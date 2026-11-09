Părinții care nu achită pensia alimentară pot fi executați silit și pentru ratele viitoare neachitate printr-un singur drum la tribunal. Decizia ÎCCJ

Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că executarea silită pentru pensia de întreținere poate include și ratele care nu au ajuns încă la scadență. Astfel, părintele care solicită recuperarea banilor nu va mai trebui să ceară de fiecare dată o nouă încuviințare din partea instanței.

Certurile pentru recuperarea pensiei alimentare neachitate s-ar putea finaliza mai repede. Foto: Shutterstock

Părintele care nu primește pensia de întreținere a copilului nu va mai trebui să reia procedura în instanță de fiecare dată când se acumulează o nouă lună de restanță. Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că o singură încuviințare a executării silite poate acoperi atât sumele deja neachitate, cât și ratele care vor deveni scadente în lunile următoare, până când copilul împlinește 18 ani.

Decizia nr. 14 din 9 noiembrie 2026 a fost pronunțată de Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii, în urma unei sesizări făcute de procurorul general, se arată în comunicatul transmis de ÎCCJ.

Instanța supremă a clarificat astfel modul în care trebuie aplicate prevederile Codului de procedură civilă în cazul executării silite a obligațiilor de plată a pensiei de întreținere stabilite în favoarea unui copil minor.

Concret, dacă un părinte trebuie să plătească lunar 500 de lei pentru întreținerea copilului, dar nu își respectă obligația timp de trei luni, se acumulează o restanță de 1.500 de lei.

În această situaţie, părintele care se ocupă de copil poate apela la un executor judecătoresc, care solicită instanței încuviințarea executării silite. Potrivit noii reglementări, o dată aprobată cererea pentru cei 1.500 de lei deja datorați, aceasta va fi valabilă şi pentru viitoare rate lunare neachitate ajunse la scadenţă, până când copilul împlinește 18 ani.

Practic, fiecare rată lunară va putea fi executată numai după ce ajunge la termenul de plată și rămâne neachitată. Diferența este că executorul nu va mai trebui să obțină o nouă încuviințare din partea instanței pentru fiecare lună în care părintele nu plătește, atât timp cât prevederile titlului executoriu nu se schimbă.

Prin această decizie, Înalta Curte urmărește să evite repetarea unor demersuri judiciare pentru aceeași obligație de întreținere.

În comunicatul citat, ÎCCJ explică faptul că soluția ține cont atât de interesul superior al copilului, cât și de caracterul periodic al pensiei de întreținere, care trebuie achitată la intervale regulate.

Decizia urmează să fie publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după redactarea considerentelor și semnarea documentului.