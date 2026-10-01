Vicepreședintele USR Dâmbovița, reținut în dosarul încălcării embargoului cu Rusia și Belarus

Vicepreședintele USR Dâmbovița, Alexandru Munteanu, și directorul comercial Evgheni Polyakov au fost reținuți joi noapte, 1 octombrie, în dosarul privind încălcarea embargoului impus Rusiei și Belarusului.

Alexandru Munteanu Foto: Facebook/Alexandru Munteanu

DIICOT a efectuat miercuri, 30 septembrie, percheziții în locații din București și din țară, la reprezentanții unor companii care au încălcat embargoului cu Belarus și Rusia.

Societățile românești livrau prin companii paravan din Germania și Kazahstan utilaje industriale cu dublă utilizare.

Ar fi vorba de utilaje de mare tonaj, strunguri industriale pe mai multe axe, se pare că fabricile din Belarus ar fi avut posibilitatea să construiască piese pentru vehicule militare precum tancuri sau chiar rachete.

„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în perioada decembrie 2025 – septembrie 2026, mai multe persoane ar fi desfășurat activități comerciale și tehnice având ca obiect fabricarea, comercializarea și transferul unor utilaje industriale cu dublă utilizare, susceptibile să fie folosite atât în scopuri civile, cât și pentru fabricarea unor echipamente cu destinație militară.

În cauză este vizat un utilaj industrial de tip VL40 (strung vertical), având o valoare de aproximativ 1.750.000 de euro, pentru care există date că ar fi fost realizate demersuri de transfer către destinatari intermediari din state terțe, în condițiile în care beneficiarul final ar fi fost o entitate din Belarus supusă măsurilor restrictive ale Uniunii Europene”, potrivit DIICOT.

Ulterior, USR a transmis că Munteanu este și consilier local la Târgoviște și are dublă cetățenie, română și moldovenească.

Reprezentanții USR spun că, în cazul în care acuzațiile formulate de procurori se confirmă, lui Alexandru Munteanu îi vor fi aplicate prevederile statutare, sancțiunile putând merge până la excluderea din partid.

Deocamdată, Munteanu are calitatea de suspect în dosarul instrumentat de DIICOT, iar ancheta este în desfășurare.

Cazul are loc în contextul unui cadru legislativ adoptat în 2025 pentru înăsprirea măsurilor privind încălcarea sancțiunilor internaționale. Legea nr. 224/2025 modifică OUG 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale și a fost adoptată în urma unei inițiative a Guvernului.