Remus Pricopie, invitat la „Interviurile Adevărul”, de la ora 10:00. Rectorul SNSPA va discuta despre criza politică

Rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), Remus Pricopie, este invitat joi, 1 octombrie, la „Interviurile Adevărul”, ora 10:00, unde va vorbi despre criza politică actuală, în contextul în care Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu a trecut de votul de învestitură.

Remus Pricopie Foto: Adevărul

Miercuri, 30 septembrie, Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu a trecut de votul de învestitură, primind doar 182 de voturi.

După eșecul învestiturii, Siegfried Mureșan a transmis că următorul pas este așteptat din partea președintelui României.

„Mulțumesc tuturor colegilor din PNL, USR și UDMR pentru modul serios și responsabil în care au muncit. Au finalizat un program de guvernare concret și reformator. Noi am venit cu o soluție pentru rezolvarea crizei politice și am văzut că partidele care au declanșat-o au votat pentru prelungirea ei.

Așteptăm de la președintele României să vedem care sunt următorii pași”, a declarat Siegfried Mureșan, după votul din Parlament.

La rândul său, Ionel Bogdan, purtător de cuvânt al PNL, a declarat că partidul este pregătit pentru următorii pași și așteaptă decizia președintelui privind desemnarea unui nou premier sau declanșarea alegerilor anticipate.

Președintele Nicușor Dan a transmis că va convoca partidele parlamentare la consultări luni, 5 octombrie, iar, în aceeași zi, va nominaliza o nouă propunere de premier.

„Am trăit azi un nou eșec al membrilor Parlamentului de a constitui o majoritate în jurul unui guvern.

Îi mulțumesc lui Siegfried Mureșan pentru că și-a asumat această responsabilitate, a făcut-o în mod serios. A venit cu un program de guvernare, cu o formulă de guvern. Cred că a fost un pas necesar pentru ca fiecare dintre noi, partide, cetățeni, să înțelegem că este nevoie de consens în politică. Politica este despre consens și majoritatea este despre consens”, a declarat președintele Nicușor Dan.