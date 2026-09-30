Ilie Bolojan, premierul demis, a declarat miercuri seară că respingerea echipei guvernamentale a lui Siegfried Mureșan în Parlament nu reprezintă un eșec, ci încheierea unei proceduri constituționale. Bolojan susține că, după ce două guverne desemnate au ajuns în această situație, președintele Nicușor Dan are acum posibilitatea de a desemna rapid un nou premier sau de a merge către alegeri anticipate.

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Întrebat despre declarația președintelui Nicușor Dan, potrivit căreia respingerea Guvernului Mureșan reprezintă „încă un eșec al Parlamentului”, Bolojan a respins această interpretare.

„Nu e un eșec, ci e o procedură împlinită, pentru că noi am tratat cu responsabilitate desemnarea pe care președintele României a făcut-o, mergând până la capăt, ducând procedura la capăt. E un semn de asumare a răspunderii că atunci când ești desemnat pe această funcție să faci ceea ce ține de tine. Am prezentat un program, o viziune pentru România, care arată ce se poate face în perioada următoare, în așa fel încât să nu irosim eforturile care au fost făcute în ultimii ani și să ținem România pe o direcție bună”, a declarat Bolojan la Digi24.

Premierul interimar a susținut că, dincolo de rezultatul votului din Parlament, procedura a fost dusă până la capăt și că respingerea Guvernului deschide acum o nouă etapă politică.

„Dar mai mult decât atât, am închis o procedură. Și anume, odată ce acest guvern a ajuns în Parlament, erau două posibilități: să treacă sau să cadă. Dar pentru că a căzut, practic avem două guverne care au fost în situația asta și practic se pot organiza alegeri anticipate”, a spus Bolojan.

„Luni se împlinesc cinci luni de provizorat”

Bolojan a vorbit și despre perioada de interimat și despre dificultățile cu care s-a confruntat Guvernul în cele aproape cinci luni de provizorat.

„Gândiți-vă că luni se împlinesc 5 luni de zile de provizorat. Sigur, odată ce ești demis, nu ți se încheie misiunea și trebuie să continui până vine un nou premier care obține încrederea Parlamentului. Și n-a fost ușor în aceste 5 luni de zile să gestionăm situația, ești ca un alergător care are un picior accidentat, în care nu poate să alerge, dar gândiți-vă că a trebuit să trecem peste închiderea absorbției de fonduri europene, peste programul PNRR, am avut niște luni critice pentru că se închidea programul, am avut seceta și problemele care au derivat din asta, oprirea centralei de la Cernavodă, gândiți-vă la creșterea prețurilor la combustibil care e un efect al războiului din Golf care nu se mai termină și a crizelor internaționale pe care le parcurgem, deci n-a fost o perioadă ușoară”, a declarat premierul interimar.

În opinia sa, prelungirea perioadei de incertitudine nu mai este o soluție pentru România.

„Și practic, această situație în care ne regăsim este una care nu mai permite lungirea stării de incertitudine, este și total defavorabilă pentru România din mai multe puncte de vedere, sau permite președintelui într-adevăr să folosească pârghia constituțională dacă va considera asta, adică să convoace anticipate”, a mai spus Bolojan.

Bolojan: „Alegerile anticipate nu sunt o soluție magică”

Întrebat despre faptul că Nicușor Dan a spus în repetate rânduri că nu își dorește alegeri anticipate, Bolojan a afirmat că decizia îi aparține președintelui, dar a susținut că alegerile anticipate ar reprezenta o variantă în cazul în care nu se poate ajunge la o soluție pentru formarea unui guvern.

„Este responsabilitatea dânsului. Sigur că alegerile anticipate nu sunt o soluție magică la toate problemele, dar în situația în care nu se ajunge la o soluție (dar eu cred că se poate ajunge), atunci este singura formulă prin care poți să duci lucrurile mai departe. E o procedură pe care au aplicat-o și alte țări, nu s-a aplicat doar în România”, a explicat premierul interimar.

Bolojan a legat această situație și de presiunile economice cu care se confruntă România.

„Dar în mod evident, în această perioadă de criză pe care vă spun că o traversăm — combustibil, energie, financiar... Avem de o lună de zile o creștere puternică a costurilor pe împrumuturile pe care le au statele, începând din Statele Unite ale Americii și terminând cu țările europene, inclusiv în România, care pune o sarcină suplimentară pe dobânzile pe care le plătim și față de costuri care erau estimate la o anumită valoare, în mod evident de acum înainte vom plăti costuri mai mari și nu e totuna de unde facem rost de acești bani pentru că e o sarcină suplimentară pe bugetul național”, a mai spus Bolojan.

„Soluția este în mâna președintelui României”

Întrebat care ar fi soluția pentru evitarea alegerilor anticipate, Bolojan a spus că decizia se află în acest moment la președintele Nicușor Dan, după consultările cu partidele.

