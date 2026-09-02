Un schimb de focuri între membri activi ai principalelor două servicii de informații ale Ucrainei a avut loc miercuri dimineață, la Kiev.

Schimb de focuri între membri SBU și GRU/FOTO:X@PopularFront_ Foto: X@PopularFront_

Incidentul s-a produs pe strada Iurii Șumskoho, în cartierul Dniprovskîi, pe malul stâng al capitalei. Zona a fost izolată de autorități începând de miercuri după-amiază.

Potrivit informațiilor preliminare, ofițeri ai Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) s-au confruntat cu militari ai Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării (GUR) în timpul unei operațiuni care viza dejucarea unei acțiuni atribuite serviciului rus de securitate FSB.

Cazul ar avea legătură cu dispariția lui Stepan Kaplunov, adjunctul comandantului Corpului Voluntarilor Ruși (RDK), o formațiune alcătuită din cetățeni ruși care luptă de partea Ucrainei împotriva Moscovei.

SBU este responsabil în principal de securitatea internă, contrainformații și combaterea terorismului, în timp ce GUR, structură a armatei ucrainene, se ocupă în principal de informații externe și operațiuni de recunoaștere.

Ce spun autoritățile ucrainene

După apariția informațiilor despre schimbul de focuri, Parchetul General al Ucrainei a anunțat, la ora 12:10, deschiderea unei anchete penale.

Potrivit instituției, ofițerii SBU primiseră ordin să împiedice comiterea unui „act terorist” pregătit de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, FSB.

În timpul operațiunii, un grup de bărbați înarmați ar fi atacat echipa SBU.

„În timpul unei percheziții la una dintre adrese, un grup de persoane a efectuat un atac armat asupra grupului operativ de anchetă al SBU”, a transmis Parchetul General.

Potrivit aceleiași surse, atacatorii ar fi încercat să împiedice desfășurarea acțiunilor de anchetă și să blocheze cu mașini accesul forțelor de ordine.

Unitatea de forțe speciale Alpha a SBU a fost trimisă ulterior pentru a-și sprijini colegii, iar persoanele implicate în atac au fost reținute, potrivit autorităților.

Parchetul General a precizat că suspecții fac parte din „una dintre unitățile Forțelor de Apărare ale Ucrainei”. Relatările din presa ucraineană îi identifică drept membri ai GUR.

Publicația Ukrainska Pravda a relatat că la fața locului au ajuns și reprezentanți ai Biroului de Investigații de Stat (DBR), o altă instituție ucraineană de anchetă. Potrivit publicației, aceștia au intervenit pentru a calma situația și le-ar fi cerut ambelor părți să-și descarce armele.

Legătura cu dispariția unui comandant al RDK

Presa ucraineană leagă schimbul de focuri de o operațiune care ar fi vizat protejarea lui Stepan Kaplunov, adjunctul comandantului Corpului Voluntarilor Ruși.

SBU anunțase miercuri dimineață că, împreună cu GUR, a dejucat un atac pregătit de FSB împotriva unui lider al opoziției ruse care venise în Ucraina cu ocazia Zilei Independenței.

Publicația rusă independentă Astra a relatat ulterior că GUR și-ar fi retras comunicatul referitor la operațiune.

În același timp, RDK a anunțat că Kaplunov a dispărut în apropierea locuinței sale cu câteva zile înainte. Formațiunea susține că a sesizat mai multe instituții ucrainene, inclusiv GUR și SBU.

Autoritățile ucrainene nu au confirmat public că Stepan Kaplunov ar fi fost răpit. Dispariția sa și locul în care se află în prezent nu au fost stabilite oficial.

Mai multe relatări din presă sugerează însă că dispariția sa ar putea avea legătură cu incidentul de miercuri. Circumstanțele exacte nu sunt deocamdată clare.

Kirilo Budanov cere o anchetă „completă și imparțială”

Kirilo Budanov, șeful Biroului prezidențial al Ucrainei și fost șef al GUR, a cerut o anchetă „completă și imparțială” în urma incidentului.

Budanov a declarat pentru RBC Ukraine că dosarul este investigat de Parchetul General împreună cu Biroul de Investigații de Stat.

„Este important să se asigure o anchetă completă și imparțială, dar nimeni nu are dreptul să răpească militari cu impunitate, să deschidă focul pe străzile orașelor noastre, să dea și să execute ordine criminale”, a declarat Budanov.

Ancheta urmează să stabilească circumstanțele exacte ale schimbului de focuri, motivul confruntării dintre cele două structuri și eventuala legătură cu dispariția lui Stepan Kaplunov.