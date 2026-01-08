medlife right medlife right
Articol susținut de advertorial

Dr. Iulia Stoian, MedLife: „Virusurile hepatitice B, C și HIV determină infecții silențioase”

0
0
Publicat:

Peste 300 de milioane de oameni din întreaga lume trăiesc cu hepatită virală cronică B și C, potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). În fiecare an, alte peste două milioane de persoane se infectează, confirmând că hepatitele virale rămân o amenințare majoră pentru sănătatea publică globală. „Netratate, aceste infecții cronice se pot complica cu apariția cirozei hepatice, insuficienței hepatice sau chiar cancerului hepatic”, a semnalat dr. Iulia Stoian, medic specialist medicină de laborator la MedLife. 

Dr Iulia Stoian, MedLife jpeg

Testarea este singura armă eficientă împotriva unor infecții grave, care, netratate, pot duce la complicații dramatice. Dr. Iulia Stoian, medic de laborator, atrage atenția asupra importanței analizelor de screening pentru hepatitele virale B, C și pentru HIV. „Testarea populației generale are rolul de a identifica acești pacienți aparent «sănătoși». Diagnosticul precoce permite începerea tratamentului, reduce progresia bolii și previne apariția complicațiilor și răspândirea virusurilor”, a spus medicul. Pericolul real apare atunci când aceste infecții nu sunt descoperite la timp.

„Virusurile hepatitice B, C și HIV determină infecții «silențioase». La debut, infecțiile acute pot da simptome ușoare nespecifice: oboseală, lipsa poftei de mâncare, febră, dureri musculare sau pot fi complet asimptomatice. Dar există riscul ca virusurile să persiste în organism o perioadă îndelungată, chiar și ani de zile, fără semne evidente”, a explicat medicul.

De altfel, inclusiv OMS a semnalat că în multe țări, numeroase persoane rămân nediagnosticate, iar chiar și atunci când hepatita este depistată, numărul celor care primesc tratament rămâne incredibil de mic. O analiză globală publicată în 2023, care cuprindea estimări până în 2019/2022 (una dintre cele mai citate referințe) arăta că la nivel mondial circa 90% dintre infecțiile cu hepatită B și 79% dintre cele cu hepatită C rămân nedetectate.

Cum se transmit virusurile hepatitice B, C și HIV?

Transmiterea are loc prin sânge și fluide biologice. „Pentru ca virusul să se transmită de la o persoană la alta, sângele sau alte fluide infectate trebuie să ajungă direct în circulația sanguină sau să intre în contact cu mucoasele zonei genitale sau bucale,” a precizat dr. Iulia Stoian.

Căile principale de transmitere sunt:

·        prin sânge, cea mai frecventă cale pentru hepatita C,

·        prin contact sexual neprotejat, frecvent pentru hepatita B și HIV,

·        de la mamă la făt, în special în timpul nașterii.

„Când vorbim despre transmitere prin sânge ne referim la reutilizarea de instrumente tăietoare/ înțepătoare contaminate, precum ace (inclusiv la saloanele de tatuaje sau piercing)/ ace cu seringi (utilizatori de droguri intravenoase)/ instrumente medicale/ folosirea la comun de obiecte personale - periuța de dinți/ lame de ras/ aparat de măsurat glicemia - dispozitivul cu care te înțepi”, a spus medicul.

În ceea ce privește transfuziile de sânge, în prezent, este o raritate transmiterea, deoarece sângele pregătit pentru transfuzii este riguros verificat înainte de a ajunge la primitor. 

Specialista a demontat și unele temeri nejustificate legate de transmiterea virusurilor: „acestea nu se transmit prin transpirație, lacrimi, urină sau mușcături de insecte, apă sau alimente, respectiv  nu poți să iei vreuna dintre aceste infecții, în condiții obișnuite, din aer, prin atingere, îmbrățișare, sărut”.

În infecția cu virusul hepatitic B, saliva conține cantități foarte scăzute de virus, dar în condiții obișnuite, nu transmite infecția. Riscul crește dacă este prezent sânge în salivă, prin răni gingivale de la periat sau prin utilizarea diverselor dispozitive dentare sau prin mușcătură dacă se rupe pielea”, a explicat medicul de laborator. 

