Cine și în ce condiții poate primi vouchere de vacanță în 2026

Legea 141/2025 privind acordarea voucherelor de vacanță a venit cu o serie de modificări pentru 2026, limitându-se numărul categoriilor de beneficiari și simplificându-se condițiile de utilizare.

Pentru mulți bugetari, anul 2026 va marca astfel fie pierderea accesului la voucherele de vacanță, fie o utilizare mai flexibilă a acestora, în funcție de nivelul veniturilor și de noile prevederi legale.

Voucherele de vacanță sunt tichete valorice (sub formă de carduri) acordate angajaților (bugetari și nu numai, în anumite condiții) pentru a-și plăti servicii turistice exclusiv în România (cazare, mese, pachete) la unități afiliate, oferind beneficii fiscale (scutiri parțiale de taxe), și sunt emise de firme specializate (Sodexo, Up, Edenred etc.), reprezentând un sprijin pentru turismul intern, dar cu reguli stricte de utilizare (termen de valabilitate, modalitate de decontare).

Bugetarii vor putea primi și în 2026 vouchere de vacanță, valoarea acestora menținându-se la 800 de lei, după cum stabilește legea privind reforma fiscal-bugetară, apărută în vară. Totuși, pentru că pragul salariului de la care se acordă s-a redus, anul acesta vor fi mai puțini beneficiari ai acestor vouchere.

Astfel, potrivit legii, instituțiile publice pot acorda angajaților și anul acesta vouchere de vacanță în valoare de 800 de lei.

Însă, în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2026, voucherele se pot acorda doar angajaților cu salarii de bază lunare nete de până la 6.000 de lei. Așadar, toți cei care au salarii nete peste această valoare și care au beneficiat până acum de vouchere nu vor mai avea dreptul la ele anul acesta.

Regulile aplicabile în 2025 stabileau că se acordă vouchere de vacanță angajaților cu salarii de bază nete de până la 8.000 de lei.

„Instituțiile publice (...), indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, acordă anual vouchere de vacanță în cuantum de 800 lei, în perioada 1 ianuarie 2026-31 decembrie 2026, personalului ale cărui salarii de bază lunare nete sunt de până la 6.000 lei”, se precizează în legea sus-amintită.

În schimb, legea elimină condiția anterioară din OUG 8/2009 legată de utilizarea voucherelor de 800 de lei pentru plata a cel mult 50% din contravaloarea pachetelor de servicii turistice achiziționate, pentru pachete de servicii turistice în valoare de cel puțin 1.600 de lei.

Cu alte cuvinte, cei ce vor primi anul acesta vouchere de vacanță în valoare de 800 de lei nu vor mai fi nevoiți ca, la utilizarea lor, să pună și ei aceeași valoare la plata pachetelor turistice cu valoarea de cel puțin 1.600 de lei.

Procedura de acordare a voucherelor de vacanță implică, în general, depunerea unei cereri sau a unei declarații scrise de către salariat la angajator, în termenul stabilit (de exemplu, 30 de zile de la publicarea regulamentului pentru 2025), angajatorul procesând apoi cererea și emițând voucherele, de obicei pe suport electronic (card), care pot fi folosite doar pentru servicii turistice la unități afiliate, fără a se da rest, iar valoarea poate fi proporțională pentru angajații part-time.

Turismul din România, care se baza covârșitor pe turiștii locali și care era sprijinit de voucherele de vacanță, se confruntă cu un declin abrupt, spun specialiștii din domeniu.

Încă de anul trecut, valoarea suportată de stat s-a micșorat de la 1.600 lei la 800 lei, iar pentru a primi în continuare cei 800 lei (din care, în final, rămân 640 după plata taxelor) beneficiarii trebuie să se angajeze în scris că vor veni cu un aport de cel puțin 800 lei.

Dezinteresul pentru acest mecanism se vede deja în cifrele de la Ministerul Finanțelor, prezentate de către Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT).

„Situația este îngrijorătoare pentru turismul din România, deoarece voucherele de vacanță au reprezentat un mecanism esențial pentru susținerea industriei ospitalității. Scăderea drastică a acestora, la pachet cu majorarea TVA, creează un șoc economic pentru mii de operatori din domeniu, afectând în lanț angajații, furnizorii și comunitățile locale”, avertiza ANAT la jumătatea anului trecut.