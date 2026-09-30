De-a lungul istoriei, în prima zi a lunii octombrie au avut loc evenimente care au influențat politica mondială, cultura și evoluția societății. Data marchează atât momente-cheie din istoria Europei, cât și finalul unuia dintre cele mai importante procese ale secolului XX: judecarea liderilor Germaniei naziste la Nürnberg, în 1946.

1 octombrie 965: Ioan al XIII-lea a devenit Papă

Ioan al XIII-lea a fost papă al Romei între 965 și 972. Era roman, dar după toate probabilitățile nu un membru al familiei Crescențiu, așa cum afirmă unele surse, potrivit Wikipedia.

Pontificatul său a fost prins în conflictul continuu dintre Otto I al Sfântului Imperiu Roman și nobilimea roman.

Spre sfârșitul vieții ar fi transformat Palatul Lateran într-un harem personal, unde, potrivit cronicarilor, ar fi fost ucis de un soț înșelat.

1 octombrie 1800: Spania a cedat Franței provincia Louisiana din America de Nord

Prin tratatul de la San Ildefonso, Spania a transferat Franței vasta provincie Louisiana. Teritoriul a rămas doar trei ani sub administrație franceză, fiind vândut ulterior Statelor Unite, într-una dintre cele mai mari tranzacții teritoriale din istorie.

1 octombrie 1814: S-a deschis Congresul de la Viena, cu intenția de a redesena harta politică a Europei după înfrângerea lui Napoleon

Congresul de la Viena, desfășurat între 1814 și 1815 sub conducerea diplomatului austriac Klemens von Metternich, a fost reuniunea care a decis noua ordine politică a Europei după aproape un sfert de secol de războaie revoluționare și napoleoniene.

Delegațiile marilor puteri, Austria, Rusia, Prusia, Regatul Unit și Franța Bourbonilor, au negociat luni întregi, oficial și neoficial, pentru a restabili echilibrul continental.

Obiectivul central al congresului a fost reinstaurarea stabilității prin revenirea la monarhiile legitime, reconfigurarea frontierelor și limitarea influenței Franței.

În urma tratatelor semnate, Prusia a obținut teritorii vaste în Germania, Austria a preluat controlul asupra nordului Italiei, iar Rusia a câștigat cea mai mare parte a Poloniei. Tot atunci a fost creat Regatul Țărilor de Jos, care includea și teritoriile ce aveau să devină Belgia.

Negocierile au continuat chiar și în timpul revenirii spectaculoase a lui Napoleon, în perioada cunoscută drept „cele o sută de zile”.





Granițele statelor europene stabilite de Congresul de la Viena Foto: Alexander Altenhof / Wikipedia

Actul final al Congresului a fost semnat cu doar nouă zile înainte ca împăratul francez să fie înfrânt definitiv la Waterloo.

Congresul a consacrat principiile „restaurației” și „legitimismului”, readucând pe tron dinastiile îndepărtate de revoluții. Deși criticat pentru suprimarea mișcărilor naționale și liberale, acordul de la Viena a reușit să ofere Europei aproape un secol de stabilitate relativă, punând bazele viitorului „Concert European”, primul sistem de cooperare diplomatică la scară continentală.

1 octombrie 1855: A apărut ziarul „Steaua Dunării”, sub conducerea lui Mihail Kogălniceanu

„Steaua Dunării” a devenit rapid principalul ziar unionist, nucleul în jurul căruia s-au grupat susținătorii Unirii Principatelor. Publicația a avut mai multe etape editoriale, inclusiv o perioadă în care a apărut la Bruxelles, în limba franceză. Printre colaboratori s-au numărat Alecsandri, Negruzzi, Bolintineanu și Rosetti.

1 octombrie 1908: Henry Ford a început comercializarea primului automobil de serie

Modelul T, primul automobil produs în serie, a revoluționat transportul și industria auto. Vândut inițial la prețul de 825 de dolari, vehiculul a devenit simbolul democratizării automobilului în America.

