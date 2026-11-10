 Voucherele de vacanță ar putea ajunge la 1.000 de lei. Ce propune ministrul Daniel Zamfir | adevarul.ro
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Voucherele de vacanță ar putea ajunge la 1.000 de lei. Ce propune ministrul Daniel Zamfir

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Daniel Zamfir vrea majorarea voucherelor de vacanță pentru bugetari la cel puțin 1.000 de lei și susține o facilitate fiscală pentru firmele care le acordă salariaților. Propunerea privind mediul privat a fost depusă la Senat, dar nu a fost încă adoptată, iar schimbarea ar urma să încurajeze turismul intern.

Daniel Zamfir, ministrul Economiei, în timpul interviului acordat pentru Adevărul.
Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, a vorbit despre majorarea voucherelor de vacanță. Foto: Adevărul

Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, vrea să crească valoarea voucherelor de vacanță acordate bugetarilor la cel puțin 1.000 de lei. În paralel, susține o modificare a Codului fiscal prin care firmele din mediul privat ar putea scădea din impozitul pe profit cheltuielile cu aceste beneficii, în anumite limite.

La „Interviurile Adevărul”, ministrul a spus că a discutat deja cu ministrul Finanțelor despre posibilitatea majorării voucherelor și că nu intenționează să renunțe la acest instrument de sprijinire a turismului.

Pe de o parte, aș vrea să creștem suma, categoric, pentru bugetari. [...] Vreau s-o fac cel puțin 1.000, în funcție de posibilitățile bugetare, dar vă spun, cel puțin 1.000, fără dar și poate”, a declarat Daniel Zamfir la „Interviurile Adevărul”.

Ce facilitate fiscală ar putea primi firmele private

Pentru angajații din mediul privat, Daniel Zamfir susține o modificare a Codului fiscal care ar putea face mai atractivă acordarea voucherelor de vacanță de către angajatori.

În prezent, firmele pot acorda deja astfel de beneficii salariaților, însă inițiativa legislativă urmărește introducerea unei facilități prin care cheltuielile cu voucherele să poată fi scăzute din impozitul pe profit datorat.

Ministrul a explicat că propunerea a fost inițiată de colega sa, deputata Mirela-Florența Matichescu, și că ar permite companiilor să folosească o parte din plafonul fiscal disponibil pentru sponsorizări și alte finanțări.

Să dăm posibilitatea ca din acea sumă să se deducă și voucherele de vacanță, adică, până la urmă, compania să decidă cât din cota aceea de 20% poate acorda salariaților sub formă de vouchere de vacanță”, a explicat ministrul la „Interviurile Adevărul”.

Propunerea legislativă a fost înregistrată la Senat pe 4 noiembrie 2026, sub numărul B616/2026, și vizează completarea articolului 25 din Codul fiscal. Printre inițiatori se numără Daniel Zamfir și Mirela-Florența Matichescu, alături de alți parlamentari.

Conform proiectului, cheltuielile efectuate de companii pentru acordarea voucherelor de vacanță salariaților ar putea fi scăzute din impozitul pe profit datorat, în limita plafonului fiscal aplicabil în prezent sponsorizărilor și actelor de mecenat. Acesta reprezintă valoarea mai mică dintre 0,75% din cifra de afaceri și 20% din impozitul pe profit datorat.

Proiectul prevede și că voucherele vor putea fi utilizate exclusiv pentru achiziționarea serviciilor turistice pe teritoriul României. Valoarea nominală a unui voucher nu ar putea depăși 1.600 de lei.

Cum justifică inițiatorii modificarea

În expunerea de motive a proiectului, inițiatorii susțin că utilizarea voucherelor de vacanță în mediul privat este mult mai redusă decât în sectorul public, în principal din cauza impactului financiar asupra angajatorilor.

Aceștia consideră că introducerea facilității fiscale ar putea încuraja mai multe companii să ofere acest beneficiu, cu efecte asupra turismului intern și a consumului din sectorul ospitalității.

Pentru că voucherele de vacanță sunt, până la urmă, un stimulent care vine direct în economie. Dacă astăzi ai cheltuit voucherul de vacanță, peste trei luni sigur ai minimum 30% beneficiu pe care ți-l aduce. Ca atare, este un stimulent direct la care n-am să renunț să propun”, a mai declarat Daniel Zamfir la „Interviurile Adevărul”.

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