„Soluția este în mâna președintelui României, pentru că a făcut toate consultările, noi ce-am putut face am făcut. A fost și un test al limitelor pe care le avem cei din centrul-dreapta, avem așa cum s-a dovedit o capacitate de a aduna 40% din voturi, pentru că cele 182 de voturi din 465 cât sunt în total numărul de parlamentari înseamnă 40%. Deci oamenii trebuie să înțeleagă că atâta este capacitatea noastră totală și astăzi atâta putem face. Din momentul de față, dată fiind situația, președintele României face consultările și trebuie să vină cu o propunere, este responsabilitatea dânsului”, a declarat premierul interimar.

Bolojan, despre Grindeanu: „E greu să construiești încredere în formula asta”

Întrebat ce va face PNL la consultările de luni și dacă va merge la discuții cu Sorin Grindeanu în cazul în care liderul PSD îl invită, Ilie Bolojan a spus că liberalii au răspuns întotdeauna invitațiilor la dialog și că nu vede o problemă în continuarea discuțiilor cu celelalte partide.

„Întotdeauna dacă am fost contactat... n-am anunțat la televizor acest lucru, n-am anunțat că nu răspund la telefoane sau că răspund mâine sau poimâine. Am căutat să ne respectăm. Cred că românii nu au nevoie astăzi de orgolii, nu au nevoie de fraze sforăitoare pe care le-am auzit astăzi în Parlament, de jigniri de cea mai joasă speță, ci au nevoie de atitudini normale. Dar e foarte greu să ai încredere în oameni care te înjură cu două ore înainte și după aceea vor să ai un dialog bazat pe respect, pe înțelegere... Știți ce s-a întâmplat.”

Bolojan a confirmat apoi că a avut o discuție cu Sorin Grindeanu înaintea votului pentru Guvernul Mureșan și a descris întâlnirea drept una „civilizată”. În același timp, el a criticat discursul liderului PSD din Parlament, susținând că acesta a venit „cu un vraf de minciuni” și cu „jigniri impardonabile”, inclusiv la adresa lui Siegfried Mureșan.

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„E greu să construiești încredere în formula asta, având în vedere istoria pe care o are acest partid și modul în care s-a comportat în această perioadă”, a spus Bolojan.

Întrebat dacă tonul discuției din biroul lui Grindeanu a fost diferit de cel din Parlament, premierul interimar a răspuns: „Nu, v-am spus, a fost o discuție civilizată și v-am spus, nu relatez din discuții, pentru că mi se pare de bun-simț, dacă ai o discuție cu cineva, să nu faci după aceea conferință de presă pe seama celor discutate.”

Bolojan a precizat că, dacă Grindeanu îl va invita din nou la discuții, va participa: „Am discutat cu toate partidele și nu văd o problemă, v-am spus, să avem un dialog civilizat, așa cum eu, în calitate de senator, am cu toate partidele, cu liderii de grup din Senat, cu fiecare dintre ei am avut o relație civilizată și de bun-simț.”

Bolojan: „Ar fi Sorin Grindeanu, dar nu merită România o astfel de situație”

Întrebat ce nominalizare ar considera potrivită, Bolojan a evitat să îi dea președintelui Nicușor Dan o recomandare. Când moderatorul a insistat asupra posibilității ca Sorin Grindeanu să fie desemnat premier, răspunsul lui Bolojan a fost unul ironic.

„Dacă ar fi așa, într-o formă cinică (dar nu merită România asta), știți cine e cel mai bun premier care să facă toate lucrurile fără să deranjeze pe nimeni? Ar fi Sorin Grindeanu, dar nu merită România o astfel de situație.”

Întrebat dacă președintele va merge pe această variantă, Bolojan a spus că nu are de unde să știe și că nu poate face speculații asupra deciziei șefului statului.

În ce condiții ar putea PNL să voteze un Guvern Grindeanu

Întrebat direct în ce condiții ar vota PNL un guvern condus de Sorin Grindeanu, Bolojan a spus că partidul va lua o decizie după nominalizarea făcută de președintele Nicușor Dan și după discuțiile cu premierul desemnat.

„Nu pot să fac anunțuri de genul acesta, pentru că deciziile se iau în baza unor discuții cu colegii noștri. Și în momentul în care președintele României va face o nominalizare (...) vom discuta cât se poate de serios. Ceea ce vom face, vom purta discuții cu persoana desemnată, nu ne vom bate joc de ea, indiferent cine va fi această persoană, nu ne vom comporta într-o manieră ca să o punem într-o situație jenantă, ci vom trata această numire cu respectul cuvenit importanței poziției de premier și cu mizele importante pe care le are România în această perioadă.”

Bolojan a respins însă ideea că această deschidere ar însemna că PNL este pregătit să intre din nou la guvernare alături de PSD. El a explicat că decizia liberalilor de a nu mai participa într-o guvernare cu social-democrații este legată de diferențele privind reformele și politica bugetară.

