Ministerul Muncii, Ministerul Energiei și Ministerul Finanțelor vor elabora o propunere de schemă de vouchere pentru plata energiei, destinată consumatorilor vulnerabili. Ajutorul ar urma să fie acordat prin carduri de sprijin, în funcție de resursele bugetare disponibile, cu finanțare prioritară din fonduri europene, a anunțat Dan Cărbunaru.

Ministerul Muncii, Ministerul Energiei și Ministerul Finanțelor vor elabora o propunere de schemă de Foto: Shutterstock

Potrivit purtătorului de cuvânt, cele trei ministere vor lucra la un mecanism de sprijin țintit, destinat gospodăriilor afectate de sărăcia energetică. Deocamdată, nu au fost anunțate valoarea voucherelor, numărul beneficiarilor sau calendarul în care ar urma să fie acordate.

„Ministerul Muncii, Ministerul Energiei și Ministerul Finanțelor vor elabora o propunere de schemă țintită de vouchere pentru energie acordate prin carduri de sprijin consumatorilor vulnerabili, dimensionată în funcție de resursele bugetare disponibile și finanțată cu prioritate din fonduri europene”, a declarat Dan Cărbunaru.

Furnizorii ar putea completa ajutorul acordat de stat

O altă măsură analizată vizează accesul furnizorilor de energie electrică la registrul consumatorilor casnici vulnerabili. Ministerul Muncii urmează să analizeze modalitățile prin care companiile ar putea consulta această bază de date.

Scopul este ca furnizorii să poată acorda, la rândul lor, forme suplimentare de sprijin clienților aflați în dificultate, peste ajutorul oferit de stat.

„În acest fel, sprijinul acordat de statul român va putea fi completat suplimentar de furnizorii clienților afectați de lipsuri energetice și economice”, a explicat Cărbunaru.

Potrivit acestuia, accesul la registru ar permite coordonarea eforturilor statului cu eventualele măsuri voluntare ale companiilor. Furnizorii care vor dori să contribuie ar urma să își comunice ulterior propriile formule de sprijin, după realizarea analizelor.

Până la 400 de milioane de lei pentru baterii de stocare

Separat de schema de vouchere, Administrația Fondului pentru Mediu ar putea pune la dispoziție până la 400 de milioane de lei pentru gospodăriile care solicită finanțare în vederea achiziționării și instalării unor sisteme de stocare a energiei.

Banii ar urma să provină din veniturile proprii ale Fondului pentru Mediu, în limita bugetului aprobat al instituției, a precizat Dan Cărbunaru.

Finanțarea ar viza achiziția și montarea bateriilor care permit gospodăriilor să stocheze energia produsă, de exemplu, de panourile fotovoltaice, și să o utilizeze ulterior.

Cele două măsuri au obiective diferite: voucherele ar urma să reducă povara facturilor pentru consumatorii vulnerabili, în timp ce finanțarea AFM ar sprijini investițiile în capacități de stocare a energiei.