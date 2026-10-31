 Cât ar trebui să fie rata la apartament din venitul familiei. Recomandarea lui Șerban Trîmbițașu | adevarul.ro
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Interviu Cât ar trebui să fie rata la apartament din venitul familiei. Recomandarea lui Șerban Trîmbițașu

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Românii care se pregătesc să cumpere un apartament prin credit ar trebui să își calculeze cu atenție bugetul înainte de a semna contractul cu banca. Chiar dacă instituțiile financiare permit un grad de îndatorare de până la 40% din veniturile familiei, acest prag nu ar trebui privit ca o țintă, avertizează Șerban Trîmbițașu, la emisiunea "Next. Economia viitorului".

Un apartament nou, renovat.
Achiziția unui apartament prin credit presupune o planificare atentă a bugetului familiei. Foto: arhivă

Șerban Trîmbițașu, unul dintre cei mai vizibili oameni din piața imobiliară din România, a vorbit, la emisiunea "Next. Economia viitorului", despre riscurile creditării. Potrivit lui Trîmbițașu, băncile acceptă în continuare un grad de îndatorare de până la 40% din venitul familiei, un nivel pe care îl consideră foarte ridicat.

Nu aș recomanda nimănui să aibă o rată mai mare de un sfert, adică 25% din venitul cumulat al familiei“, a spus Șerban Trîmbițașu.

De ce nu este recomandat să te îndatorezi până la limita permisă de bancă

Potrivit lui Șerban Trîmbițașu, există două motive importante pentru care familiile ar trebui să păstreze rata lunară la un nivel mai redus.

Primul este posibilitatea de a face plăți anticipate, o dată pe lună, astfel încât să reducă din principalul creditului și, implicit, din costurile totale ale împrumutului. Al doilea ține de riscul fluctuațiilor dobânzilor. Indicatorii ROBOR și IRCC pot înregistra creșteri, iar acestea se pot reflecta în valoarea ratelor plătite de persoanele care au contractat credite cu dobândă variabilă.

În primul rând, pentru a-ți permite o plată anticipată o dată pe lună, care să reducă din principal, nu din rată. În al doilea rând, poate veni din nou o creștere a ROBOR sau a IRCC. Nu spun să pornești de la ideea că se va întâmpla ceva rău, dar fluctuațiile dobânzilor sunt frecvente. Avem dobânzi foarte volatile”, a explicat acesta.

O rată de 40% din venit poate ajunge la 80% dacă se dublează

Șerban Trîmbițașu a atras atenția și asupra unui scenariu care poate pune în dificultate o familie: creșterea semnificativă a ratei în urma majorării dobânzilor.

Acesta a explicat că o persoană care se împrumută la limita unui grad de îndatorare de 40% poate ajunge într-o situație dificilă dacă rata lunară se dublează.

Te poți trezi că ți s-a dublat rata. Dacă aveai un grad de îndatorare de 40%, ajungi la 80%. Ce ai făcut? Ți-ai luat creditul în condițiile în care te puteai îndatora cu 40%. Dacă te limitezi la 25%, chiar dacă se dublează rata, ajungi la un grad de îndatorare de 50%”, a punctat Șerban Trîmbițașu.

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Recomandarea vine într-o perioadă în care achiziția unei locuințe presupune un efort financiar important, iar cumpărătorii trebuie să ia în calcul nu doar prețul apartamentului și condițiile inițiale ale creditului, ci și capacitatea de a susține plata ratelor pe termen lung.

Apartamentul, o „pușculiță

Șerban Trîmbițașu vede achiziția unei locuințe la vârste tinere mai degrabă ca pe un confort decât ca pe o investiție și spune că banii blocați într-un imobil ar putea fi folosiți într-un business. Recomandă cumpărarea mai ales celor apropiați de pensie, pentru că la pensionare chiria devine greu de plătit. El vede însă și un avantaj al ratei, mai ales pentru cei care cheltuie ușor.

Nu îți mai bați joc de banii aceia, pentru că ai o rată de plătit. Nu mai ieși de trei ori pe săptămână să mănânci în oraș și să îți vină nota de plată de 1.000 de lei, când ai o rată de 2.500 de lei. Ai o pușculiță pe care, la un moment dat, dacă ai nevoie de bani, poți să o spargi”, a avertizat Șerban Trîmbițașu.

Cât costă o locuință

Pentru un apartament cu două camere într-o zonă decentă din București, într-un bloc construit între 1980 și 1992, Trîmbițașu estimează un preț între 90.000 și 130.000 de euro. El dă ca exemplu cartierul Tei, unde un apartament renovat integral a fost listat recent la 120.000 de euro, iar unul similar, dar uzat, s-a vândut cu 95.000 de euro.

Renovarea și echiparea unui apartament cu două camere pot costa, spune el, aproximativ 30.000 de euro.

Emisiunea „Next. Economia viitorului” va fi publicatǎ duminica, pe YouTube Adevărul, la ora 8.00.

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