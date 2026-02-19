Eroare de diagnostic la Constanța. Copil de 7 ani cu hepatita A, tratat inițial pentru colici abdominale

Noi acuzații vizează activitatea medicală de la Spitalul Județean Constanța. Părinții unui copil în vârstă de 7 ani susțin că medicul de gardă de la Urgențe ar fi pus un diagnostic greșit, în ciuda simptomelor grave pe care le avea micuțul.

Doi părinți s-au prezentat marți, în jurul orei 14:00, la Unitatea de Primiri Urgențe cu copilul lor, care acuza dureri abdominale, dureri de cap, greață, amețeli, febră, stare generală foarte proastă și lipsa poftei de mâncare.

După aproximativ două ore de așteptare, minorul a fost consultat în cabinetul de Pediatrie. În urma analizelor și a unei ecografii abdominale, copilul a fost diagnosticat cu colică abdominală și externat cu recomandare de tratament simptomatic. Părinții susțin însă că valorile Proteinei C reactive erau mult peste limita normală.

„După aproximativ alte 2 ore de așteptare, timp în care menționez, copilul a stat doar întins pentru că efectiv nu putea stă bine în picioare, apar și rezultatele, din care domnul doctor a pus și un diagnostic (prost din păcate), colică abdominală. Scurt și la obiect, în următoarele 5 minute iese din cabinet cu foaia deja scrisă, îmi pune foaia în mână cu următoarele mențiuni și recomandări.

Iau foile și bineînțeles ca orice părinte încep și mă uit peste analize unde, surpriză, proteina C reactivă era foarte mare față de valorile normale pentru un copil de 7 ani. Merg înapoi la domnul doctor, întrebându-l dacă este în regulă, explicația lui a fost următoarea «Mami, în 24h, administrându-i Nurofen și Espumisan, copilul va fi fresh». Deși nu eram împăcați cu diagnosticul pus de către dânsul, am plecat acasă cu o rețetă de Nurofen, Espumisan și încă ceva pentru colici abdominale”, a declarat mama copilului, potrivit Replica Online.

Starea minorului s-a agravat pe parcursul nopții, iar a doua zi dimineață părinții s-au prezentat la Spitalul Mangalia.

Acolo, în urma unor noi analize, s-a stabilit suspiciunea de hepatită, valorile hepatice fiind extrem de crescute, iar Proteina C reactivă aproape dublă față de ziua precedentă.

Ulterior, copilul a fost trimis și internat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța, unde diagnosticul de hepatită A a fost confirmat.

Mama copilului a transmis un mesaj dur la adresa medicului din Urgență și a cerut intervenția președintelui Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi.

„O secundă face diferența între viață și moarte, copilul nostru a stat și a zăcut ore în șir din cauza incompetenței dvs. De ce oare nu a fost pus acest diagnostic din primul set de analize, de ce trebuie să vă bateți joc atât de mult de oameni: Credeți că venim și stăm cu orele la spital de drag ? Vă rugăm din din suflet, faceți ceva cu acel spital , murim cu zile!”, a afirmat aceasta.

Într-un punct de vedere transmis publicației locale din Constanța, conducerea Spitalului Județean Constanța a anunțat că s-a autosesizat și a dispus demararea unor verificări interne.