Băsescu critică ritmul consultărilor politice: „Dacă eram președinte, anunțam de la Praga că aterizez la ora 22 și la ora 24 mă întâlnesc cu partidele”

Fostul președinte Traian Băsescu consideră că Nicușor Dan ar fi trebuit să grăbească procedurile pentru desemnarea unui nou premier, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament. Băsescu a criticat intervalul de timp stabilit pentru reluarea consultărilor cu partidele parlamentare și a susținut că formarea unui nou Guvern reprezintă o urgență pentru România.

Traian Băsescu. Foto: Mediafax

„Discutând foarte deschis subiectul consultării partidelor politice, acum, nu dau lecţii nimănui, dar dacă aş fost preşedintele României, cu ţara în situaţia în care este acum, adică de cinci luni fără guvern în funcţie, cred că anunţam de la Praga că aterizez la ora 22 şi la ora 24 mă întâlnesc cu partidele. Adică asta nu e o temă pe care o laşi aşa, din săptămână în săptămână, o amânăm, este o urgenţă”, a declarat Traian Băsescu, miercuri seară, la B1 TV.

Fostul șef al statului a criticat și decizia de a programa consultările pentru săptămâna următoare.

„Or, tipul ăsta de lucru «Mă întâlnesc luni cu partidele şi în lunea următoare o să anunţ o decizie» este absolut nejustificat pentru un preşedinte”, în condițiile actualei crize politice.

Băsescu a afirmat că nu l-ar mai surprinde o eventuală nominalizare făcută de Nicușor Dan și a spus că, în opinia sa, președintele ar putea încerca să desemneze un premier din partea PSD.

În același timp, Traian Băsescu s-a pronunțat împotriva începerii unei proceduri de suspendare a președintelui.

„Asta nu foloseşte la nimic. Începerea procedurii de suspendare a preşedintelui în situaţia actuală nu face decât să decredibilizeze şi mai mult România”, a afirmat fostul președinte, criticând partidele pentru faptul că pun interesele politice și de imagine înaintea intereselor țării.

Nicușor Dan a anunțat miercuri seară, după respingerea Guvernului Mureșan, că va convoca partidele parlamentare la consultări luni, 5 octombrie, iar în aceeași zi va desemna un nou premier. Șeful statului le-a cerut formațiunilor politice să vină cu soluții care să poată obține voturile necesare în Parlament și să ajungă la un consens.

Guvernul propus de Siegfried Mureșan a fost respins miercuri de Parlament, cu 182 de voturi „pentru” și 15 „împotrivă”, în condițiile în care pentru învestitură erau necesare 233 de voturi.

Ce opțiuni mai are Nicușor Dan după căderea Guvernului Mureșan

Eșecul lui Siegfried Mureșan nu înseamnă doar că România rămâne, din nou, fără un guvern învestit, ci că actuala configurație politică nu reușește să producă majoritatea necesară pentru a ieși din criză.

Într-o analiză pentru „Adevărul”, politologul Alexandru Coita vede votul de miercuri din Parlament ca pe un test care a arătat cât de adâncă este ruptura dintre partidele care ar trebui să susțină un guvern și explică de ce PNL și USR nu au reușit să atragă PSD de partea lor. Miza se mută acum la Cotroceni: un al patrulea candidat, un premier mai puțin politic și un guvern tehnocrat sau o formulă construită în jurul PSD sunt scenariile care pot evita prelungirea blocajului și apropierea de alegeri anticipate.

„Siegfried Mureșan nu a trecut pentru că, în momentul de față, scena politică este în continuare foarte polarizată. În acest moment, un premier desemnat din partea unui partid politic nu are cum să strângă voturi din cealaltă zonă”, a declarat Alexandru Coita.