„PNL a luat, cred, niște decizii corecte în această perioadă, și anume să nu mai participe într-o guvernare cu PSD, dar nu pentru că e o problemă legată de o anumită rezervă de campanie, de imagine sau de ceva de genul acesta, ci pur și simplu e o problemă de fond.”

Premierul interimar a susținut că România are nevoie în continuare de reduceri ale cheltuielilor statului și de reforme structurale și a acuzat PSD că, prin pozițiile adoptate în ultima perioadă, nu și-ar asuma aceste măsuri.

„Dacă aceste lucruri, reforme, nu vor fi făcute și PSD, prin toată retorica, prin ce a făcut în această perioadă, nu are curajul să-și asume aceste lucruri, a merge într-o guvernare cu ei înseamnă să nu faci nimic.”

PNL nu exclude un vot de învestitură

Bolojan a făcut însă o distincție între intrarea la guvernare și votul de învestitură. Întrebat dacă PNL ar putea vota un Guvern Grindeanu fără să facă parte din el, liderul liberal a spus că această variantă va fi analizată după nominalizare.

„Decât să fii într-o guvernare în care să nu poți să faci ceea ce trebuie și să te compromiți și să compromiți pur și simplu o idee politică, e mult mai corect să stai în opoziție dacă trebuie asta. Dar asta nu înseamnă să nu dai un vot de instalare într-o anumită situație sau să nu găsești o soluție de compromis.”

Când moderatorul a întrebat dacă acesta este motivul pentru care vorbește despre renunțarea la orgolii, Bolojan a răspuns că funcțiile publice presupun dialog chiar și între politicieni care nu sunt de acord.

„România niciodată nu are nevoie de orgolii, pentru că atunci când ești pe o funcție publică, domnule Prelipceanu, nu ai orgolii. Trebuie să faci ceea ce trebuie, trebuie să lucrezi cu oameni care poate nu sunt simpatici, dar dacă vrei să rezolvi probleme, atunci tratezi lucrurile cu un minim respect, lucrezi instituțional și faci ca lucrurile să se întâmple, pentru că asta este fișa postului tău.”

Întrebat dacă anunțul său înseamnă că PNL este dispus să voteze un guvern PSD, Bolojan a nuanțat din nou:

„Nu, anunțul pe care îl fac în seara asta este că PNL va trata serios viitoarea nominalizare, va purta discuții cu premierul desemnat și vom lua o decizie care va ține cont, în mod cert, de interesele României și de ceea ce putem noi face în condițiile date.”

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El a mai spus că PNL are în prezent o pondere de aproximativ 15-16% în Parlament și că, pentru a putea impune mai mult din agenda sa politică, partidul ar avea nevoie de o reprezentare mai mare.

Bolojan, despre parlamentarii PNL care ar putea susține un Guvern Grindeanu

Moderatorul l-a întrebat și despre informațiile potrivit cărora parlamentari liberali din gruparea asociată lui Adrian Veștea ar putea susține un eventual Guvern Grindeanu, ceea ce i-ar putea aduce PSD aproximativ 20-22 de voturi din partea PNL.

Bolojan a invocat episodul precedent al Guvernului Veștea, despre care a spus că a fost respins după ce o parte dintre liberali au mers înaintea deciziei partidului.

„Într-o organizație, indiferent care este ea, atunci când ai un subiect asupra căruia trebuie să decizi, se discută serios, se ia o decizie și minoritatea trebuie să respecte decizia majorității. (...) Dar nu poate o minoritate să impună unei majorități o decizie sau alta.”

„A merge într-o guvernare cu PSD înseamnă să nu faci nimic”

Bolojan și-a legat poziția de ceea ce consideră că sunt principalele probleme economice ale României: deficitul, datoria și costurile tot mai mari cu dobânzile.

„România astăzi are nevoie de niște corecții în continuare, care înseamnă corecții structurale la buget. Noi, gândiți-vă că ani de zile am cheltuit mai mult decât ne-am putut permite, crescând — ca să acoperim aceste cheltuieli — gradul de îndatorare cu viteză mare, ne-am crescut foarte mult costul dobânzilor, atât în sumă totală, dar și ca nivel.”

El a susținut că reformele începute în perioada în care PSD și PNL au fost în coaliție trebuie continuate și a criticat social-democrații pentru discursul despre „austeritate”.

„Dacă aceste lucruri, reforme, nu vor fi făcute și PSD, prin toată retorica, prin ce a făcut în această perioadă, nu are curajul să-și asume aceste lucruri, a merge într-o guvernare cu ei înseamnă să nu faci nimic. Și să duci bolile mai departe, oamenii să suporte toată această stare neplăcută pe care o avem și să vină ei cu retorica cu «austeritatea sălbatică», cu tot felul de lucruri de genul acesta care n-au nicio legătură cu realitatea.”

Bolojan a spus că, în aceste condiții, PNL preferă să rămână în opoziție decât să intre într-o guvernare în care nu poate susține reformele pe care le consideră necesare.