicitat unei instanţe federale americane permisiunea de a obţine depoziţii şi documente necesare pentru o plângere penală pe care intenţionează să o depună în Elveţia împotriva preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, în legătură cu un plan, între timp abandonat, de a transfera drepturile comerciale ale Cupei Mondiale către o filială numită FIFA Forward Enterprise (FFE).

În răspunsul la acţiunea forului european depus luni, FIFA a afirmat că documentul UEFA conţinea „numeroase afirmaţii false sau înşelătoare despre FIFA şi Infantino. Fără niciun temei, UEFA sugerează că domnul Infantino a urmărit să obţină profit personal din propunerea FFE. După cum s-a explicat, planul FFE necesita aprobarea atât a asociaţiilor membre FIFA, cât şi a Consiliului FIFA, iar FFE ar fi urmat să fie supusă supravegherii ambelor grupuri din cadrul FIFA. Sugestiile UEFA conform cărora domnul Infantino ar fi încălcat vreo lege sau vreun principiu etic sunt categoric nefondate”, a menţionat FIFA într-un document depus la instanţa din Districtul de Sud al Floridei, opunându-se solicitării UEFA de obţinere a probelor.

UEFA a susţinut că Infantino a elaborat propunerea în secret, împreună cu un grup restrâns de consilieri şi investitori, ocolind procesele obişnuite de guvernanţă ale FIFA şi fără a consulta Consiliul FIFA, confederaţiile regionale sau asociaţiile membre. Documentul consultat de Reuters solicita unei instanţe americane autorizarea obţinerii de probe de la FIFA (AMERICAS), Inc. şi FWC2026 US, Inc., două entităţi FIFA cu sediul în Florida.