Tipuri de teste și interpretarea lor

Screeningul este recomandat tuturor, cel puțin o dată în viață, iar femeilor însărcinate la fiecare sarcină, în primul trimestru. Pentru grupele de risc – personal medical, persoane cu parteneri sexuali multipli, consumatori de droguri intravenoase – testarea anuală este esențială.

1. Teste de Screening (identificare inițială)

Testul de screening identifică în sângele pacientului antigenul sau anticorpii specifici virusului. Este accesibil și are o sensibilitate ridicată.

·        Hepatita B: Se folosesc Ag HBs (cel mai important parametru de screening) și Ac anti-HBc totali (apar doar după contactul cu virusul, nu după vaccinare). Ac anti-HBs (apar după boală/vaccin) sunt utili pentru verificarea statusului imun.

·        Hepatita C: Se folosesc Ac anti-HCV. Aceștia pot persista toată viața, chiar și după ce virusul devine nedetectabil/ infecția nu mai este activă.

·        HIV: Se preferă Testul combinat Ag p24/Ac anti HIV 1 și 2 (depistează atât antigenul p24, cât și anticorpii).

Atenție: „Un test de screening reactiv, singur, nu pune diagnosticul,” a precizat dr. Stoian.

2. Teste de Confirmare (diagnosticul infecției active)

Toți cei care au obținut un rezultat reactiv la screening trebuie să confirme rezultatul printr-o metodă superioară, cu specificitate ridicată.

·        Viremia (Metode Moleculare PCR): Aceste teste detectează direct materialul genetic al virusului (ADN sau ARN viral). Sunt cele mai sigure metode de confirmare, fiind esențiale pentru diagnosticul infecției active și monitorizarea tratamentului. Virusul poate fi detectat în sânge din primele zile până la 4 săptămâni de la contactul infecțios.

·        Un alt test de confirmare, detecția anticorpilor printr-o metodă cu specificitate ridicată – metoda Western Blot – se folosește pentru detecția anticorpilor anti HIV și nu numai. Testul de confirmare prin detecția Ac apare la recomandări esențiale.

Când un test poate fi fals negativ?

Există situații în care rezultatul testului de screening este fals negativ, din cauza așa-numitei „ferestre serologice”. „Testarea s-a făcut într-o perioadă în care organismul nu a produs încă suficienți anticorpi pentru a fi detectați,” a explicat dr. Stoian.

În cazul unei expuneri la risc, testarea trebuie repetată la 4 săptămâni, 3 luni și 6 luni, deoarece perioada ferestrei serologice variază:

·        HIV (Test combinat): 15-45 de zile.

·        Hepatita C (Ac anti-HCV): Aproximativ 7-8 săptămâni.

Recomandări esențiale

·        Pregătirea pentru testare: De regulă, testele de screening și cele de confirmare prin detectarea anticorpilor se lucrează din ser (sânge venos), de preferat pe nemâncate. Detecția materialului genetic viral (viremia) se lucrează din plasmă și nu necesită pregătire prealabilă.

·        După un rezultat reactiv: „Test de screening reactiv. Nu pune diagnosticul. Urmează consultul de specialitate,” a indicat dr. Stoian, recomandând gastroenterologie, medicină internă sau boli infecțioase. Medicul specialist stabilește stadiul infecției și momentul inițierii tratamentului.

Mesaj pentru cei care evită testarea

Teama, rușinea și prejudecățile sunt încă bariere majore, tocmai de aceea dr. Stoian transmite un mesaj direct: „Este normal să fii speriat, înainte de testare, dar nu trebuie să parcurgi acest drum singur. Caută un laborator și un medic specialist în care să ai încredere. Din nefericire, aceste infecții pot persista mult timp în organism, nu trec de la sine și fără tratament determină complicații serioase. Din fericire, există tratamente moderne și eficiente care controlează infecția și permit o viață normală. Testarea înseamnă grijă față de tine”.

Surse:

https://www.who.int/data/gho/data/themes/chronic-viral-hepatitis

https://www.hepcoalition.org/en/news/partner-news/article/study-shows-progress-against-viral-hepatitis-but-vast-majority-of-infections

Oameni Fericiți, Medici buni

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, și își propune să fie o sursă de informare și inspirație pentru o viață sănătoasă și echilibrată.

Sănătatea reprezintă principala sursă de fericire a românilor. La MedLife, fericirea oamenilor ne bucură și ne motivează să oferim soluții medicale la cele mai înalte standarde.

