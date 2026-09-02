 Un oficial ucrainean avertizează: Rusia ar putea încerca să lovească podurile din Kiev. „Trebuie să fim pregătiți” | adevarul.ro
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Un oficial ucrainean avertizează: Rusia ar putea încerca să lovească podurile din Kiev. „Trebuie să fim pregătiți”

Război în Ucraina
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Rusia ar putea încerca să atace podurile din Kiev pentru a izola malul stâng al capitalei de cel drept, susține Denis Iaroslavski, ofițer în cadrul trupelor de asalt ale Forțelor Armate ale Ucrainei. El avertizează că un astfel de scenariu ar putea provoca perturbări majore în capitală și cere autorităților să pregătească din timp planuri pentru situații de urgență.

Rusia ar putea încerca să lovească podurile din Kiev. „Trebuie să fim pregătiți”
Rusia ar putea încerca să lovească podurile din Kiev. „Trebuie să fim pregătiți” Foto: Shutterstock

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat canalului de YouTube „News Factory”. Potrivit militarului ucrainean, Rusia ar putea urmări să paralizeze infrastructura esențială a capitalei în cadrul unei campanii de atacuri menite să epuizeze orașul, potrivit focus.ua

„Inamicul este potențial capabil să izoleze malul stâng de cel drept, dacă vorbim despre capitală. Sunt doar 12 poduri în Ucraina. Dacă au o astfel de idee, pot ataca toate podurile”, a declarat Denis Iaroslavski.

Militarul susține că autoritățile ar trebui să aibă pregătite variante alternative pentru cazul în care infrastructura de transport este grav afectată. În opinia sa, populația trebuie informată din timp cu privire la măsurile care ar urma să fie luate, nu doar îndemnată să evacueze.

„Nu încerc să intimidez pe nimeni. Vorbesc doar despre realitate, pentru ca noi să fim pregătiți și să nu intrăm în panică. Întrebarea este alta: ce facem atunci când se va întâmpla? Autoritățile ar trebui să spună: avem planul B, planul C, planul D”, a afirmat Iaroslavski.

Lucrările la Podul de Sud durează de cinci ani

Oficialul ucrainean a atras atenția și asupra dificultăților legate de refacerea infrastructurii. El a amintit că lucrările de reparații la Podul de Sud din Kiev se desfășoară de aproximativ cinci ani, ceea ce arată cât de complicată ar putea fi reconstrucția în cazul unor atacuri.

Avertismentul vine într-un moment în care autoritățile ucrainene se pregătesc pentru o posibilă intensificare a atacurilor rusești asupra infrastructurii critice înaintea sezonului rece.

Potrivit unor evaluări prezentate anterior de autoritățile ucrainene, Rusia și-ar putea concentra atacurile asupra instalațiilor de producere a energiei termice, sistemelor de alimentare cu apă, rețelelor de încălzire și infrastructurii de gaze.

Agenția de Stat pentru Reconstrucție a avertizat, de asemenea, că loviturile asupra stațiilor de pompare și a altor obiective ale sistemelor de alimentare cu apă ar putea avea efecte în lanț, lăsând unele orașe fără apă și afectând simultan furnizarea agentului termic.

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