 FlyDubai suspendă temporar zborurile spre Israel, după atacul sângeros din cabina de pilotaj. Pilotul, numit erou de Netanyahu | adevarul.ro
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Remus Pricopie, invitat la „Interviurile Adevărul”, de la ora 10:00

FlyDubai suspendă temporar zborurile spre Israel, după atacul sângeros din cabina de pilotaj. Pilotul, numit erou de Netanyahu

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FlyDubai a anunțat suspendarea temporară a curselor, în timp ce autoritățile investighează incidentul în care un pilot a fost înjunghiat în timpul unui zbor spre Tel Aviv.

Căpitanul Smit Machchhar este în stare stabilă.
Căpitanul Smit Machchhar este în stare stabilă. Foto: X/IsraelMFA

Compania aeriană FlyDubai a suspendat temporar toate zborurile către și dinspre Israel, la o zi după incidentul violent de la bordul unei curse Dubai-Tel Aviv, precizând că măsura va permite autorităților să continue ancheta și să stabilească toate circumstanțele cazului.

„Această suspendare temporară va permite autorităţilor competente să-şi continue activitatea şi să stabilească toate circumstanţele incidentului”, a declarat FlyDubai, unul dintre cei mai mari operatori aerieni din Orientul Mijlociu.

Compania aeriană spune că lucrează împreună cu autoritățile guvernamentale, organismele de reglementare și reprezentanții aeroporturilor și că va analiza din nou decizia după ce vor apărea informații suplimentare.

„Ne angajăm pe deplin să sprijinim ancheta în curs şi să menţinem cele mai înalte standarde de siguranţă în întreaga noastră reţea. Rămânem în strânsă coordonare cu autorităţile guvernamentale, organismele de reglementare şi părţile interesate din aeroporturi şi vom reevalua suspendarea pe măsură ce vor fi disponibile mai multe informaţii”, a transmis FlyDubai într-un comunicat, citat de Politico.

Această măsură îi afectează pe pasagerii care aveau călătorii programate pe aceste rute, iar FlyDubai anunță că încearcă să le ofere alternative acolo unde acest lucru este posibil.

Pilotul înjunghiat este în stare stabilă

Decizia FlyDubai vine după incidentul de miercuri, 30 septembrie, de la bordul zborului FZ 1073, care a plecat din Dubai cu destinația Tel Aviv. La aproximativ două ore de la decolare, copilotul l-a atacat și l-a înjunghiat pe comandantul aeronavei, declanşând o situație de criză în cabina de pilotaj.

Avionul a început să piardă rapid altitudine. Potrivit datelor Flightradar24, aeronava a coborât cu peste 15.000 de picioare, aproximativ 5.300 de metri, în doar două minute. A urmat o urcare bruscă și o nouă coborâre.

Membrii echipajului și pasagerii au reușit să ajungă în cabina de pilotaj și să-l imobilizeze pe copilot. La bord se afla și o a doua pereche de piloți FlyDubai, care a preluat controlul aeronavei și a reușit să o ducă la sol în siguranță.

Cum a reușit pilotul rănit să prevină un dezastru

Pilotul, Smit Machchhar a reușit, deși fusese înjunghiat și rănit grav, să deschidă ușa cabinei de pilotaj. Astfel, pasagerii și membrii echipajului au putut intra și l-au imobilizat pe atacator. Avionul a aterizat de urgență la Tabuk, în Arabia Saudită. Compania a trimis ulterior aeronave de înlocuire, iar toți pasagerii au ajuns la Tel Aviv miercuri seara.

Căpitanul indian Smit Machchhar a fost internat în Arabia Saudită şi, ulterior, Ambasada Indiei a anunțat că starea lui este stabilă. Benjamin Netanyahu a vorbit elogios despre el, numindu-l un „adevărat erou”.

„Îi adresez un omagiu pilotului indian, căpitanul Smit Machchhar, pentru curajul său extraordinar. În ciuda faptului că a fost înjunghiat şi rănit grav, el a ripostat, a opus rezistenţă, a deschis uşa cabinei de pilotaj şi le-a permis pasagerilor şi echipajului să-l imobilizeze pe atacator - prevenind astfel un dezastru catastrofal în plin zbor. El a salvat vieţile a 174 de persoane, printre care cetăţeni israelieni şi cetăţeni ai altor ţări. Îi doresc căpitanului Machchhar o recuperare rapidă şi completă. Este un adevărat erou”, a scris Netanyahu pe X.

Premierul israelian a declarat că agresorul „se pare că a încercat să prăbuşească avionul cu pasagerii la bord”. Aproape toți pasagerii aflați în avion erau israelieni. Benjamin Netanyahu a declarat miercuri că Israelul va încerca să afle cine s-a aflat în spatele tentativei eșuate de a prăbuși un avion Flydubai cu destinația Israel și a precizat că autoritățile israeliene ar putea participa la anchetă.

Și președintele Donald Trump a comentat incidentul. El a declarat reporterilor că a discutat cu Netanyahu despre atac și că agresorul pare să fie „fie un terorist, fie, poate, un nebun”.

Autoritățile încearcă în continuare să stabilească exact ce s-a întâmplat în cabina de pilotaj și care a fost motivul atacului. Mai multe detalii ale incidentului rămân neclare.

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