Indiferent de specialitate, la MedLife găsești oricând medici buni, a căror expertiză este completată de cele mai avansate tehnologii din domeniul medical și o infrastructură modernă, asigurând o îngrijire personalizată fiecărui pacient.

Află mai multe detalii despre toate serviciile pe medlife.ro

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Motivul pentru care poliția rusă a întrerupt un concert punk la Moscova și i-a bătut pe spectatori
digi24.ro
image
De ce Katy Perry îl consideră pe Justin Trudeau „irezistibil de atrăgător”. Cum arată alesul inimii ei. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Revoltă în SUA, după ce o femeie a fost UCISĂ de agenții ICE! Cine era Renee Good
gandul.ro
image
Ninge în toată România! Trafic în condiții de iarnă: Unde sunt cele mai multe restricții
mediafax.ro
image
Asta e echipa care îl ia pe Adrian Șut! Merge să facă vizita medicală. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sebastian Bodu, șocat: Impozitul pentru mașina mea hibridă a crescut cu 2.443%!
libertatea.ro
image
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a schimbat. Ceea ce s-a întâmplat este fără precedent”
digi24.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
La 12 ani de la accidentul lui Michael Schumacher, a publicat imaginile și internetul a ”explodat”: ”Nu se poate” / ”O nebunie”
digisport.ro
image
România devine noul ”El Dorado al Estului”: Puternicele companii din regiune au pus ochii pe țara noastră și investesc serios
stiripesurse.ro
image
Un bărbat s-a înscris la rând pentru benzină în urmă cu trei luni și acum e pe locul 5.052. Țara unde s-a ajuns la o asemenea criză
antena3.ro
image
Coduri portocaliu şi galben de viscol în mai bine de jumătate de ţară, inclusiv Bucureşti. Minime de -15°C
observatornews.ro
image
S-a aflat! De ce s-au aruncat de pe bloc Alexandru și Sorin Arhire, din Arad, chiar de Bobotează
cancan.ro
image
Simona Halep, apariție într-un Lamborghini la Dubai după întâlnirea cu fiul miliardarului din Topul Forbes! Românca a început noul an în stil mare. FOTO
prosport.ro
image
Ce faci dacă te-a inundat vecinul: cine plăteşte în caz de stricăciuni, conform legii
playtech.ro
image
Adrian Șut pleacă de la FCSB: are ofertă din Emirate! Câți bani ia Gigi Becali și cât încasează jucătorul. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A plecat din România și a vrut să dea lovitura vieții, dar ce a urmat e total neașteptat
digisport.ro
image
O expertă în spațiul ex-sovietic explică ce nu spun autoritățile: De ce România finanțează Ucraina în criză economică
stiripesurse.ro
image
Tânăra din Buzău care și-a pierdut iubitul în urma unui incident rutier face declarații tulburătoare! Acuzațiile pe care le aduce medicilor: „Mereu am știut că ești în pericol”
kanald.ro
image
Gmail nu mai funcționează ca punct principal pentru conturi...
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! Școli ÎNCHISE joi şi vineri! Nu se fac ore! Anunțul făcut de ministerul Educației!
romaniatv.net
image
Anunțul momentului pentru românii care plătesc taxe și impozite în 2026!
mediaflux.ro
image
Theo Rose și-a ales echipa favorită din Superligă: „Doamnă, țin cu ei? Da, la revedere!”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Horoscop joi, 8 ianuarie. Leii primesc vești apăsătoare, Scorpionii află secrete
click.ro
image
Cum să faci un lichid de parbriz de casă care nu îngheață iarna. Miroase bine și este excelent și vara
click.ro
image
Cele mai eficiente 3 zodii. Acești nativi reușesc să facă orice și-ar propune la finalul lunii ianuarie
click.ro
Prințul William și Kate Middleton foto Getty Images jpg
Se mărește familia Prințului William și a Prințesei Kate? Vestea care i-a luat pe toți prin surprindere
okmagazine.ro
front view young modern woman colorful coat orange t shirt with black earphones sunglasses posing jpg
8 obiceiuri de zi cu zi din anii ’80 care ți-ar face viața mai ușoară și azi
clickpentrufemei.ro
O unitate a Armatei Române înaintează de-a lungul unui pârâu (© Getty Images)
Defensiva română de la Stalingrad, testată de Armata Roșie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
loading Se încarcă comentariile...

