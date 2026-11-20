Valoarea voucherelor de vacanță pentru angajații din sectorul public ar putea ajunge la 1.000 de lei, de la 800 de lei în prezent. Propunerea îi aparține ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Daniel-Cătălin Zamfir, care a vorbit despre această posibilitate vineri, la ediția de toamnă a Târgului de Turism al României, potrivit Adevărul Financiar.

Vouchere de vacanță ar putea fi majorate la 1.000 de lei pentru bugetari Foto: arhivă

Anunțul nu este însoțit de un calendar de aplicare sau de o decizie bugetară care să garanteze majorarea, precizează publicația. Prin urmare, suma de 1.000 de lei rămâne, deocamdată, o propunere.

Ce se schimbă față de nivelul actual

Potrivit aceleiași surse, în prezent pot primi vouchere de 800 de lei angajații instituțiilor publice cu venituri salariale nete de cel mult 6.000 de lei. În 2025, plafonul de venit era de 8.000 de lei, iar în 2024 valoarea voucherelor era de 1.600 de lei. Nivelul propus acum ar rămâne astfel sub cel din 2024.

Facilități fiscale propuse pentru companiile private

Ministrul susține și acordarea voucherelor în mediul privat. Adevărul Financiar relatează că în Parlament există o inițiativă prin care firmele ar putea scădea cheltuielile pentru aceste beneficii din impozitul pe profit, în anumite limite. Sumele ar intra în plafonul fiscal comun cu sponsorizările și actele de mecenat: maximum 0,75% din cifra de afaceri, fără a depăși 20% din impozitul pe profit datorat.

În forma descrisă de publicație, proiectul limitează utilizarea voucherelor la servicii turistice din România și stabilește o valoare nominală de cel mult 1.600 de lei pentru un voucher. Inițiativa nu este în vigoare: aplicarea ei depinde de parcurgerea procedurii parlamentare și de promulgare.

Scădere a sumelor decontate în turism

Discuțiile despre majorare vin pe fondul reducerii sumelor decontate prin acest sistem. Conform datelor Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, citate de Adevărul Financiar, în primele nouă luni din 2026 au fost decontate vouchere de 560,48 milioane de lei, cu 48,6% mai puțin decât în aceeași perioadă din 2025.

Separat, ministrul a anunțat intenția de a dubla participările României la târgurile internaționale de turism în 2027 față de 2026. El a invocat și necesitatea combaterii turismului la negru, fără să prezinte, deocamdată, măsuri concrete, potrivit sursei citate.