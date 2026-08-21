 Focar de hepatită A într-un cartier din Alba Iulia. Câte cazuri au fost confirmate | adevarul.ro
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Focar de hepatită A într-un cartier din Alba Iulia. Câte cazuri au fost confirmate

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Un focar de hepatită A a fost identificat în cartierul Lumea Nouă din Alba Iulia, după confirmarea a opt cazuri de infecție. Șapte dintre persoanele diagnosticate sunt copii cu vârste cuprinse între 0 și 14 ani, iar un caz a fost înregistrat la un adult, potrivit Direcției de Sănătate Publică (DSP) Alba.

Focar de hepatită A într-un cartier din Alba Iulia. FOTO: Shutterstock
Focar de hepatită A într-un cartier din Alba Iulia. FOTO: Shutterstock

Situația este monitorizată de autoritățile sanitare, care au demarat o anchetă epidemiologică pentru identificarea tuturor persoanelor care au intrat în contact cu cei infectați. La investigație participă atât angajați ai DSP Alba, cât și asistenți medicali comunitari din zonă, notează publicația locală alba24.ro. 

Dintre cazurile confirmate la copii, două sunt la grupa de vârstă 0-4 ani, alte două la copii cu vârste între 5 și 8 ani, iar trei au fost depistate la copii cu vârste între 10 și 14 ani. Copiii diagnosticați au fost izolați la domiciliu.

Directorul executiv al DSP Alba, Alexandru Sinea, a precizat că șapte persoane care au intrat în contact cu cei infectați au fost deja identificate și urmează să fie vaccinate.

„DSP Alba va pune la dispoziția medicului de familie necesarul de doze de vaccin în eventualitatea în care se vor depista alți contacți în cadrul anchetei epidemiologice”, a transmis Alexandru Sinea.

Potrivit reprezentantului DSP Alba, ancheta va continua până când focarul va fi declarat stins.

„Se monitorizează situația, iar ancheta epidemiologică continuă până la stingerea focarului”, a adăugat Alexandru Sinea.

Primele patru cazuri au fost raportate în urmă cu aproximativ o săptămână către Institutul Național de Sănătate Publică, moment în care a fost declarat și focarul. Alte cazuri au fost confirmate ulterior, cele mai recente fiind raportate joi, 20 august.

Hepatita A este o infecție virală transmisă, în principal, pe cale fecal-orală, iar perioada de incubație poate ajunge până la aproximativ 45 de zile. În acest caz, autoritățile sanitare continuă verificările pentru a identifica eventuale noi persoane infectate sau contacți care necesită vaccinare.

Ultimul focar de hepatită A mediatizat de DSP Alba înaintea celui din Alba Iulia a fost raportat în 2018, într-o comunitate vulnerabilă din comuna Unirea.

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