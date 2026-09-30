 Incident șocant într-o grădiniță din SUA: Un copil a venit cu un pistol încărcat în rucsac. „Este șocant să vezi așa ceva” | adevarul.ro
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Incident șocant într-o grădiniță din SUA: Un copil a venit cu un pistol încărcat în rucsac. „Este șocant să vezi așa ceva”

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Polițiștii americani au reținut, săptămâna aceasta, un părinte al cărui copil, aflat la o creșă din Michigan, a scos dintr-un rucsac un pistol încărcat, aflat într-un toc, au declarat autoritățile.

„Am văzut înregistrarea video. Am văzut ce au făcut angajații. Erau pregătiți și au știut cum să îndepărteze arma și să îi țină pe toți copiii în siguranță”, a declarat șeful Poliției, Joseph Bialy, în cadrul unei conferințe de presă susținute luni, 28 septembrie, potrivit NBC News.

Poliția nu a făcut publică identitatea părinților.

copil pistol FOTO Shutterstock
Foto: Shutterstock

Unul dintre aceștia este polițist într-o jurisdicție învecinată, însă nu este părintele reținut. Arma, un pistol încărcat aflat într-un toc, fusese adusă la creșă într-un rucsac, iar incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere.

„Este șocant să vezi așa ceva”, a spus el, adăugând că o educatoare aflată în sală a văzut ce se întâmpla și a intervenit rapid.

„Dacă acest lucru nu s-ar fi întâmplat, nu știu unde am fi fost acum sau despre ce fel de situație am fi discutat”, a declarat el.

Creșa a decis să nu mai înscrie familia, a relatat afiliatul NBC WDIV din Detroit.

„Rămânem dedicați asigurării unui mediu sigur pentru fiecare copil și familie pe care îi deservim”, a transmis Centrul Childrens World Early Learning.

Biroul procurorului din comitatul Wayne a anunțat marți după-amiază că analizează o solicitare pentru emiterea unui mandat, însă în acea zi nu urma să aibă loc nicio audiere pentru stabilirea situației juridice a persoanei.

Bialy a descris situația drept un incident grav și a spus că poliția îl tratează ca atare. El a subliniat importanța depozitării în siguranță a armelor de foc.

„Nu cred că a existat vreo intenție rea din partea cuiva implicat. Cred că, în cele din urmă, problema ține de păstrarea în siguranță a unei arme de foc. Legea este clară: dacă un copil este prezent sau este de așteptat să fie prezent, armele de foc trebuie securizate”, a spus Bialy.

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