Partenerii noștri

image
Motivul pentru care poliția rusă a întrerupt un concert punk la Moscova și i-a bătut pe spectatori
digi24.ro
image
De ce Katy Perry îl consideră pe Justin Trudeau „irezistibil de atrăgător”. Cum arată alesul inimii ei. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Revoltă în SUA, după ce o femeie a fost UCISĂ de agenții ICE! Cine era Renee Good
gandul.ro
image
Un bărbat s-a înscris la rând pentru benzină în urmă cu trei luni și acum e pe locul 5.052. Țara unde s-a ajuns la o asemenea criză
antena3.ro
image
Asta e echipa care îl ia pe Adrian Șut! Merge să facă vizita medicală. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sebastian Bodu, șocat: Impozitul pentru mașina mea hibridă a crescut cu 2.443%!
libertatea.ro
image
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a schimbat. Ceea ce s-a întâmplat este fără precedent”
digi24.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
Coduri portocaliu şi galben de viscol în mai bine de jumătate de ţară, inclusiv Bucureşti. Minime de -15°C
observatornews.ro
image
S-a aflat! De ce s-au aruncat de pe bloc Alexandru și Sorin Arhire, din Arad, chiar de Bobotează
cancan.ro
image
La 12 ani de la accidentul lui Michael Schumacher, a publicat imaginile și internetul a ”explodat”: ”Nu se poate” / ”O nebunie”
digisport.ro
image
Simona Halep, apariție într-un Lamborghini la Dubai după întâlnirea cu fiul miliardarului din Topul Forbes! Românca a început noul an în stil mare. FOTO
prosport.ro
image
Ce faci dacă te-a inundat vecinul: cine plăteşte în caz de stricăciuni, conform legii
playtech.ro
image
Adrian Șut pleacă de la FCSB: are ofertă din Emirate! Câți bani ia Gigi Becali și cât încasează jucătorul. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A plecat din România și a vrut să dea lovitura vieții, dar ce a urmat e total neașteptat
digisport.ro
image
VIP-urile de pe lista Ancăi Alexandrescu. Jurnalista de la Realitatea Plus are în portofoliu colaborări cu cele mai importante nume din istoria PSD
bugetul.ro
image
Tânăra din Buzău care și-a pierdut iubitul în urma unui incident rutier face declarații tulburătoare! Acuzațiile pe care le aduce medicilor: „Mereu am știut că ești în pericol”
kanald.ro
image
Gmail nu mai funcționează ca punct principal pentru conturi...
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! Școli ÎNCHISE joi şi vineri! Nu se fac ore! Anunțul făcut de ministerul Educației!
romaniatv.net
image
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
as.ro
image
Theo Rose și-a ales echipa favorită din Superligă: „Doamnă, țin cu ei? Da, la revedere!”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
click.ro
image
Horoscop joi, 8 ianuarie. Leii primesc vești apăsătoare, Scorpionii află secrete
click.ro
Prințul William și Kate Middleton foto Getty Images jpg
Se mărește familia Prințului William și a Prințesei Kate? Vestea care i-a luat pe toți prin surprindere
okmagazine.ro
front view young modern woman colorful coat orange t shirt with black earphones sunglasses posing jpg
8 obiceiuri de zi cu zi din anii ’80 care ți-ar face viața mai ușoară și azi
clickpentrufemei.ro
O unitate a Armatei Române înaintează de-a lungul unui pârâu (© Getty Images)
Defensiva română de la Stalingrad, testată de Armata Roșie
historia.ro
SpotMistakeinHospitalPictureBrainTeaserIQTest jpg
Test de inteligență: Poți identifica greșeala din imagine în 7 secunde?
clicksanatate.ro
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
image
Horoscop joi, 8 ianuarie. Leii primesc vești apăsătoare, Scorpionii află secrete

OK! Magazine

image
S-a aflat! Obiceiul care îi menține pielea atât de tânără. Nu ne-am fi gândit că însăși Kate îl practică

Click! Pentru femei

image
Actorul din „Adolescence”, Stephen Graham, salvat de la moarte de soție! Cum îi mulțumește?

Click! Sănătate

image
Suplimentele și cancerul: când pot face mai mult rău decât bine