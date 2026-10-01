Prognoza meteo pentru joi, 1 octombrie. Meteorologii anunță vreme frumoasă și temperaturi de până la 25 de grade

Meteorologii anunță că joi, 1 octombrie, vremea va fi predominant frumoasă, însă rece dimineața și noaptea. Temperaturile maxime vor ajunge până la 25 de grade.

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Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vremea va fi predominant frumoasă, însă rece dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil în estul, sudul și centrul țării și mai mult senin în rest.

Izolat vor fi posibile ploi slabe pe litoral, cu cantități de apă de 1-2 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare pe litoral și în Carpații de Curbură, iar ziua și în restul Dobrogei, sudul Moldovei și jumătatea estică a Munteniei, cu viteze în general de 40-50 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 25 de grade, cu cele mai mari valori în vest și nord-vest. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -4 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 13 grade pe litoral.

Pe alocuri, dimineața și noaptea, mai ales în depresiuni, se va forma ceață și va fi brumă.

În București, vremea va fi frumoasă, însă rece dimineața și noaptea. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua, când vitezele vor ajunge la 35-40 km/h.

Temperatura maximă va fi de 21-22 de grade, iar cea minimă de 6-9 grade.