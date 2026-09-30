 SUA dezmint că vor retrage 40.000 de militari din Europa. Ce spune ambasadorul american la NATO despre planul Pentagonului | adevarul.ro
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SUA dezmint că vor retrage 40.000 de militari din Europa. Ce spune ambasadorul american la NATO despre planul Pentagonului

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Washingtonul respinge informațiile privind retragerea a zeci de mii de militari americani din Europa. Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, susține că planul vehiculat în presa americană este fals, în timp ce Pentagonul analizează în continuare prezența militară pe continent.

Trupe americane, în misiune
Trupe americane, în misiune Foto: EPA-EFE

„Aceste informații sunt false”, a declarat Matthew Whitaker miercuri, la Bruxelles, în cadrul unei conferințe pe tema apărării organizate de Euronews, potrivit AFP și Agerpres.

Declarația ambasadorului american vine după ce postul de televiziune NBC, citând responsabili americani sub protecția anonimatului, a relatat la jumătatea lunii septembrie că Washingtonul intenționează să retragă până la 40.000 de militari din Europa.

„Asta încă nu a fost prezentat, planul nici măcar nu a fost încă finalizat” de către Secretariatul Apărării, a afirmat ambasadorul american la NATO.

Washingtonul își reevaluează prezența militară în Europa

Statele Unite au lansat la sfârșitul lunii iulie procesul de reevaluare a prezenței lor militare în Europa. Analiza urmează să fie finalizată până la sfârșitul anului și vizează modul în care forțele americane sunt poziționate pe continent, precum și contribuția acestora la apărarea NATO.

La lansarea procesului, Elbridge Colby, numărul doi al Pentagonului, explica faptul că analiza urmărește să determine dacă NATO avansează către o situație în care statele europene își asumă responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a continentului.

„Va fi un adevărat examen, conceput pentru a garanta că NATO progresează rapid și în mod ireversibil către o Europă care își asumă responsabilitatea principală pentru propria apărare convențională”, declara atunci Elbridge Colby.

Posibilitatea unei reduceri semnificative a prezenței americane a provocat îngrijorare în mai multe țări europene. Unele guverne se tem că o diminuare importantă a efectivelor SUA ar putea afecta capacitatea NATO de descurajare în fața amenințării ruse.

Matthew Whitaker a transmis că Statele Unite își mențin angajamentul față de Europa.

„Am repetat constant că vom rămâne angajați în Europa”, a declarat ambasadorul american.

SUA analizează și bazele militare

Evaluarea Pentagonului nu se referă doar la numărul militarilor americani staționați în Europa. Washingtonul analizează și utilizarea bazelor militare de pe continent.

Statele Unite au criticat în mod sever țările europene care au refuzat forțelor americane accesul la baze NATO aflate pe teritoriul lor în timpul războiului împotriva Iranului.

Whitaker a explicat că administrația americană verifică inclusiv valoarea strategică a actualului dispozitiv de baze.

„Ceea ce spunem noi este: care este valoarea dispozitivului nostru de baze? Este chiar ceea ce credeam că este?”, a întrebat ambasadorul SUA la NATO.

El a precizat că Washingtonul realizează o analiză amplă a modului în care forțele americane sunt poziționate în întreaga lume.

„Facem o analiză foarte matematică, foarte mecanică a modului în care suntem implantați la scară mondială, pentru că trebuie să facem față unor provocări globale”, a explicat Whitaker.

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