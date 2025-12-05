search
Vineri, 5 Decembrie 2025
Adevărul
SUA oprește recomandarea vaccinului împotriva hepatitei B la naștere. „Asta îmbolnăvește America”

Publicat:

Un comitet federal consultativ privind vaccinurile a votat vineri pentru a pune capăt recomandării vechi de decenii ca toți nou-născuții din SUA să primească vaccinul împotriva hepatitei B chiar în ziua nașterii.

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

De mai bine de 30 de ani, guvernul a recomandat vaccinarea tuturor bebelușilor împotriva acestei infecții hepatice imediat după naștere. Seria de vaccinuri este considerată pe scară largă un succes major în prevenirea a mii de îmbolnăviri, notează AFP.

Dar noul Comitet Consultativ pentru Practicile de Imunizare al lui Kennedy a decis ca doza administrată la naștere să fie recomandată doar pentru bebelușii ale căror mame au test pozitiv sau în cazurile în care mama nu a fost testată.

Pentru ceilalți nou-născuți, decizia va aparține părinților și medicilor lor. Comitetul a votat cu 8-3 ca, în situațiile în care familia decide să nu administreze doza de la naștere, seria de vaccinuri să înceapă la vârsta de două luni.

„Facem rău prin schimbarea acestei formulări și votez împotrivă”, a spus membrul comitetului, dr. Cody Meissner.

Decizia marchează revenirea la o strategie de sănătate publică abandonată în urmă cu peste trei decenii.

Întrebată de ce noul comitet a acționat rapid pentru a reevalua recomandarea, membra Vicky Pebsworth a menționat joi „presiuni din partea unor grupuri de interese care doreau ca politica să fie revizuită”. Ea nu a precizat cine exercita presiuni, iar un purtător de cuvânt al lui Kennedy nu a răspuns acestor întrebări.

Membrii comitetului au afirmat că riscul de infectare pentru majoritatea bebelușilor este foarte mic și că cercetările anterioare care arătau că vaccinurile sunt sigure la nou-născuți ar fi fost insuficiente. Ei și-au exprimat și îngrijorarea că, în multe cazuri, medicii nu discută complet cu părinții despre avantajele și dezavantajele dozei administrate la naștere.

Comitetul consiliază directorul CDC cu privire la modul în care ar trebui utilizate vaccinurile aprobate. Directorii CDC au adoptat aproape întotdeauna recomandările comitetului, care au ghidat programele de vaccinare și au fost aplicate pe scară largă de medici. Însă agenția nu are în prezent un director oficial, ceea ce îl lasă pe O’Neill să decidă.

În iunie, Kennedy a concediat întregul comitet format din 17 membri și l-a înlocuit cu o echipă care include mai multe voci anti-vaccin.

Hepatita B este o infecție hepatică gravă care, pentru majoritatea oamenilor, durează mai puțin de șase luni. Dar pentru unele persoane, în special pentru sugari și copii, poate deveni o problemă cronică ce duce la insuficiență hepatică, cancer de ficat și ciroză. La adulți, virusul se transmite prin contact sexual sau prin utilizarea în comun a acelor în consumul de droguri injectabile. Dar poate fi transmis și de la mamă la copil.

În 1991, comitetul a recomandat o doză inițială de vaccin împotriva hepatitei B imediat după naștere. Experții spun că imunizarea rapidă este esențială pentru a împiedica virusul să se instaleze în organism și, într-adevăr, cazurile la copii au scăzut dramatic.

Totuși, mai mulți membri ai comitetului lui Kennedy s-au arătat incomodați cu ideea vaccinării tuturor nou-născuților. Ei au susținut că studiile anterioare privind siguranța vaccinului la această categorie au fost limitate și că studii mai mari, pe termen lung, ar putea dezvălui o problemă.

Dar doi membri au afirmat că nu au văzut nicio dovadă documentată de efecte negative ale dozei de la naștere și au sugerat că îngrijorările se bazează pe speculații.

„Este de neconceput”, a spus dr. Joseph Hibbeln, membru al comitetului, care și-a exprimat în mod repetat opoziția în cadrul întâlnirii tensionate de două zile.

Unii observatori au criticat modul în care s-a desfășurat reuniunea, remarcând schimbările recente în metodologia întâlnirilor. Oamenii de știință ai CDC nu mai prezintă comitetului date despre siguranța și eficacitatea vaccinurilor. În schimb, persoanele cunoscute pentru opinii anti-vaccin au fost invitate să ocupe acele sloturi.

Comitetul „nu mai este un organism științific legitim”, a spus Elizabeth Jacobs, membră a organizației Defend Public Health, un grup de cercetători și specialiști care au criticat politicile sanitare ale administrației Trump. Într-o declarație, ea a descris întâlnirea din această săptămână drept „o scenă a unei crime epidemiologice”.

Senatorul republican Bill Cassidy, medic specialist în afecțiuni hepatice și președinte al comisiei de sănătate din Senat, a numit votul comitetului privind vaccinul hep B „o greșeală” și l-a îndemnat pe directorul interimar al CDC să nu aprobe noile recomandări. „Renunțarea la recomandarea pentru nou-născuți face ca numărul cazurilor să crească din nou. Asta îmbolnăvește America”, a scris el pe rețelele sociale.

SUA

