Vacanță de 4.300 de euro încheiată la spital. Taticool, experiență amară: „Toată familia e afectată”. Copilul a ajuns de două ori la urgență

O vacanță în Muntenegru, care a costat 4.300 de euro, s-a transformat într-o experiență dificilă pentru o familie de români. Dan Cruceru, cunoscut în mediul online drept „Taticool”, a povestit pe Facebook că unul dintre copiii săi a ajuns de două ori la urgență în doar patru zile, după ce a fost diagnosticat cu gastroenterită acută. Ulterior, problemele digestive au afectat și ceilalți membri ai familiei.

„Non-recomandare subiectivă, bazată, însă, pe date concrete și verdicte medicale. Am ajuns cu unul dintre copii la urgență pentru gastroenterită acută de două ori în patru zile! Și toată familia este puternic afectată, am făcut-o și ceilalți trei. Nu ni s-a mai întâmplat până acum, deși am călătorit prin toată lumea”, a scris Dan Cruceru, pe „Taticool”.

Familia a fost cazată în zona Ulcinj, iar experiența l-a determinat pe „Taticool” să spună că nu va mai reveni în Muntenegru. El a reclamat atât infrastructura din zonă, cât și accesul la servicii medicale în timpul nopții.

„Cel mai apropiat spital era la 40 de kilometri”

„Încearcă, dar nu sunt încă acolo, comparativ cu alte țări europene. Cel puțin în zona în care am stat noi-Ulcinj, drumurile sunt proaste și e plin de șantiere”, a afirmat acesta.

Problema cea mai importantă a apărut atunci când copilul a avut nevoie de îngrijiri medicale.

„Cel mai apropiat spital care ne-a putut trata copilul în miezul nopții e la 40 de km distanță și e departe chiar și de nivelul spitalelor de la noi. Nu au un contract cu un spital, cu o ambulanță sau cu un medic privat care să vină în resort să trateze un pacient la orice oră. Nu contau costurile. Dar singura soluție a fost să ne urcăm cu copilul într-un taxi și să mergem 40 de km, în miezul nopții”, a povestit „Taticool”.

Taticool a mai reclamat faptul că în zonă nu există servicii Uber sau Bolt și a spus că taxiurile au prețuri ridicate.

Copilul a fost diagnosticat cu gastroenterită acută

Dan Cruceru susține că fiul său a făcut gastroenterită acută în timpul vacanței și spune că familia nu a consumat alimente din afara resortului.

„Pentru că fiul meu a făcut gastroenterită acută de la unul dintre alimentele din restaurantul lor. Că a fost un pește vechi sau un pepene expus prea mult la soare, nu contează. Am avut opțiunea Ultra All Inclusive și nu am consumat decât din resort”, a scris fostul prezentator TV.

Taticool spune că diagnosticul a fost confirmat și după revenirea în România.

„Prima criză a fost sâmbătă. Acasă, marți, DCC a avut o nouă criză și am petrecut noaptea la Grigore Alexandrescu. Diagnosticul este confirmat și de medicii noștri. De ieri, este și Sophia cu dureri mari. Noi ne târâm pe lângă ei”, a povestit acesta.

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Românul a criticat și condițiile găsite în unitatea de cazare, despre care spune că avea un scor foarte bun pe Booking, de 9,00. Familia a găsit mai multe tipuri de camere, cu diferențe importante de calitate.

„Deși atrage cu un scor fabulos pe Booking-9.00 (de asta l-am și ales), au mai mult de 10 tipuri de camere, de la oribil la bine, dar susțin că toate sunt la nivel de patru stele. Am dormit o noapte într-una cu nivel scăzut, apoi, după multe discuții, ne-au mutat la cele de top. Diferența e imensă”, a afirmat el.

Acesta a reclamat și probleme privind curățenia și întreținerea anumitor spații.

„În privința curățeniei, e loc de mult mai bine. Prosoapele sunt gri și uzate chiar și la Premium. Nu mai vorbesc despre șezlonguri nespălate sau zone necurățate cu zilele. Au o lipsă gravă de personal. Mâncarea e relativ decentă, dar acoperită cu sosuri și nu îți dai seama cât de proaspete sunt unele alimente. Excepție două restaurante a la carte. Sistemul lor Ultra All Inclusive e mult sub alte standarde”, a spus Dan Cruceru.

Familia a plătit aproximativ 4.300 de euro pentru vacanță, printr-o agenție de turism. Taticool spune că a considerat inițial prețul avantajos în comparație cu alte destinații.

„Am plătit printr-o agenție parteneră 4300 de euro. Ni s-a părut un preț bun, comparativ cu Grecia sau Turcia, unde pe aceleași standarde și servicii cerute, ajungeam pe la 7000 de euro. Ne-au atras cu aceleași poze fabuloase de pe Booking, dar nu și cu cele reale. Pentru că pe factura noastră era un singur standard: Ultra All Inclusive. Nu mediocru, nu Premium, nimic mai sus, nimic mai jos. Era maximul posibil în mintea oricărui client”, a afirmat el.

În ciuda experienței negative, Dan Cruceru spune că au existat și aspecte care i-au plăcut în Muntenegru. „Au fost lucruri bune? Da, evident. De la peisaje, la piscine și plajă, la anumite meniuri de la restaurantele a la carte”, a scris acesta.

El a apreciat în mod special câțiva oameni întâlniți în timpul vacanței.

„O recepționeră care s-a dat peste cap să ne ajute în privința urgenței noastre cât a putut, o chelneriță care ne-a zâmbit tot timpul, un medic și două asistente dintr-un spital de provincie care, deși nu ne-am înțeles în nicio limbă, ne-au tratat copilul cu seriozitate, empatie și profesionalism. Tuturor acestora le mulțumesc și le sunt recunoscător!”, a relatat Taticool.

După problemele medicale și nemulțumirile legate de vacanță, Dan Cruceru spune că familia nu intenționează să mai aleagă Muntenegru ca destinație de vacanță.

„Ne vom reveni, dar NU, nu vom mai reveni în Muntenegru. E încă prea puțin pentru ce ne dorim și nu vrem să mai închidem ochii”, a încheiat Taticool.

Reacțiile turiștilor: „Nu alegem Ultra All Inclusive”

Postarea lui Dan Cruceru a adunat mai multe reacții din partea unor turiști care au povestit propriile experiențe în Muntenegru.

„Nu alegem Ultra All Inclusive în nicio vacanță, tocmai din considerentul că mâncarea nu are cum să fie la fel de proaspătă ca cea comandată și gătită pe loc la restaurant. În Muntenegru am fost fără copii, nu aș mai repeta experiența după accidentul respectiv, la ce drumuri au oamenii ăia”, a comentat o persoană.

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Aceasta a recomandat Croația, Grecia și Italia și a spus că familia sa preferă să își organizeze singură vacanțele. „Noi mergem pe cont propriu după research personal, deci nu prin agenții și Ultra All Inclusive. Multă sănătate copilașului și întregii familii, să vă recuperați cât mai repede!”, a transmis internautul.

Un alt turist spune că experiența din Ulcinj nu ar trebui generalizată la nivelul întregii țări.

„Urâtă experiență, dar zona în care ați fost nu este reprezentativă pentru Muntenegru, dimpotrivă. Muntenegru este despre peisaje și vacanțe pe cont propriu, nu Ultra All Inclusive și nu Ulcinj. Am fost de multe ori în Muntenegru și aș reveni oricând. Sănătate multă!”, a comentat acesta.