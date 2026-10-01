Noua platformă pentru plata rovinietei și TollRo este operațională. CNAIR anunță canalele oficiale de plată

Noua platformă oficială pentru plata rovinietei și a tarifului TollRo este operațională începând cu 1 octombrie 2026, de la ora 00:00, anunță Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Platforma, disponibilă la adresa etoll.ro, permite utilizatorilor să își creeze conturi, să înregistreze vehicule, să achiziționeze rovinieta și tichetul de rută și să gestioneze portofelul electronic și facturile.

CNAIR a anunțat care sunt canalele oficiale de plată pentru TollRo Foto: arhivă

CNAIR precizează că noul sistem a fost recepționat și este funcțional, iar începând cu 1 octombrie 2026 utilizatorii au la dispoziție mai multe canale oficiale pentru plata tarifelor rutiere.

Lansarea platformei vine după ce transportatorii de la FORT au semnalat, în perioada de testare, mai multe probleme tehnice și diferențe de calcul al tarifelor. UNTRR a indicat, între altele, situații în care aceeași rută a generat tarife diferite, dificultăți la pornirea simultană a sesiunilor de monitorizare, timpi mari pentru emiterea tichetelor și probleme de încadrare a unor vehicule în clasele de emisii. Asociațiile din domeniu au cerut, de asemenea, reguli clare pentru situațiile în care sistemul nu poate determina traseul complet, vehiculul rămâne fără semnal sau platforma devine temporar indisponibilă.

Unde se poate plăti rovinieta și tariful TollRo

Principalul canal este portalul web oficial etoll.ro, unde utilizatorii își pot crea un cont, își pot înrola vehiculele și pot cumpăra rovinieta și tichetul de rută. Platforma permite, de asemenea, gestionarea portofelului electronic și a facturilor.

Plata și operațiunile aferente se pot realiza și prin intermediul aplicației mobile TollRo, disponibilă gratuit pentru telefoanele cu sisteme de operare iOS și Android. Aplicația permite achiziționarea rovinietei și a tichetului de rută, precum și înregistrarea traseului pentru TollRo.

Rovinieta și tichetul de rută pot fi cumpărate în continuare și de la punctele de vânzare ale CNAIR și de la punctele de trecere a frontierei, respectiv SDN și ACI.

Un alt canal îl reprezintă distribuitorii autorizați, de unde poate fi achiziționată rovinieta, inclusiv prin SMS.

Ce se întâmplă dacă platforma are probleme

CNAIR precizează că eventualele situații în care sistemul nu funcționează corespunzător vor fi avute în vedere la aplicarea sancțiunilor prevăzute de cadrul legal, respectiv de Legea nr. 226/2023.

Normele metodologice prevăd reguli pentru situațiile în care există o disfuncționalitate a Sistemului informatic pentru gestionarea tarifului rutier (STRR) sau a mijloacelor automate de control.

Potrivit articolului 9 alineatul (4) din normele metodologice, în cazul unei astfel de disfuncționalități, indiferent de cauza acesteia, vehiculele pentru care există, la momentul apariției problemei, un OBE activ, o sesiune de tarifare activă în aplicația mobilă sau un tichet de rută valabil nu sunt înregistrate în STRR ca fiind în situație de neplată a TollRo pentru intervalul în care sistemul este nefuncțional.

Tariful TollRo aferent perioadei respective este stabilit ulterior, pe baza datelor disponibile, fără cheltuieli suplimentare pentru utilizator.

CNAIR precizează că, în cazul unei avarii, asigură funcționarea STRR în condiții de avarie și publică de îndată, pe pagina proprie de internet și în aplicația mobilă, informații privind disfuncționalitatea și intervalul în care aceasta a fost înregistrată.

Noile canale de plată, disponibile de la 1 octombrie

Începând cu 1 octombrie 2026, utilizatorii au, potrivit CNAIR, următoarele variante pentru achiziționarea rovinietei și a tichetului de rută:

portalul oficial etoll.ro, pentru crearea contului, înrolarea vehiculelor, achiziționarea rovinietei și a tichetului de rută, precum și gestionarea portofelului electronic și a facturilor;

aplicația mobilă TollRo, disponibilă gratuit pentru iOS și Android;

punctele de vânzare ale CNAIR și punctele de trecere a frontierei, respectiv SDN și ACI;

distribuitorii autorizați, inclusiv pentru achiziționarea rovinietei prin SMS.

CNAIR recomandă utilizarea canalelor oficiale de plată și precizează că informațiile privind eventualele disfuncționalități ale sistemului vor fi publicate pe pagina instituției și în aplicația mobilă TollRo.

Amintim că, în Parlament se află un proiect de lege inițiat de senatorii Robert Cazanciuc și Liviu-Lucian Mazilu, care prevede suspendarea, până la 31 martie 2027, a aplicării amenzilor pentru neplata TollRo. Propunerea legislativă B536/2026 este înregistrată la Senat pentru dezbaterea de azi, 1 octombrie.