1 octombrie 1921: S-a născut fotbalistul și antrenorul român Angelo Niculescu

Angelo Niculescu, unul dintre pionierii fotbalului românesc modern, a activat ca profesor, antrenor federal și tehnician al unor echipe importante. A condus naționala României la Campionatul Mondial din Mexic 1970 și a lăsat în urmă lucrări de referință despre antrenament și tactică.

1 octombrie 1924: S-a născut Jimmy Carter, al 39-lea președinte al SUA

Jimmy Carter, originar din Georgia, a servit în Marina americană înainte de a intra în politică. Ca președinte (1977–1981), a obținut realizări majore în politica externă, precum acordurile de la Camp David și normalizarea relațiilor cu China. În 2002, a primit Premiul Nobel pentru Pace pentru eforturile sale diplomatice.

„Scopul nostru nu este răzbunarea”: mesajul-testament al ultimului dintre procurorii din Procesul de la Nürnberg

1 octombrie 1935: S-a născut cântăreața și actrița britanică Julie Andrews

Julie Andrews, celebră pentru rolul Mary Poppins, recompensat cu Oscar, și pentru interpretarea din „Sunetul muzicii”, a devenit una dintre cele mai iubite artiste ale secolului XX. Deși o operație la corzile vocale i-a afectat cariera muzicală, Andrews a continuat să joace în filme și să scrie cărți pentru copii.

1 octombrie 1946: S-a încheiat procesul de la Nürnberg

Procesele de la Nürnberg au reprezentat prima încercare internațională de a judeca sistematic crimele unui regim totalitar. În fața Tribunalului Militar Internațional au fost aduși 24 de lideri ai Germaniei naziste, acuzați de crime împotriva păcii, crime de război și crime împotriva umanității.

Dezbaterile au durat aproape un an, între noiembrie 1945 și 1 octombrie 1946. Jumătate dintre inculpați au primit condamnări la moarte, printre ei Hermann Göring, Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel și Julius Streicher. Execuțiile au avut loc pe 16 octombrie 1946, prin spânzurare.

Cei condamnați la închisoare au fost transferați ulterior la penitenciarul Spandau. Procesele ulterioare, desfășurate conform Legii nr. 10 a Consiliului de Control, au vizat alți aproximativ 200 de inculpați naziști.

1 octombrie: fotomodelul Catrinel Menghia împlinește 38 de ani VIDEO

1 octombrie 1956: S-a născut scriitorul si gazetarul Cristian Tudor Popescu

Cristian Tudor Popescu, una dintre cele mai influente voci din presa românească, a activat la „Adevărul” și „Gândul”, a condus Clubul Român de Presă și a publicat numeroase volume. Este doctor în cinematografie, cu o teză despre propagandă și manipulare în film.

1 octombrie 1985: S-a născut fotomodelul Catrinel Menghia

Originară din Iași, Catrinel Menghia (Marlon) a devenit unul dintre cele mai cunoscute fotomodele românești la nivel internațional. A defilat pentru branduri de top, a studiat actoria și a jucat în producții europene precum „Tale of Tales” și „La Gomera”.

„Primul casting pentru o prezentare de modă a fost pentru Armani. Ţin minte că m-am dus la agenţie şi mi-au spus: `Uite, ai fost confirmată pentru Armani. Eşti bucuroasă?`. Făcusem mai multe castinguri în ziua aceea, nu ştiam cine, ce şi cum. Am zis: `Da, e OK`. Iar ei au răspuns: `Da, dar e Armani`. Nu ştiam cine e Armani.

Deci eram din altă lume. Părinţii noştri ne-au crescut fără televizor. Nu cumpărasem niciodată o revistă de modă. Singurul ziar pe care îl cumpăram pe vremea aia, era Formula AS,, că mă ruga mama să-l cumpăr. Dar nu cred că am cumpărat vreodată o revistă, mai luam rebusuri poate, era o modă atunci. Credeam că revistele de modă care se găseau la tonete erau traduse din altă limbă, că nici măcar nu le facem la noi. Eram într-o lume paralelă (râde)”, mărturisea fotomodelul pentru Weekend Adevărul.